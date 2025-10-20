Начало звездной карьеры в 35 лет, смерть Панина и новые отношения с шеф-поваром: Как сейчас живет Наталья Рогожкина?
Наталья Рогожкина — известная российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. 21 октября она отмечает свой 51-й день рождения. Её творческий путь и личная жизнь, наполненные как яркими ролями, так и глубокой личной драмой. О том, как сейчас живет актриса, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь актрисы Натальи Рогожкиной
Наталья Рогожкина родилась 21 октября 1974 года в Москве. В 1995 году успешно закончила Школу-студию МХАТ им. Б. Покровской и была принята на работу в Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. В 1998 году состоялся дебют Натальи Рогожкиной в кино — она сыграла небольшую роль «Рыжая» в фильме «Стрингер», после этого актриса периодически снималась, однако не стремилась к большим ролям. Широкая популярность пришла к ней сравнительно поздно — после 35 лет, когда на экраны вышли проекты «Доктор Тырса», «Бывшие», «Спящие», «Большая игра» и «Шторм».
Несмотря на то что она снималась в кино и раньше, именно в этот период профессия стала занимать в её жизни центральное место. До этого на протяжении 18 лет самой главной и важной для неё была роль жены актёра Андрея Панина. В последние годы Наталья очень много снимается, и её фильмография продолжает активно пополняться новыми работами. В настоящее время в ее копилке насчитывается более 65 ролей, в том числе в картинах «Отцы и дети», «Во саду ли, в огороде», «Парфюмерша» и «Чужой среди своих».
История любви с Андреем Паниным
Знакомство Натальи Рогожкиной с Андреем Паниным произошло в Школе-студии МХАТ. На тот момент 19-летняя Наталья была студенткой, а 32-летний Панин работал ассистентом педагога. Оба были несвободны: у Рогожкиной был молодой человек, а Панин состоял в браке с Татьяной Французовой, от которой у него была маленькая дочь Надя.
Их отношения развивались постепенно. Панин начал оказывать Наталье знаки внимания, рисуя для нее «небольшие смысловые картинки о любви». Со временем, по словам Рогожкиной, она поняла, что «погибала-то под очень четким прицелом оптического ружья Панина». Они стали жить вместе, и их союз, несмотря на разницу в характерах, оказался очень крепким. Актриса рассказывала, что после знакомства с Паниным её жизнь кардинально изменилась, и она чувствовала, будто они были «парой с рождения».
В этом браке, официально оформленном в 2006 году, родились двое детей – Александр и Пётр. Несмотря на глубокие чувства, их бытовая жизнь была непростой. Панин, гениальный актер, в жизни мог быть сложным человеком – импульсивным, вспыльчивым и категоричным. Рогожкина признавалась, что их отношения были «настоящими американскими горками», но при этом подчеркивала в интервью зданию starhit.ru:
«Семья для Андрея — единственное, что у него на самом деле есть и куда приложены его усилия. При всех его особенностях, всё, что он делает, — ради нас. И всё, что мы имеем, создано Андреем».
Трагическая гибель мужа
В марте 2013 года Андрей Панин был найден мертвым в своей квартире на Балаклавском проспекте. Согласно официальной версии следствия, актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся и ударился головой. От полученной травмы он скончался из-за значительной кровопотери. В последствии дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Однако обстоятельства смерти вызвали много вопросов. Друзья Панина отмечали, что квартира была «перевёрнута вверх дном и залита кровью», а на теле актера были многочисленные травмы. Эти факты породили множество слухов, вплоть до криминального убийства и версий о наличии у Панина другой возлюбленной. Вдова, Наталья Рогожкина, тяжело переживала утрату и после пересудов в СМИ стала вести очень закрытый образ жизни, практически не давая интервью.
Новая глава: отношения Рогожкиной с Анной Рязанской
Спустя годы после смерти Панина в личной жизни Натальи Рогожкиной появился новый человек – Анна Рязанская, бывший су-шеф-повар нескольких европейских ресторанов. Их близкие отношения стали достоянием общественности в 2021 году, когда Рязанская в своем Instagram* сделала провокационный пост, в котором призналась в нетрадиционной ориентации** и объявила о своей связи с вдовой Панина, сопроводив это фразой: «Я с ней в полном кайфе». Позже она удалила запись и заявила о взломе аккаунта. Однако журналисты «Экспресс газеты» разыскали знакомых пары, которые подтвердили, что Рогожкина и Рязанская действительно состоят в близких отношениях уже несколько лет.
По информации источников, их отношения развивались непросто. Окружение отмечало, что обе «обожают "сообразить на двоих"», а у Рязанской в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. Подруги вместе проводили время в Испании, где у Рогожкиной остался дом, купленный еще Паниным, а также в Москве и Астане, куда Анна на время устраивалась на работу. Решение Анны Рязанской оставить Барселону и обосноваться в Москве стало событием, которое многие наблюдатели связали с её тесной дружбой с Натальей Рогожкиной. Однако настоящим поводом для обсуждений послужил последующий карьерный поворот Рязанской — она получила и с энтузиазмом приняла предложение занять пост шеф-повара ресторана «Сад» в Санкт-Петербурге. По свидетельствам инсайдеров, в театральных кругах МХАТ ходят разговоры о новой жизни пары в Петербурге. Впрочем, сплетни Наталья никак не комментировала.