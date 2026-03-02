02 марта 2026, 11:50

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Римма Маркова — женщина, которую невозможно было не заметить. Статная, громогласная, с характером, который мог бы дать фору любому мужчине, она ворвалась в советский кинематограф самородком из глубинки. Зрители старшего поколения запомнили суровую героиню из «Бабьего царства», а молодежь нулевых вздрагивала от её ведьмы в «Ночном дозоре». За образом «своей в доску» русской бабы скрывалась женщина с трагической судьбой. Она отказывалась от миллионов и делала роковые шаги, о которых потом жалела. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография актрисы Личная жизнь Последние годы жизни



Биография актрисы

Личная жизнь

«Я так сильно тебя люблю, что готов принять чужого ребенка».

«Его ухаживания льстили, но любви я не испытывала. Я уважала его чувства, потому что он любил меня так, что падал в обморок», — делилась Маркова.

Последние годы жизни

