Испанский барон, роковой аборт и 40 лет одиночества: триумф и трагедия ведьмы из «Ночного дозора» Риммы Марковой
Римма Маркова — женщина, которую невозможно было не заметить. Статная, громогласная, с характером, который мог бы дать фору любому мужчине, она ворвалась в советский кинематограф самородком из глубинки. Зрители старшего поколения запомнили суровую героиню из «Бабьего царства», а молодежь нулевых вздрагивала от её ведьмы в «Ночном дозоре». За образом «своей в доску» русской бабы скрывалась женщина с трагической судьбой. Она отказывалась от миллионов и делала роковые шаги, о которых потом жалела. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография актрисыРимма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)
Римма Васильевна родилась в поселке Чурино Самарской губернии 3 марта 1925 года. Отец Риммы, Василий Демьянович, служил актёром в Саратовском драматическом театре, а мать, Мария Петровна, работала там же гримёром. Римма и ее младший брат Леонид с детства знали и любили театральное искусство.
В 1941 году, с началом войны, семья Марковых была вынуждена покинуть свой дом и переехать в Вологду. В то время Римма и её младший брат Леонид начали посещать театральную студию под руководством Лидии Ротбаум. В 1945–1947 годах Марковы учились в студии при Вологодском драматическом театре, потом приехали в Москву и поступили в театральную студию при Ленкоме. Окончив учебу, в 1951 году Римма Маркова стала актрисой Ленкома.
В 1956 году состоялся кинодебют Риммы Васильевны в фильме «Рядом с нами», который был снят в жанре производственной драмы. Адольф Бергункер работал над созданием производственной драмы на киностудии «Ленфильм». Для этого ему требовалась обычная немолодая русская женщина. Один из помощников режиссёра заметил в театре Ленкома актрису Маркову, которой на тот момент было 32 года, и предложил пригласить её на роль.
Следующая роль в кино последовала в 1966 году. Маркова появилась в картине Ларисы Шепитько «Крылья» в роли буфетчицы Шуры. Через два года после этого на экраны вышла военная драма «Бабье царство», которая стала судьбоносной для актрисы. Сыграв в ней главную роль Надежды Петровны, она обрела популярность и стала востребованной в киноиндустрии.
Очаровательная актриса всегда пользовалась большой популярностью у мужчин, но с мужьями ей не везло. Первым мужем Риммы Васильевны стал грек Семён Кисловой. Военный лётчик был старше актрисы на 15 лет, но это не помешало влюблённым сблизиться и сыграть свадьбу. Брак продержался всего год, после свадьбы обходительный и романтичный военный начал закладывать за воротник, ревновать и скандалить. После того как супруг стал требовать от актрисы, чтобы она оставила работу в театре, Маркова решила развестись.
Второго супруга актриса встретила на гастролях в Куйбышеве. Им оказался молодой (на 9 лет моложе Риммы) гармонист Владимир Никитин. Короткий роман был окончен вместе с гастролями, и Маркова уехала в Москву. Уже дома актриса поняла, что ждёт ребёнка. По зову сердца влюблённый Никитин приехал к артистке в столицу просить её руки. После известия об отцовстве жених на какое-то время пропал, но позже вернулся со словами:
«Я так сильно тебя люблю, что готов принять чужого ребенка».
После рождения дочери Татьяны сомнения Никитина по поводу отцовства улетучились, дочка была копией отца. Этот брак тоже не принес Марковой счастья. Второй супруг выпивал не меньше первого, имел привычку продавать вещи за бутылку и ко всему частенько похаживал налево.
В один из дней, когда супруг вернулся из очередной гастрольной поездки, Маркова, занимаясь разбором его вещей, наткнулась на телеграмму, адресованную известной актрисе. «Люблю. Целую. Твой Вовик», — это было последней каплей. Римма Васильевна выгнала мужа из квартиры и подала на развод.
Третьего своего спутника жизни Саркова встретила в возрасте 43 лет. Испанский барон Хосе Гонсалес Мария Антонио увидел актрису на фестивале в Сан-Себастьяне, где она представляла фильм «Бабье царство». Римма Васильевна буквально вскружила голову испанцу, и он применил все возможные способы, чтобы добиться русской красавицы.
«Его ухаживания льстили, но любви я не испытывала. Я уважала его чувства, потому что он любил меня так, что падал в обморок», — делилась Маркова.
Пара поженилась, но когда дошло дело до вопроса, в какой стране жить, Римма Васильевна наотрез отказалась покидать Россию. В этом браке мог родиться ребенок, но это означало бы неминуемую миграцию артистки в Испанию, и она сделала аборт. После всех событий пара больше не будет совместно жить, но развод Хосе Гонсалес не даст своей супруге. Римма Васильевна до самой смерти мужа в 2009 году будет носить статус баронессы. От наследства покойного супруга актриса впоследствии откажется.
В 1992 году Римма Маркова официально ушла на пенсию из Театра-студии киноактёра, но не оставила кинематограф. Даже в зрелом возрасте она продолжала сниматься в кино, приняв участие в популярных фильмах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005).
В последние годы Римма Васильевна сражалась с серьёзным онкологическим заболеванием. Она прошла через несколько хирургических вмешательств и ушла из жизни из-за остановки сердца 15 января 2015 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия. Похоронена Римма Васильевна Маркова на Николо-Архангельском кладбище, рядом со своей матерью.