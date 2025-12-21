Напоила Волочкову, обрила голову и съела морскую свинку: Как сейчас живет королева скандалов Алёна Жигалова?
Алёна Жигалова — одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в современном российском медиапространстве. Журналистка и блогер, выстроившая карьеру на светских скандалах и откровенных интервью со звездами первой величины, она сама регулярно становится героиней громких разбирательств. Ее проект «Алёна, блин!» одновременно вызывает восхищение за умение раскрывать гостей и жесткую критику за методы работы и этические границы, которые она, по мнению многих, постоянно переходит. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Алена Жигалова (Фото: Тelegram / @alenablin)
Путь Алены Жигаловой из Вологды в светскую хронику МосквыАлена Жигалова родилась 22 декабря 1980 года в Вологде. Мечта о журналистике, вдохновленная телепрограммой Юлии Меньшовой, привела ее сначала в местную молодежную газету, а затем на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Уже в 15 лет она делала первые репортажи, а ее материал о дне рождения Филиппа Киркорова в Москве с фотографиями Пугачевой и Баскова произвел фурор в редакции.
Переломным моментом стал переезд в Москву, где она быстро вписалась в мир таблоидов. Начав в «Собеседнике», она стала ключевой фигурой в запуске первого российского журнального таблоида «Тайны звезд», который за год набрал полумиллионный тираж. Ее фирменным стилем стали эксклюзивные, часто скандальные материалы: она ездила в Нью-Йорк за новостями о лечении Жанны Фриске, освещала криминальные разборки Киркорова и первой опубликовала фото детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Личная жизнь: тщательно охраняемая территорияВ отличие от гостей своего шоу, Алена тщательно оберегает личную жизнь от публичности. Официально она не замужем и не афиширует наличие детей. В ее социальных сетях доминирует профессиональный контент: фото со звездами, съемки, мероприятия. Лишь изредка она приоткрывает завесу. Так в 2023 году журналистка рассказала об отдыхе на Мальдивах с матерью и возлюбленным, отметив, что ради нее партнер отказался от работы за границей.
Галерея скандалов и цена громких интервью
Репутация Жигаловой неразрывно связана со скандалами, которые возникают как вокруг ее гостей, так и из-за ее собственных поступков. В 2023 году широко обсуждалось «дело о морской свинке» на шоу Насти Ивлеевой. Жигалова согласилась съесть вареную морскую свинку, чтобы не показывать личные переписки из телефона. Этот поступок шокировал публику, но нашел неожиданную защитницу в лице продюсера Яны Рудковской:
«А что ещё должна была выбрать публичная персона? Конечно, она не могла позволить, чтобы кто-то залез к ней в телефон».В том же году публика обсуждала интервью Алёны с Анастасией Волочковой. Выпуск, где балерина употребляла алкоголь, вызвал шквал негодования. Зрители обвинили Жигалову в намеренном спаивании человека с зависимостью ради рейтингов. Сама Волочкова подтвердила, что ее уговорили выпить. Алена защищала свою позицию, заявляя, что целью было обнажить проблему:
«Иногда необходимо достичь "дна". Подсветить проблему так, чтоб о ней уже было невозможно молчать».В 2024 году фокус обсуждений был смещен на публичный спор журналистки с Ксенией Бородиной. Бородина обвинила Жигалову в непрофессионализме и «регулярном хейте» после того, как та взяла интервью у ее бывшего мужа Курбана Омарова. Алена парировала в соцсетях:
«А почему он не должен был у меня появиться?.. Я, как журналист, имею право выслушать обе стороны конфликта».
Она также жестко раскритиковала саму Бородину:
«Ты почему-то решила, что ты Ким Кардашьян... Задумайся о своем поведении».
Работа часто стоила Алёне Жигаловой дружбы. Из-за утечки компромата на тогдашнего мужа Ани Лорак певица не общалась с ней год.
«Я понимала, что, если это выйдет, как мне человеку в глаза смотреть?» — вспоминала Жигалова в подкасте «ДаДа — НетНет».
Аналогичная история произошла с Филиппом Киркоровым, который год не разговаривал с ней после несогласованной публикации.
Новая жизнь и проекты ЖигаловойВ мае 2023 года Жигалова объявила о завершении десятилетнего сотрудничества с редакцией Super, где и родилось шоу «Алена, блин!». Сейчас она ведет проект самостоятельно, развивая новые форматы «Алена, блин! Посидим» с длинными интервью и новостной дайджест «Алена, блин! Говорит». Кроме того ее карьера получила новое измерение благодаря участию в шоу «Звезды в джунглях» в 2024 году, где она, среди прочего, побрилась налысо, что стало отдельным медиа-поводом.
После успеха в реалити-шоу она отправилась на съемки «Выжить в Стамбуле» в 2025. Оказавшись в спартанских условиях стамбульского лагеря, она заявила:
«Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет... Тогда-то я и поняла, что сезон будет жёсткий». В этом проекте она намерена показать себя с новой стороны: «Хочу, чтобы зритель увидел другую Алену Блин, которая не будет строить заговоры... а старается играть честно».
Также она появилась в шоу «Погоня» и в кулинарном проекте «Домохозяйки против шефов» на канале «Пятница». В декабре 2025 года Жигалова призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем из-за лишнего веса. Повышенный уровень сахара в крови заставил ее «с перепугу резко сесть на диету» и обратиться к специалистам. Это редкий случай, когда она говорит не о чужих, а о своих личных сложностях.