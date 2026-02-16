«Наркотические кошмары и эгоизм»: суд с Земфирой*, скандал с Кологривым и тайная мечта Евгения Гришковца об адвокатуре
Известный актёр Евгений Гришковец, прославившийся благодаря своим ролям в сериалах «Обычная женщина» и «Частица вселенной», а также в фильмах «Сатисфакция» и «Грозный папа», 17 февраля отметит свой 59-й день рождения. Этот заслуженный деятель культуры России прошёл путь от армейской самодеятельности до статуса культового драматурга и актёра. Для одних он — тонкий философ современности, для других — мастер нудных монологов. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Евгения ГришковецаЕвгений Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерово в молодой семье студентов. Семья ненадолго переехала в Ленинград, когда отец учился в аспирантуре, но вернулась в Сибирь, оставив в душе мальчика ностальгию по Северной столице. В 1984-м Гришковец окончил школу и поступил на филфак Кемеровского госуниверситета, но служба на Тихоокеанском флоте на острове Русский прервала учёбу. Там он участвовал в самодеятельности, что разожгло страсть к театру.
Вернувшись, он окончил вуз в 1990-м и организовал независимый театр «Ложа», а в 1998-м, плюнув на провинциальную стабильность, рванул покорять Москву с моноспектаклем «Как я съел собаку». Успех был оглушительным: «Золотая маска», статус главного открытия театральной России и звание человека, который может говорить просто о сложном.
Дебют в большом кино случился в 2002-м с ролью в сериале «Азазель», хотя сам Гришковец называет его провалом: «Снимали весело, а сериал получился скверным». Сейчас фильмография артиста насчитывает десятки ролей. Зрители помнят его по работам в фильме «Прогулка», сериалу «В круге первом» и драме «Сатисфакция», где он выступил еще и сценаристом.
В театре Гришковец поставил десятки спектаклей, включая «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты» и «Прощание с бумагой», закрепив за собой статус летописца уходящей эпохи. Однако за картинкой успешного режиссера и писателя скрывается человек, который, по его собственному признанию, еще недавно был готов завязать с искусством.
В 2023 году он шокировал публику откровением. В 90-х, когда семья жила впроголодь, он всерьез собирался уйти из профессии и учиться на адвоката, лишь бы прокормить жену и детей. Видимо, интуиция его не подвела — прокормить он их смог, но вот удержать себя в руках, когда дело касается публичных высказываний, удается все реже.
Громкие скандалыСкандал, который до сих пор всплывает в биографии артиста, произошел в мае 2021 года. В эфире программы «Би Коз» на телеканале «Дождь»*** Гришковец, обсуждая новый альбом Земфиры* «Бордерлайн», позволил себе прямые оскорбления. Он назвал певицу «наркоманкой», а ее песни охарактеризовал как «наркоманские», заявив, что она «вытаскивает на сцену свои наркотические кошмары и эгоизм».
Певица не стерпела публичного унижения и подала иск о защите чести и достоинства. Сумма компенсации морального вреда была заявлена в 1,5 миллиона рублей. 8 декабря 2021 года Останкинский суд Москвы отклонил иск Земфиры*.
Другой конфликт случился у Евгения с Никитой Кологривым в 2024-м. Гришковец тогда выступал креативным продюсером гала-концерта, посвященного Михаилу Жванецкому. В проект планировали пригласить множество звезд, включая Никиту Кологривого. Но планы рухнули, и восходящую звезду сериала «Слово пацана» вычеркнули из списка участников.
«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. В концерте «Жванецкий» участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене», — комментировал случившееся Гришковец изданию «Подъем».
По словам продюсера, молодой актер нарушил базовые нормы профессиональной этики, пройдясь по звездам советской сцены. Кологривый не только раскритиковал актеров без образования (включая Сашу Бортич) и назвал «лжеартистом» Данилу Козловского, но и позволил себе обесценить наследие Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова. Для Гришковца, выросшего на уважении к классической школе, это стало красной чертой.
Личная жизньВ отличие от многих коллег по цеху, личная жизнь Гришковца всегда была идеальным тылом. Он женился один раз и навсегда. Его супруга Елена — та самая женщина, ради которой он вернулся из Германии в нищее Кемерово в начале 90-х.
«Я долго не мог признаться сам себе, что у меня любовь к этому человеку. Замучил ее буквально своей неопределенностью», — вспоминал артист в программе «Судьба человека».
У пары трое детей: дочери Наталья (1995 г.р.) и Мария (2010 г.р.), а также сын Александр (2004 г.р.).
Как сейчас живет артистВ свои 58 лет Евгений Гришковец остается верен месту, которое почти три десятилетия назад выбрал для жизни осознанно и без оглядки. Вопреки стереотипу о том, что успешный драматург непременно должен обитать в центре Москвы или хотя бы осесть в Европе, Гришковец уже 28 лет живет в Калининграде. И, судя по его недавним откровениям, не просто живет, а боготворит этот город, считая его лучшим местом на земле.
Главным событием нового сезона станет премьера спектакля «Когда я боюсь». Изначально анонсированный еще на 2025 год, этот моноспектакль наконец-то увидит зритель. В марте и июне 2026 года пройдут его показы в разных городах России. По замыслу автора, это очень смешная постановка не столько о самом страхе, сколько о времени, в котором мы живем. Кроме того, артист активно гастролирует со спектаклем-диалогом «По По».
Что касается большого кино, то 2026 год ознаменуется выходом фильма «Зима» — экранизации одноименной пьесы Гришковца. Продюсеры обещают камерную, но напряженную историю о двух спецназовцах, которые встречаются на острове посреди замерзшей реки, чтобы выполнить миссию, и внезапно осознают, что они — заклятые враги.