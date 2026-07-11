Проблемы с алкоголем, обвинения в лицемерии и потеря детей: почему на самом деле Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета?
Александру Домогарову, известному миллионам зрителей как граф де Бюсси в «Графине де Монсоро», брутальный журналист Андрей Серегин в «Бандитском Петербурге» и следователь Турецкий в одноименном сериале, 12 июля исполнится 63 года. Этот народный артист России прошел долгий и тернистый путь от выпускника легендарного «Щепкинского» училища до одного из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров страны. Однако его карьера всегда была неразрывно связана с громкими скандалами, романами, трагическими потерями и борьбой с собственными демонами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра ДомогароваАлександр Домогаров родился в Москве в семье с богатыми творческими традициями. Его отец был директором «Росконцерта», а мать занималась торговлей. С детства увлеченный литературой и историей, Александр с легкостью поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое окончил в 1984 году. Профессиональный путь артиста начался на сцене Малого театра, затем он служил в Театре Российской армии, а в 1995 году перешел в Театр имени Моссовета, где проработал почти три десятилетия.
В кино Домогаров дебютировал в 1984 году с эпизодической роли в картине «Наследство», а затем появился в культовом фильме Сергея Соловьева «Асса». Но настоящее признание пришло к нему в 1990-е годы. Роль Павла Горина в «Гардемаринах III» сделала его известным, а образ графа де Бюсси в сериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро» превратил Домогарова в национального секс-символа.
В 2000-х Домогаров закрепил успех в популярных сериалах «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого», а также снялся в польской исторической драме «Огнем и мечом», которая получила признание на Каннском кинофестивале. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 120 работ в кино и сериалах. За годы работы артист был удостоен звания Народного артиста России (2007), ордена Дружбы (2019) и премии «Золотой орел» за роль Милорадовича в фильме «Союз спасения».
Браки, романы и трагедии артистаЛичная жизнь Домогарова всегда была не менее насыщенной и драматичной, чем его роли. Впервые он женился в 18 лет на Наталье Сагоян, с которой у него родились мальчики-близнецы. Однако трагедия случилась почти сразу: один из детей скончался в младенчестве, а брак вскоре распался. Сын Дмитрий остался с матерью, и Домогаров практически не общался с ним. В 2008 году, в возрасте 23 лет, Дмитрий трагически погиб в ДТП. Это событие стало для актера страшным ударом.
Второй женой актера стала костюмер Ирина Гуненкова, родившая ему сына Александра. Этот брак продлился около 10 лет. Третьей супругой была актриса Наталья Громушкина, их развод сопровождался громкими скандалами и взаимными обвинениями в СМИ. Позже Громушкина приписывала актеру отцовство своего сына Гордея, однако тест ДНК это не подтвердил.
В промежутках между браками у Домогарова был бурный роман с Мариной Александровой, которая была младше него на 20 лет. Их отношения, полные страстей и ссор, начались на съемках сериала «Звезда эпохи». После расставания Марина вспоминала:
«Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку. Словом, с Сашей я повзрослела», — цитирует Александрову издание News.ru.Серьезные отношения у актера были и с бизнесвумен Ларисой Черниковой. Пара познакомилась в 2010 году во время полёта из Симферополя в Москву. На тот момент Черникова болела раком, о чем рассказала артисту еще в начале отношений. Но это не помешало зародиться страстному роману. Лариса готова была на всё ради счастья возлюбленного. Она организовала поездку Александра на престижный горнолыжный курорт в Швейцарии, подарила щенка породы кане-корсо и, по слухам, купила для Домогарова особняк в Болгарии.
В 2014 году Лариса впала в кому. По словам её сестры, когда это произошло, она попросила деньги у Домогарова, но тот лишь развёл руками. Чтобы сгладить острые углы, актёр отправился на телешоу, где попытался организовать сбор на лечение Ларисы Черниковой. Однако и тут ничего не вышло: семья девушки, по слухам, обвинила артиста в лицемерии. В октябре 2015 года Ларисы Черниковой не стало.
В 2020 году артист объявил, что состоит в отношениях с танцовщицей Татьяной Степановой, которая младше его на 22 года. Александр Домогаров называет Татьяну Степанову своей женой, но официального подтверждения их брака нет.
Громкие скандалы и уход из театраДомогаров известен своим непростым характером. В разное время его имя связывали с проблемами с алкоголем. В одном из интервью оператор Кирилл Мошкович заявил:
«Саша классный актер, но пить ему нельзя, так же как и Мише Ефремову».По его словам, из-за загулов актера иногда приходилось отменять съемки, из-за чего продюсеры теряли огромные деньги.
Громким эпизодом стал его уход в 2024 году из Театра Моссовета, которому он отдал 30 лет жизни. Причиной стал конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. Актер публично заявил о «катастрофическом неуважении к артистам» и превращении театра в «циничный проект». Актриса Ольга Остроумова, комментируя эту ситуацию, сказала в интервью KP.ru:
«Да, Саша ушел из театра из-за конфликта с руководством. Я не знаю, но, может быть, Домогаров сам хотел стать худруком, были такие какие-то мотивы?.. Не сработался он с Евгением Марчелли».
Как сейчас живет ДомомгаровНесмотря на скандалы, Александр Домогаров остается востребованным актером. Главной новостью 2026 года стала его большая роль в детективном сериале «Капкан на судью», премьера которого состоялась на Первом канале 26 января 2026 года. В нем он сыграл судью Нестерова, чью дочь похищают. Актер признавался, что участвовал в доработке сценария, чтобы его герой стал «более живым и объемным».
Интерес к творчеству актера подогревает и будущий проект с участием его сына. Режиссером фильма «Отель у погибшего альпиниста» по мотивам повести братьев Стругацких выступает Александр Домогаров-младший. Съемки картины стартовали в 2025 году, а выход в прокат запланирован на конец 2026 — начало 2027 года.
Кроме того, актер продолжает активную театральную деятельность. После ухода из Театра Моссовета он вернулся в Театр Российской армии, где занят в спектаклях «Роман», «Маскарад» и в новой постановке по пьесе Чехова «Предложение».