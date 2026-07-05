05 июля 2026, 13:11

Иван Мулин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актеру, известному зрителям по ролям в сериалах «Молодежка», «Перевал Дятлова» и «Содержанки», Ивану Мулину 6 июля исполняется 34 года. Этот харизматичный артист прошёл путь от эпизодов у Звягинцева до статуса одного из самых узнаваемых лиц российского кино. Его карьера — это не только роли, но и громкие заявления, отказ от гонки за славой и закулисные скандалы, которые он сам же и провоцирует. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ивана Мулина Поцелуи с поклонницами и отсутствие штампов «Он же больной»: откровенность Мулина о коллеге Новые проекты Ивана Мулина



Биография Ивана Мулина

Иван Мулин (Фото: скриншот т/п «Вечерний Ургант»)

«Я целей не преследую вообще никаких. И амбиций у меня нет. Есть только перспективы».

Поцелуи с поклонницами и отсутствие штампов

Иван Мулин (Фото: скриншот т/с «Перевал Дятлова»)

«Я готов пообщаться с кем угодно... Встретимся на улице, я могу что угодно рассказать, обнять, поцеловать. Но переписываться — это выше моих сил».

«Он же больной»: откровенность Мулина о коллеге

Иван Мулин (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

«Это надо быть колоссально талантливым человеком, совсем гением... Я не смогу, как Юра. Он же больной, я знаю его. В хорошем смысле больной. У него охота до этого сильная».

Новые проекты Ивана Мулина