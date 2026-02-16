16 февраля 2026, 16:24

Евгений Гришковец (Фото: Instagram** @egrishkovets)

Известный актёр Евгений Гришковец, прославившийся благодаря своим ролям в сериалах «Обычная женщина» и «Частица вселенной», а также в фильмах «Сатисфакция» и «Грозный папа», 17 февраля отметит свой 59-й день рождения. Этот заслуженный деятель культуры России прошёл путь от армейской самодеятельности до статуса культового драматурга и актёра. Для одних он — тонкий философ современности, для других — мастер нудных монологов. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгения Гришковеца Громкие скандалы Личная жизнь Как сейчас живет артист



Биография Евгения Гришковеца

Громкие скандалы

«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. В концерте «Жванецкий» участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене», — комментировал случившееся Гришковец изданию «Подъем».

Личная жизнь

«Я долго не мог признаться сам себе, что у меня любовь к этому человеку. Замучил ее буквально своей неопределенностью», — вспоминал артист в программе «Судьба человека».

Как сейчас живет артист