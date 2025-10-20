20 октября 2025, 16:00

Наталья Рогожкина (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Наталья Рогожкина — известная российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. 21 октября она отмечает свой 51-й день рождения. Её творческий путь и личная жизнь, наполненные как яркими ролями, так и глубокой личной драмой. О том, как сейчас живет актриса, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь актрисы Натальи Рогожкиной История любви с Андреем Паниным Трагическая гибель мужа Новая глава: отношения Рогожкиной с Анной Рязанской



Творческий путь актрисы Натальи Рогожкиной

Наталья Рогожкина (Фото: скриншот т/с «Бывшие»)



История любви с Андреем Паниным

Андрей Панин и Наталья Рогожкина (Фото: скриншот д/ф «Андрей Панин. Недоигранная жизнь»)



«Семья для Андрея — единственное, что у него на самом деле есть и куда приложены его усилия. При всех его особенностях, всё, что он делает, — ради нас. И всё, что мы имеем, создано Андреем».

Трагическая гибель мужа

Андрей Панин и Наталья Рогожкина (Фото: скриншот д/ф «Андрей Панин. Недоигранная жизнь»)



Новая глава: отношения Рогожкиной с Анной Рязанской