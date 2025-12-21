21 декабря 2025, 11:25

Алена Жигалова (Фото: Тelegram / @alenablin)

Алёна Жигалова — одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в современном российском медиапространстве. Журналистка и блогер, выстроившая карьеру на светских скандалах и откровенных интервью со звездами первой величины, она сама регулярно становится героиней громких разбирательств. Ее проект «Алёна, блин!» одновременно вызывает восхищение за умение раскрывать гостей и жесткую критику за методы работы и этические границы, которые она, по мнению многих, постоянно переходит. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь Алены Жигаловой из Вологды в светскую хронику Москвы Личная жизнь: тщательно охраняемая территория Галерея скандалов и цена громких интервью Новая жизнь и проекты Жигаловой Алена Жигалова (Фото: Тelegram / @alenablin)



Путь Алены Жигаловой из Вологды в светскую хронику Москвы

Личная жизнь: тщательно охраняемая территория

Алена Жигалова (Фото: Тelegram / @alenablin)

Галерея скандалов и цена громких интервью

«А что ещё должна была выбрать публичная персона? Конечно, она не могла позволить, чтобы кто-то залез к ней в телефон».

«Иногда необходимо достичь "дна". Подсветить проблему так, чтоб о ней уже было невозможно молчать».

Тут подпись документа

«А почему он не должен был у меня появиться?.. Я, как журналист, имею право выслушать обе стороны конфликта».

«Ты почему-то решила, что ты Ким Кардашьян... Задумайся о своем поведении».

«Я понимала, что, если это выйдет, как мне человеку в глаза смотреть?» — вспоминала Жигалова в подкасте «ДаДа — НетНет».

Новая жизнь и проекты Жигаловой

Алена Жигалова (Фото: Тelegram / @alenablin)

«Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет... Тогда-то я и поняла, что сезон будет жёсткий». В этом проекте она намерена показать себя с новой стороны: «Хочу, чтобы зритель увидел другую Алену Блин, которая не будет строить заговоры... а старается играть честно».