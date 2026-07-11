11 июля 2026, 14:07

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)

Актрисе, известной зрителям по яркой роли Лёли Ржевской в культовом сериале «Деффчонки», звёздным проектам «Чебурашка» и «257 причин, чтобы жить», Полине Максимовой 12 июля исполняется 37 лет. Она прошла путь от эпизодов до статуса одной из самых востребованных актрис страны. Однако её карьера и личная жизнь — это не только триумфы, но и череда громких обманов, болезненных предательств и бесконечных слухов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в актёрской семье Первые шаги в профессии Работа Полины Максимовой в кино Личная жизнь Максимовой «На мне уже живого места не осталось»



Детство в актёрской семье

Первые шаги в профессии

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)

Работа Полины Максимовой в кино

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)

Личная жизнь Максимовой

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)

«Я с большим уважением отношусь к Леше, к тому, что он делает. Я с удовольствием с ним работаю, снимаюсь в его клипах, которые нравятся людям. Каким он мне показался? Добрым, красивым, талантливым, просто замечательным. Была ли между нами искра? Конечно! У нас не искра, у нас фейерверк и салюты были», — рассказывала она в интервью «СтарХиту».

Полина Максимова и Алексей Воробьёв (Фото: Instagram*@polinamax)

«Кирилл — это мое альтер эго, что ли. Моя творческая душа, с которой мне интересно. Мы дружим, я могу ему поплакаться по поводу чего-либо, посоветоваться по профессиональным вопросам. Знаю, какие женщины ему нравятся, а он знает, какие мужчины — мне. Мы читаем одни и те же книги и любим одни и те же фильмы. Проводим время вместе, ходим, что-то смотрим, обсуждаем, спорим, можем иногда и в разногласия уйти. Это отношения творца и музы, творческий тандем. Такая прекрасная дистанция, которую не хочется сокращать. Она нас обоих устраивает», — цитирует актрису издание StarHit

«На мне уже живого места не осталось»

Полина Максимова (Фото: Instagram*@polinamax)

«Мне кажется, на мне уже живого места не осталось. Я вся из этих ран состою. У меня нет ни одной красивой истории любви. Всю боль переношу в роли... Наверное, я напишу книгу про все предательства, которые пережила», — делилась Максимова в одном из интервью.