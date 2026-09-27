Набор веса ради роли, пропавший возлюбленный и тайный брак в США: личные драмы звезды «Дневника доктора Зайцевой» Яны Крайновой
Актриса, знакомая миллионам зрителей по главной роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой», а также по работам в «Гадалке», «Улетном экипаже» и «Бедном олигархе», 28 сентября отмечает день рождения. Яне Крайновой исполняется 40 лет. Уроженка латвийской Юрмалы прошла путь от эпизодических ролей до статуса одной из самых узнаваемых актрис российских сериалов. Однако за внешним благополучием скрывается непростая история: болезненные романы на расстоянии, исчезновение возлюбленного и внезапное замужество, о котором она сообщила лишь недавно. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Яны КрайновойЯна Крайнова родилась 28 сентября 1986 года в Юрмале, где прошло её детство. Она училась в музыкальной школе по классу флейты, занималась в театральной студии в Риге, а после окончания школы отправилась в Москву поступать во ВГИК. Родители отговаривали её, предупреждая о жесткой конкуренции и отсутствии связей.
«Я не хочу в 35 лет, очнувшись каким-то там менеджером в какой-то компании, сказать, что я несчастлива», — вспоминала Крайнова свой ответ родным в интервью «МК».Поступление оказалось успешным с первого раза: она попала в мастерскую Владимира Грамматикова. Дебютом в кино была эпизодическая роль в драме Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». Затем были небольшие работы в «Отблесках» и «Интернах», но настоящая известность пришла в 2012 году с главной ролью в комедийном сериале «Дневник доктора Зайцевой».
Ради этой роли актрисе пришлось серьёзно изменить внешность.
«Мне нужно было наесть семь килограммов. Кошмар! Но это же первая главная роль в моей жизни, поэтому согласилась. Стала есть пюре с солёными огурцами, пасту, торты», — делилась она в интервью «Комсомольской правде».Позже, однако, ей пришлось так же стремительно худеть для других проектов, что давалось непросто. В 2013 году Крайнова прошла курс актёрского мастерства в Лос-Анджелесе у голливудского коуча Иваны Чаббак.
Исчезновение возлюбленного и романы на расстоянииЛичная жизнь Яны Крайновой всегда была окутана тайной, но некоторые истории она всё же решила рассказать публично. Одна из них — история о мужчине, который бесследно исчез после полугода отношений. Крайнова познакомилась с ним через однокурсника: он починил её телефон, а затем они начали встречаться. Однако через полгода, когда актриса уехала в Париж с подругами, он просто перестал отвечать на сообщения.
«Вместо того, чтобы наслаждаться Парижем, я ревела все четыре дня, не понимала, что происходит, как так может быть, что случилось? В этот момент подруга, у которой мы остановились, переживала свою несчастную любовь с французом-коллегой. Настя тоже решала какие-то свои проблемы. В итоге мы все сидели на берегу Сены с настоящим шампанским, клубникой, под ярким солнцем и втроём ревели, кто громче», — признавалась Крайнова журналистам «МК».
Были в её жизни и длительные отношения на расстоянии, которые она сама считает ошибкой.
«В моей жизни было два знаковых длительных романа на расстоянии — в разных городах и даже странах… На длительные отношения на расстоянии я уже не соглашусь, у меня другие приоритеты и цели», — говорила актриса.Один из этих романов продлился восемь лет — с музыкантом из Риги, с которым она познакомилась ещё в театральной студии. Они расстались, когда у Яны внутри «уже всё перегорело».
Крайнова про мужчин актеровОдно из самых обсуждаемых высказываний Крайновой относится к ее коллегам-актёрам.
«Есть известная фраза: женщина-актриса всегда больше, чем просто женщина, мужчина-актер всегда меньше, чем мужчина. И на 90% это правда», — заявила Крайнова в интервью «МК».По её мнению, профессия «забирает у мужчин часть мужественности»:
«Это обусловлено действительно профессией, психологической составляющей, когда мужчина должен смотреться в зеркало, знать, как он выглядит, нравиться. И, конечно, это убавляет некой мужественности».Актриса открыто призналась, что предпочитает романы с операторами, а не с актёрами:
«Наверное, операторы — лучшие мужчины на площадке. Они как раз правильно смотрят на актрису, делают её красивой, не конкурируют с нами».Такие заявления не могли не вызвать критику в актёрском цеху, хотя сама Крайнова настаивает, что говорит исключительно из личного опыта.
Как сейчас живёт КрайноваГлавная новость последнего времени — Яна Крайнова вышла замуж. Брак был зарегистрирован 11 сентября 2026 года в США, но сообщила об этом актриса лишь спустя неделю.
«Пока вы спали! В прошлую пятницу мой мужИК потерял свой ИК! А я надела фату не в кино. Мы расписались спонтанно, по зову сердца и были только вдвоем», — поделилась она в соцсетях.С таинственным избранником, имя и лицо которого она тщательно скрывает, её связывает долгая история. Они впервые встретились ещё в 2017 году на дне рождения общей подруги, но роман начался лишь в 2024-м. «Можно я приглашу тебя в Ереван?» — спросил он. Уставшая от съёмок Яна сначала резко ответила: «Тебя ещё не хватало!» — и положила трубку. Но через две недели он повторил попытку, и она согласилась. Предложение руки и сердца он сделал в августе 2026 года в Юрмале, на семейном празднике.
«Свадьба, на которой мы мечтаем собрать друзей и родственников со всего мира, обязательно будет! Только, чтобы её реализовать, нам нужен примерно год», — рассказала Крайнова в сети.Что касается карьеры, актриса продолжает активно сниматься. В 2025 году с её участием вышли сериалы «Минута тишины», «Волкодав» и «Казанова. В бегах». В производстве находятся проекты «Ростов-2» и «Теория большой лжи». В «Теории большой лжи» она играет маму героя Марка Эйдельштейна — разбитную дамочку, похожую на Саманту из «Секса в большом городе».
Кроме того, актриса активно задействована в антрепризных спектаклях. В её репертуаре — «Ни дать ни взять!», «Семейный переполох» и «Лёгкие деньги». Гастроли с этими постановками расписаны на месяцы вперёд.
В личном плане Крайнова, судя по всему, наконец обрела то, к чему шла долгие годы.
«Я чувствую себя счастливой как никогда и проживаю совершенно особенный период», — признавалась она ещё до новости о замужестве.Теперь её жизнь разделена между двумя континентами, но актриса, кажется, готова к переменам.