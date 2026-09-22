22 сентября 2026, 12:51

Михаил Химичев (Фото: Instagram**@ mikhailhimichev)

Актеру, знакомому зрителям по ярким ролям в картинах «Женский доктор», «Ласточка», «Через беды и печали», а также по нашумевшему сериалу «Минута тишины», Михаилу Химичеву 23 сентября исполняется 47 лет. Артист, чья фильмография насчитывает около полусотни работ, прошёл путь от музыканта и спортсмена до одного из самых востребованных актёров мелодрам и детективов. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Химичева Личная жизнь Химичева Мнение о реалити-шоу «Дом-2» Новые проекты артиста



Биография Михаила Химичева

Михаил Химичев (Фото: Instagram**@ mikhailhimichev)

Личная жизнь Химичева

Михаил Химичев (Фото: Instagram**@ mikhailhimichev)

Мнение о реалити-шоу «Дом-2»

«Нормальному человеку "Дом-2" смотреть нельзя!».

Новые проекты артиста