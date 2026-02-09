«Мужество укрепляется как мышца»: роковая болезнь, тихое счастье с Тодоровским и безвременный уход звезды «Стиляг» Евгения Брик
Евгения Брик была актрисой, чья красота казалась неземной, а характер — стальным. Её имя навсегда связано с эпохой возвращения стиля и музыки в российское кино. Комсомолка Катя из культовых «Стиляг» сделала её звездой, а роли в «Оттепели» и «Географе глобус пропил» доказали глубину таланта. Она сумела быть абсолютно счастливой в браке с одним из главных режиссёров страны Валерием Тодоровским и стала матерью. 10 февраля 2022 года актриса ушла в 40 лет, оставив после себя невыносимую тишину. О творческом взлёте, счастливой семье и роковой болезни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Евгении БрикЕвгения Брик (при рождении Хиривская) родилась в Москве 3 сентября 1981 года в интеллигентной семье. Её отец, математик Владимир Крейн, видел в ней будущего учёного, а мать, Галина Хиривская, прививала дочерям любовь к искусству. С пяти лет Женя работала манекенщицей в Доме моды, где, по её словам, научилась не бояться публики.
Несмотря на сопротивление отца, она выбрала актёрский путь, перейдя из физматшколы в театральную при Щепкинском училище. Её учёба в МХАТ прервалась из-за болезни и смерти отца, но она не сдалась и окончила ГИТИС в 2004 году. Ещё студенткой она дебютировала в кино («Подмосковная элегия», 2002) и снималась в сериалах. Псевдоним «Брик» — фамилия прабабушки — она взяла в 2006 году.
Настоящая слава пришла в 2008 году с ролью комсомолки Кати в «Стилягах» Валерия Тодоровского, которая принесла ей премию MTV и номинацию на «Нику». Эта работа стала визитной карточкой и открыла ей путь к разнообразным ролям. За свою карьеру Брик снялась более чем в 40 проектах, включая «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013) и «Адаптация» (2017). Она высоко ценила работу с мужем, режиссёром Тодоровским, отмечая особую важность предложенных им второстепенных, но глубоких ролей.
Великая любовь и тихое счастьеЛичная жизнь Евгении Брик, вопреки расхожим представлениям о богемной среде, не была полна интриг и мимолётных романов. До встречи с главным мужчиной своей жизни она пережила отношения с актёром Дмитрием Марьяновым, но этот роман не привёл к созданию семьи. Всё изменилось в 2002 году, когда 19-летняя студентка пришла на пробы к сериалу «Закон». Режиссёр Александр Велединский посоветовал её кандидатуру своему коллеге — уже известному и женатому режиссёру Валерию Тодоровскому, который был старше её на 19 лет. Роль она тогда не получила, но встреча оказалась судьбоносной.
«Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек», — делилась позже Брик в интервью starhit.ru.Их роман, тщательно скрываемый от публики, развивался четыре года. Тодоровский ради Евгении оставил первую семью, и в 2006 году они поженились. Этот брак стал для обоих тихой гаванью, пространством абсолютного взаимопонимания и поддержки. В августе 2009 года в Нью-Йорке у пары родилась дочь Зоя. С 2008 года семья постоянно проживала в Лос-Анджелесе, возвращаясь в Россию в основном для работы.
Евгения была счастлива в роли жены и матери, полностью разделяя с мужем его взгляды на жизнь и творчество. «Валера для меня — гений. Гением я его считала еще до личного знакомства», — признавалась она в интервью. Для Тодоровского она также стала музой и опорой. После её ухода он, по словам близких, тяжело переживает утрату, концентрируясь на работе и воспитании дочери, которой помогает бабушка — мама Евгении. Он отказывается публично обсуждать потерю, и эта молчаливая скорбь говорит сама за себя.
Последние годы Брик и прощаниеПоследние годы жизни Евгении Брик были омрачены тяжёлой и продолжительной болезнью, о которой знал лишь очень узкий круг близких. Актриса, всегда тщательно следившая за здоровьем, столкнулась с онкологическим заболеванием. Вместе с семьёй она проходила лечение в Лос-Анджелесе. Для широкой публики и даже для многих коллег её состояние стало шоком — она тщательно скрывала диагноз, не желая вызывать жалость или становиться объектом обсуждений.
«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — писала журналистка Екатерина Гордеева*, первой сообщившая о её смерти.
Лишь осенью 2021 года поклонники начали замечать перемены: актриса сильно похудела и коротко постриглась, что породило слухи о курсе химиотерапии.
Незадолго до ухода, словно предчувствуя конец, она делилась в социальных сетях цитатами из Блока и размышлениями о мужестве.
«Когда ситуация усложняется и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы… Ситуации могут продолжать быть болезненными, сложными… Но с каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче», — писала актриса.
Евгения Брик скончалась 10 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе на 41-м году жизни. Прощание прошло в Лос-Анджелесе в узком кругу самых близких. Траурная церемония была закрытой, после чего тело кремировали. Позже, согласно её воле или решению семьи, прах был захоронен в Москве. Семья оградила от тяжёлой церемонии и свою двенадцатилетнюю дочь Зою — ранимую и впечатлительную девочку, которая, по некоторым данным, на момент смерти матери ещё не знала всей правды о её болезни.
Так ушла из жизни актриса, сумевшая даже в самом финале сохранить достоинство и внутреннюю силу.
«Злой рок, какая-то чудовищная болезнь. Такую молодую, красивую, успешную… Непонятно почему так рано ушла такая девушка, как ветром унесло цветок: красивый, талантливый», — сокрушалась актриса Галина Коньшина в передаче «Внезапные смерти звёзд».