Музыкальное прошлое, свадьба на гонорары от Земфиры* и страсть к охоте: с кем нашел счастье и как сейчас живет актёр Михаил Химичев?
Актеру, знакомому зрителям по ярким ролям в картинах «Женский доктор», «Ласточка», «Через беды и печали», а также по нашумевшему сериалу «Минута тишины», Михаилу Химичеву 23 сентября исполняется 47 лет. Артист, чья фильмография насчитывает около полусотни работ, прошёл путь от музыканта и спортсмена до одного из самых востребованных актёров мелодрам и детективов. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ХимичеваМихаил Валерьевич Химичев появился на свет 23 сентября 1979 года в Брянске, где жила его бабушка, однако всё сознательное детство провёл в Москве. Его родители были инженерами, далёкими от мира искусства, но судьбу мальчика решил родной дядя — легендарный актёр Борис Химичев, народный артист России, известный по картинам «ТАСС уполномочен заявить» и «Возвращение резидента». Именно дядя впоследствии посоветовал племяннику, который метался между музыкой и спортом, поступать в театральный вуз.
В школьные годы Химичев всерьёз увлекался футболом и даже играл в ДЮСШ «Торпедо» вместе с будущим защитником сборной России Сергеем Игнашевичем. Однако страсть к музыке оказалась сильнее: в 15 лет он создал рок-группу «The.Ru», которая записала альбом, сняла клипы и довольно успешно гастролировала, особенно на Украине. Михаил выступал под псевдонимом Элио и даже работал музыкальным техником у Земфиры*, что помогло ему самостоятельно заработать на собственную свадьбу. Но к 22 годам, когда группа распалась из-за финансовых проблем, Химичев оказался на распутье и по совету дяди поступил в ГИТИС, который окончил в 2006 году.
В кино Михаил начал сниматься ещё студентом. Его дебютной заметной работой стала роль Никиты Минаева в популярном сериале «Не родись красивой», где его герой безнадёжно влюблён в Киру Воропаеву. Затем последовали «Адъютанты любви», «Огонь любви», «Спальный район» и «Закрытая школа». Настоящая популярность пришла к нему после роли ординатора Платона Земцова в сериале «Женский доктор-2», где он заменил Илью Носкова и стал центральной фигурой картины. Всего на счету актёра более 80 работ, среди которых «Ласточка», «Через беды и печали», «Самара», «Морские дьяволы. Смерч» и «Шелест. Большой передел».
Личная жизнь ХимичеваЛичная жизнь Михаила Химичева — это, пожалуй, самая стабильная часть его биографии, что для актёрской среды почти аномалия. Со своей будущей женой Мариной он познакомился ещё в школе: они учились в параллельных классах девять лет, но заинтересовались друг другом только за пару лет до выпускного, когда классы соединили. Отношения развивались стремительно: в 20 лет они поженились, причём свадьбу Михаил оплатил сам на деньги, заработанные на гастролях с Земфирой*. Медовый месяц пара провела в Таиланде.
Марина по профессии юрист, окончила МЭСИ по специализации «финансовое право», но после рождения дочери Марии в 2006 году полностью посвятила себя семье и дому. Химичев не раз подчёркивал в интервью, что жена не работает, и в этом нет необходимости — он обеспечивает семью сам.
Мнение о реалити-шоу «Дом-2»В интервью «Экспресс газете» Михаил Химичев резко высказался о «Доме-2»:
«Нормальному человеку "Дом-2" смотреть нельзя!».Свою позицию он объяснял тем, что в программе слишком много агрессии и страданий, а зрители при этом получают удовольствие. Кроме того, Химичев не советовал бы смотреть это шоу не только своей дочери, но и любому нормальному взрослому человеку.
Новые проекты артистаСегодня Михаил Химичев остаётся одним из самых востребованных актёров российского телевидения. Среди последних его работ — «Челюскин. Первые», «Успешный-2» и «Грачи». Театральная жизнь артиста также остаётся насыщенной: с 2014 года он сотрудничает с Независимой театральной компанией Алдонина, где играет Мастера в «Мастере и Маргарите» и Доктора Борменталя в «Собачьем сердце». Кроме того, он занят в спектакле «Старший сын» в Театре комедии.
В свободное время Химичев — заядлый охотник и путешественник. Уже более 15 лет он ежегодно ездит в Арктику на охоту на гуся, бывал в Карелии, Якутии и Костромской области. У семьи Химичева под Москвой есть дача, где они с энтузиазмом ведут хозяйство: разводят кроликов, кур и гусей, а также занимаются пчеловодством.
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