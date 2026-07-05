Скандальное интервью о Юре Борисове и ревность к коллеге по «Молодежке»: почему Иван Мулин до сих пор не обзавелся семьей?
Актеру, известному зрителям по ролям в сериалах «Молодежка», «Перевал Дятлова» и «Содержанки», Ивану Мулину 6 июля исполняется 34 года. Этот харизматичный артист прошёл путь от эпизодов у Звягинцева до статуса одного из самых узнаваемых лиц российского кино. Его карьера — это не только роли, но и громкие заявления, отказ от гонки за славой и закулисные скандалы, которые он сам же и провоцирует. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ивана МулинаИван Мулин родился 6 июля 1992 года в Москве в самой что ни на есть обычной семье: мать преподавала русский язык и литературу, отец работал водителем. Несмотря на любовь к боксу и футболу, тяга к сцене победила: после школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина, которое окончил в 2013 году.
Первый опыт в кино случился ещё в студенчестве — эпизодическая роль в нашумевшей драме Андрея Звягинцева «Елена» (2011). Однако настоящий прорыв случился чуть позже: роль вспыльчивого хоккеиста Антона Антипова в популярном сериале «Молодежка». Проект продюсера Фёдора Бондарчука мгновенно сделал Мулина звездой, открыв дорогу в большое кино.
Сегодня в фильмографии актера насчитывается более 30 работ. Среди ярких проектов — «Перевал Дятлова», где он сыграл трагическую фигуру руководителя похода Игоря Дятлова, драма «Хрусталь» с Юрием Борисовым и скандальный сериал «Содержанки-4». При этом сам артист в интервью изданию kino-teatr.ru признается:
«Я целей не преследую вообще никаких. И амбиций у меня нет. Есть только перспективы».Однако коллеги Мулина отмечают его редкую профессиональную интуицию, позволяющую выбирать даже в ансамблевых проектах роли, которые запоминаются зрителю.
Поцелуи с поклонницами и отсутствие штамповЛичная жизнь Ивана Мулина окутана тайной и слухами, большинство из которых он опровергает. По данным СМИ, актер не женат и не имеет детей. В разное время ему приписывали романы со студенткой Настей Нагаевой и ведущей Оксаной Стрельцовой, но сам эти отношения не подтверждал.
Анастасия Нагаева рассказала журналистам StarHit историю, разыгравшаяся на съемках пятого сезона «Молодежки». Продюсеры долго искали актрису на роль подруги Антона Антипова, и тогда сам Иван Мулин предложил попробовать Нагаеву. На кастинге Настя легко нашла общий язык с коллегами по съемочной площадке, в том числе с актером Александром Соколовским, игравшим Егора. Однако живое общение девушки с партнером вызвало у Ивана приступ ревности. Заподозрив вторую половинку во флирте с коллегой, Мулин не стал разбираться в ситуации — он просто расстался с красавицей.
Сегодня в отношениях с противоположным полом Мулин предпочитает живое общение, а не виртуальное. На удивление многих поклонниц, он отказывается от переписки в соцсетях, объясняя это просто:
«Я готов пообщаться с кем угодно... Встретимся на улице, я могу что угодно рассказать, обнять, поцеловать. Но переписываться — это выше моих сил».Актер живет скромно, не афиширует личную жизнь, а свои редкие свободные дни проводит в компании близких, далеко от светских тусовок.
«Он же больной»: откровенность Мулина о коллегеГромким заявлением Ивана Мулина стало интервью, в котором он жестко высказался о своем коллеге по фильму «Елена», а ныне — звезде мирового уровня Юрии Борисове. В ответ на вопрос, почему он не снимается так же много, как Борисов, Мулин заявил в интервью Кино Mail.ru:
«Это надо быть колоссально талантливым человеком, совсем гением... Я не смогу, как Юра. Он же больной, я знаю его. В хорошем смысле больной. У него охота до этого сильная».Это интервью вызвало бурную реакцию в Сети: одни сочли слова Мулина завистью, другие — проявлением редкой честности. Однако сам Мулин не стал оправдываться, пояснив, что просто боится перед каждой ролью и не обладает таким «сумасшедшим ресурсом», как Борисов.