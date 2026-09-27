27 сентября 2026, 15:28

Яна Крайнова (Фото: Instagram*@ кraynova. actress)

Актриса, знакомая миллионам зрителей по главной роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой», а также по работам в «Гадалке», «Улетном экипаже» и «Бедном олигархе», 28 сентября отмечает день рождения. Яне Крайновой исполняется 40 лет. Уроженка латвийской Юрмалы прошла путь от эпизодических ролей до статуса одной из самых узнаваемых актрис российских сериалов. Однако за внешним благополучием скрывается непростая история: болезненные романы на расстоянии, исчезновение возлюбленного и внезапное замужество, о котором она сообщила лишь недавно. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Яны Крайновой Исчезновение возлюбленного и романы на расстоянии Крайнова про мужчин актеров Как сейчас живёт Крайнова



Биография Яны Крайновой

«Я не хочу в 35 лет, очнувшись каким-то там менеджером в какой-то компании, сказать, что я несчастлива», — вспоминала Крайнова свой ответ родным в интервью «МК».

Яна Крайнова (Фото: Instagram*@ кraynova. actress)

«Мне нужно было наесть семь килограммов. Кошмар! Но это же первая главная роль в моей жизни, поэтому согласилась. Стала есть пюре с солёными огурцами, пасту, торты», — делилась она в интервью «Комсомольской правде».

Исчезновение возлюбленного и романы на расстоянии

«Вместо того, чтобы наслаждаться Парижем, я ревела все четыре дня, не понимала, что происходит, как так может быть, что случилось? В этот момент подруга, у которой мы остановились, переживала свою несчастную любовь с французом-коллегой. Настя тоже решала какие-то свои проблемы. В итоге мы все сидели на берегу Сены с настоящим шампанским, клубникой, под ярким солнцем и втроём ревели, кто громче», — признавалась Крайнова журналистам «МК».

Яна Крайнова (Фото: Instagram*@ кraynova. actress)

«В моей жизни было два знаковых длительных романа на расстоянии — в разных городах и даже странах… На длительные отношения на расстоянии я уже не соглашусь, у меня другие приоритеты и цели», — говорила актриса.

Крайнова про мужчин актеров

«Есть известная фраза: женщина-актриса всегда больше, чем просто женщина, мужчина-актер всегда меньше, чем мужчина. И на 90% это правда», — заявила Крайнова в интервью «МК».

«Это обусловлено действительно профессией, психологической составляющей, когда мужчина должен смотреться в зеркало, знать, как он выглядит, нравиться. И, конечно, это убавляет некой мужественности».

«Наверное, операторы — лучшие мужчины на площадке. Они как раз правильно смотрят на актрису, делают её красивой, не конкурируют с нами».

Как сейчас живёт Крайнова

Яна Крайнова (Фото: Instagram*@ кraynova. actress)

«Пока вы спали! В прошлую пятницу мой мужИК потерял свой ИК! А я надела фату не в кино. Мы расписались спонтанно, по зову сердца и были только вдвоем», — поделилась она в соцсетях.

«Свадьба, на которой мы мечтаем собрать друзей и родственников со всего мира, обязательно будет! Только, чтобы её реализовать, нам нужен примерно год», — рассказала Крайнова в сети.

«Я чувствую себя счастливой как никогда и проживаю совершенно особенный период», — признавалась она ещё до новости о замужестве.