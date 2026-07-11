Пиар-роман с участником «Дома-2», слухи о браке с Плетнёвым и фиаско с Воробьёвым: почему Полина Максимова разочаровалась в людях?
Актрисе, известной зрителям по яркой роли Лёли Ржевской в культовом сериале «Деффчонки», звёздным проектам «Чебурашка» и «257 причин, чтобы жить», Полине Максимовой 12 июля исполняется 37 лет. Она прошла путь от эпизодов до статуса одной из самых востребованных актрис страны. Однако её карьера и личная жизнь — это не только триумфы, но и череда громких обманов, болезненных предательств и бесконечных слухов. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство в актёрской семьеБудущая звезда российского кино Полина Максимова появилась на свет 12 июля 1989 года в Москве. Девочка родилась в творческой семье. Её родители Владимир и Светлана (Лана) Максимовы были профессиональными актёрами. Однако их театральная карьера пришлась на сложные перестроечные времена, что не позволило в полной мере реализовать творческий потенциал.
Отец Полины, Владимир Максимов, после ухода со сцены нашёл себя в экстремальных путешествиях. Он вошёл в историю как второй российский путешественник после знаменитого Фёдора Конюхова, которому удалось в одиночку пересечь Атлантический океан на вёсельной лодке.
Мать актрисы, Светлана Максимова, после периода работы в Ногинском областном театре, посвятила себя воспитанию дочери. Когда Полине исполнилось 12 лет, родители приняли решение расстаться, но, несмотря на развод, сохранили тёплые отношения и продолжали поддерживать творческое развитие дочери.
Первые шаги в профессииБудущая актриса с ранних лет проявляла тягу к сценическому искусству. Её творческий путь начался в театральной студии Л.И. Соболева, где она оттачивала свои первые актёрские навыки. Хотя родители, зная о трудностях актёрской профессии не понаслышке, пытались предостеречь дочь, Полина твёрдо решила продолжить семейную традицию. В 2006 году она успешно прошла отбор и стала студенткой знаменитого Щепкинского училища, попав на курс к педагогу Николаю Афонину.
Параллельно с учёбой Максимова начала пробовать силы в кинематографе. Её дебютом стала роль Натальи Квитко в сериале «Возьми меня с собой» (2008). Первый съёмочный опыт оказался непростым — юной актрисе пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением со стороны некоторых членов съёмочной группы, что стало для неё ценным профессиональным уроком.
В стенах училища Полина блестяще воплотила на сцене образы Ларисы Огудаловой в «Бесприданнице» и Женевьевы в постановке «Блэз» Клода Манье. Однако, получив диплом в 2010 году, она сделала осознанный выбор в пользу кинематографа.
Работа Полины Максимовой в киноПосле дебюта в сериале «Возьми меня с собой» (2008), где Полина Максимова сыграла эпизодическую роль Натальи Квитко, она начала получать новые предложения от режиссёров. В этот период актриса снялась в картинах «Крылья ангела», «Две истории о любви» и «Любовь на сене», постепенно нарабатывая опыт в киноиндустрии.
Окончив театральное училище, Максимова продолжила активно сниматься. Ей достались роли в сериалах «Раскрутка» (подруга Крайновой) и «Бомбила» (дочь егеря). В 2009 году её карьера сделала новый виток — Полину пригласили на первые главные роли в проектах «Последний кордон» и «Два Антона». Однако настоящая слава пришла к актрисе в 2012 году с выходом комедийного сериала «Деффчонки», где она сыграла одну из центральных ролей — Лёлю Ржевскую. Этот проект сделал её одной из самых узнаваемых актрис России.
В 2020 году Полина Максимова достигла нового профессионального пика, получив премию «Best Performance» на престижном фестивале Canneseries за роль Жени Коротковой в драме «257 причин, чтобы жить». Эта картина не только укрепила её статус серьёзной актрисы, но и стала первым российским проектом, отмеченным на данном фестивале.
На сегодняшний день фильмография Максимовой насчитывает более 50 работ в кино, включая как комедийные, так и драматические роли. Среди последних заметных проектов — участие в фильмах «Чебурашка-2» (2025) и «Родительский дом» (2025).
Личная жизнь МаксимовойПуть Полины Максимовой в личной жизни оказался не менее драматичным, чем многие её экранные роли. Актриса, покорившая миллионы зрителей своими образами, в реальной жизни пережила череду непростых отношений, так и не приведших её к семейному счастью. Первое серьёзное разочарование Полина пережила ещё в 15 лет, когда её первая любовь внезапно прервалась из-за исчезновения возлюбленного. Этот болезненный опыт оставил глубокий след в душе юной девушки.
В 2012 году появились слухи о романе Максимовой с участником «Дома-2» Алексеем Самсоновым. Позже выяснилось, что их отношения были пиар-ходом для продвижения проекта.
Спустя пару месяцев у актрисы вспыхнули настоящие чувства к олимпийскому пловцу Никите Лобинцеву. Однако географическая разлука (он тренировался в США, она работала в России) не позволила этим отношениям развиться. Не сложилось и с Алексеем Воробьёвым, несмотря на явную химию между ними во время совместных съёмок.
«Я с большим уважением отношусь к Леше, к тому, что он делает. Я с удовольствием с ним работаю, снимаюсь в его клипах, которые нравятся людям. Каким он мне показался? Добрым, красивым, талантливым, просто замечательным. Была ли между нами искра? Конечно! У нас не искра, у нас фейерверк и салюты были», — рассказывала она в интервью «СтарХиту».
Самые серьёзные надежды Полина связывала с актёром Егором Корешковым. Их двухлетний гражданский брак (2019-2021) казался прочным фундаментом для создания семьи — пара даже обсуждала возможность рождения детей. Но этим планам не суждено было сбыться, и вскоре после расставания Корешков женился на другой.
Три года назад в сети появилась информация о тайной свадьбе Максимовой с режиссёром Кириллом Плетнёвым. На одной из кинопремьер они появились вместе, что стало поводом для слухов. Но Полина давно привыкла к такому положению дел и спокойно на это реагирует.
«Кирилл — это мое альтер эго, что ли. Моя творческая душа, с которой мне интересно. Мы дружим, я могу ему поплакаться по поводу чего-либо, посоветоваться по профессиональным вопросам. Знаю, какие женщины ему нравятся, а он знает, какие мужчины — мне. Мы читаем одни и те же книги и любим одни и те же фильмы. Проводим время вместе, ходим, что-то смотрим, обсуждаем, спорим, можем иногда и в разногласия уйти. Это отношения творца и музы, творческий тандем. Такая прекрасная дистанция, которую не хочется сокращать. Она нас обоих устраивает», — цитирует актрису издание StarHit
«На мне уже живого места не осталось»Полина Максимова не привыкла скрывать свои эмоции и часто шокирует публику откровениями. Звезда признаётся, что жизнь превратила её в «сплошную рану» из-за бесконечных предательств мужчин и подруг.
«Мне кажется, на мне уже живого места не осталось. Я вся из этих ран состою. У меня нет ни одной красивой истории любви. Всю боль переношу в роли... Наверное, я напишу книгу про все предательства, которые пережила», — делилась Максимова в одном из интервью.В сентябре 2025 года разразился новый скандал. Актриса стала жертвой мошенников-дизайнеров. Они взяли крупный гонорар за ремонт её загородного дома в Подмосковье, но сбежали, не выполнив работу. Сама Максимова, которая тратит огромные суммы на стройматериалы и бесконечные ремонты, философски заметила, что не будет их наказывать, так как «высшие силы всё видят».