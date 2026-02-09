09 февраля 2026, 16:53

Евгения Брик (Фото: Instagram* @evgeniabrik)

Евгения Брик была актрисой, чья красота казалась неземной, а характер — стальным. Её имя навсегда связано с эпохой возвращения стиля и музыки в российское кино. Комсомолка Катя из культовых «Стиляг» сделала её звездой, а роли в «Оттепели» и «Географе глобус пропил» доказали глубину таланта. Она сумела быть абсолютно счастливой в браке с одним из главных режиссёров страны Валерием Тодоровским и стала матерью. 10 февраля 2022 года актриса ушла в 40 лет, оставив после себя невыносимую тишину. О творческом взлёте, счастливой семье и роковой болезни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгении Брик Великая любовь и тихое счастье Последние годы Брик и прощание



Биография Евгении Брик

Евгения Брик и Антон Шагин (Фото: Instagram* @evgeniabrik)

Великая любовь и тихое счастье

«Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек», — делилась позже Брик в интервью starhit.ru.

Валерий Тодоровский и Евгения Брик (Фото: Instagram* @evgeniabrik)

Последние годы Брик и прощание

Евгения Брик (Фото: Instagram* @evgeniabrik)

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — писала журналистка Екатерина Гордеева*, первой сообщившая о её смерти.

«Когда ситуация усложняется и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы… Ситуации могут продолжать быть болезненными, сложными… Но с каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче», — писала актриса.

«Злой рок, какая-то чудовищная болезнь. Такую молодую, красивую, успешную… Непонятно почему так рано ушла такая девушка, как ветром унесло цветок: красивый, талантливый», — сокрушалась актриса Галина Коньшина в передаче «Внезапные смерти звёзд».