11 июля 2026, 14:03

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Александру Домогарову, известному миллионам зрителей как граф де Бюсси в «Графине де Монсоро», брутальный журналист Андрей Серегин в «Бандитском Петербурге» и следователь Турецкий в одноименном сериале, 12 июля исполнится 63 года. Этот народный артист России прошел долгий и тернистый путь от выпускника легендарного «Щепкинского» училища до одного из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров страны. Однако его карьера всегда была неразрывно связана с громкими скандалами, романами, трагическими потерями и борьбой с собственными демонами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Домогарова Браки, романы и трагедии артиста Громкие скандалы и уход из театра Как сейчас живет Домомгаров

Биография Александра Домогарова

Браки, романы и трагедии артиста

Александр Домогаров с сыном Александром (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)

«Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку. Словом, с Сашей я повзрослела», — цитирует Александрову издание News.ru.

Александр Домогаров и Татьяна Степанова (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)

Громкие скандалы и уход из театра

«Саша классный актер, но пить ему нельзя, так же как и Мише Ефремову».

Александр Домогаров (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)

«Да, Саша ушел из театра из-за конфликта с руководством. Я не знаю, но, может быть, Домогаров сам хотел стать худруком, были такие какие-то мотивы?.. Не сработался он с Евгением Марчелли».

Как сейчас живет Домомгаров