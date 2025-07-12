«На мне уже живого места не осталось»: Фиктивный роман Полины Максимовой с участником «Дома 2» и «фейерверки» с Воробьёвым
12 июня российская актриса театра и кино Полина Максимова отмечает свой день рождения. Ей исполняется 36 лет. Она получила большую известность, сыграв главную роль в сериале «Деффчонки», вышедшем на экраны в 2012 году на телеканале ТНТ. Сейчас Максимова — одна из востребованных актрис российского кинематографа. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Детство в актёрской семье
Будущая звезда российского кино Полина Максимова появилась на свет 12 июля 1989 года в Москве. Девочка родилась в творческой семье. Её родители Владимир и Светлана (Лана) Максимовы были профессиональными актёрами. Однако их театральная карьера пришлась на сложные перестроечные времена, что не позволило в полной мере реализовать творческий потенциал.
Отец Полины, Владимир Максимов, после ухода со сцены нашёл себя в экстремальных путешествиях. Он вошёл в историю как второй российский путешественник после знаменитого Фёдора Конюхова, которому удалось в одиночку пересечь Атлантический океан на вёсельной лодке.
Мать актрисы, Светлана Максимова, после периода работы в Ногинском областном театре, посвятила себя воспитанию дочери. Когда Полине исполнилось 12 лет, родители приняли решение расстаться, но, несмотря на развод, сохранили тёплые отношения и продолжали поддерживать творческое развитие дочери.
Первые шаги в профессии
Будущая актриса с ранних лет проявляла тягу к сценическому искусству. Её творческий путь начался в театральной студии Л.И. Соболева, где она оттачивала свои первые актёрские навыки. Хотя родители, зная о трудностях актёрской профессии не понаслышке, пытались предостеречь дочь, Полина твёрдо решила продолжить семейную традицию. В 2006 году она успешно прошла отбор и стала студенткой знаменитого Щепкинского училища, попав на курс к педагогу Николаю Афонину.
Параллельно с учёбой Максимова начала пробовать силы в кинематографе. Её дебютом стала роль Натальи Квитко в сериале «Возьми меня с собой» (2008). Первый съёмочный опыт оказался непростым — юной актрисе пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением со стороны некоторых членов съёмочной группы, что стало для неё ценным профессиональным уроком.
В стенах училища Полина блестяще воплотила на сцене образы Ларисы Огудаловой в «Бесприданнице» и Женевьевы в постановке «Блэз» Клода Манье. Однако, получив диплом в 2010 году, она сделала осознанный выбор в пользу кинематографа.
Работа в кино
После дебюта в сериале «Возьми меня с собой» (2008), где Полина Максимова сыграла эпизодическую роль Натальи Квитко, она начала получать новые предложения от режиссёров. В этот период актриса снялась в картинах «Крылья ангела», «Две истории о любви» и «Любовь на сене», постепенно нарабатывая опыт в киноиндустрии.
Окончив театральное училище, Максимова продолжила активно сниматься. Ей достались роли в сериалах «Раскрутка» (подруга Крайновой) и «Бомбила» (дочь егеря). В 2009 году её карьера сделала новый виток — Полину пригласили на первые главные роли в проектах «Последний кордон» и «Два Антона». Однако настоящая слава пришла к актрисе в 2012 году с выходом комедийного сериала «Деффчонки», где она сыграла одну из центральных ролей — Лёлю Ржевскую. Этот проект сделал её одной из самых узнаваемых актрис России.
В 2020 году Полина Максимова достигла нового профессионального пика, получив премию «Best Performance» на престижном фестивале Canneseries за роль Жени Коротковой в драме «257 причин, чтобы жить». Эта картина не только укрепила её статус серьёзной актрисы, но и стала первым российским проектом, отмеченным на данном фестивале.
На сегодняшний день фильмография Максимовой насчитывает более 45 работ в кино и на телевидении, включая как комедийные, так и драматические роли. Среди последних заметных проектов — участие в фильме «Чебурашка» (2022) и сериале «Оффлайн» (2022–2023).
Личная жизнь
Путь Полины Максимовой в личной жизни оказался не менее драматичным, чем многие её экранные роли. Актриса, покорившая миллионы зрителей своими образами, в реальной жизни пережила череду непростых отношений, так и не приведших её к семейному счастью. Первое серьёзное разочарование Полина пережила ещё в 15 лет, когда её первая любовь внезапно прервалась из-за исчезновения возлюбленного. Этот болезненный опыт оставил глубокий след в душе юной девушки.
В 2012 году появились слухи о романе Максимовой с участником «Дома-2» Алексеем Самсоновым. Позже выяснилось, что их отношения были пиар-ходом для продвижения проекта.
Спустя пару месяцеву у актрисы вспыхнули настоящие чувства к олимпийскому пловцу Никите Лобинцеву. Однако географическая разлука (он тренировался в США, она работала в России) не позволила этим отношениям развиться. Не сложилось и с Алексеем Воробьёвым, несмотря на явную химию между ними во время совместных съёмок.
«Я с большим уважением отношусь к Леше, к тому, что он делает. Я с удовольствием с ним работаю, снимаюсь в его клипах, которые нравятся людям. Каким он мне показался? Добрым, красивым, талантливым, просто замечательным. Была ли между нами искра? Конечно! У нас не искра, у нас фейерверк и салюты были», — рассказывала она в интервью «СтарХиту».
Самые серьёзные надежды Полина связывала с актёром Егором Корешковым. Их двухлетний гражданский брак (2019-2021) казался прочным фундаментом для создания семьи — пара даже обсуждала возможность рождения детей. Но этим планам не суждено было сбыться, и вскоре после расставания Корешков женился на другой.
Сегодня 34-летняя актриса открыто говорит о своих разочарованиях. Несмотря на желание иметь детей, Полина сознательно откладывает материнство, предпочитая сосредоточиться на карьере. Её фильмография продолжает пополняться новыми работами, в то время как личная жизнь остаётся на втором плане.
«Мне кажется, на мне уже живого места не осталось. Я вся из этих ран состою. У меня нет ни одной красивой истории любви. Все как-то некрасиво заканчивались. Наверное, когда-нибудь я напишу книгу про все предательства, которые пережила. Всю боль переношу в роли. Работа — мой психотерапевт. Я всё через персонажей транслирую. Каждая роль — как исповедь. Наверное, поэтому мне так убедительно удается играть драму. Потому что я знаю, как это — когда болит», — цитирует актриса издание StarHit