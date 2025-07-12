12 июля 2025, 16:02

оригинал Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)

12 июня российская актриса театра и кино Полина Максимова отмечает свой день рождения. Ей исполняется 36 лет. Она получила большую известность, сыграв главную роль в сериале «Деффчонки», вышедшем на экраны в 2012 году на телеканале ТНТ. Сейчас Максимова — одна из востребованных актрис российского кинематографа. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в актёрской семье Первые шаги в профессии Работа в кино Личная жизнь



Детство в актёрской семье

Первые шаги в профессии

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)



Работа в кино

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)



Личная жизнь

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«Я с большим уважением отношусь к Леше, к тому, что он делает. Я с удовольствием с ним работаю, снимаюсь в его клипах, которые нравятся людям. Каким он мне показался? Добрым, красивым, талантливым, просто замечательным. Была ли между нами искра? Конечно! У нас не искра, у нас фейерверк и салюты были», — рассказывала она в интервью «СтарХиту».

Полина Максимова и Алексей Воробьёв (Фото: Instagram*@polinamax)



«Мне кажется, на мне уже живого места не осталось. Я вся из этих ран состою. У меня нет ни одной красивой истории любви. Все как-то некрасиво заканчивались. Наверное, когда-нибудь я напишу книгу про все предательства, которые пережила. Всю боль переношу в роли. Работа — мой психотерапевт. Я всё через персонажей транслирую. Каждая роль — как исповедь. Наверное, поэтому мне так убедительно удается играть драму. Потому что я знаю, как это — когда болит», — цитирует актриса издание StarHit