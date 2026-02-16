16 февраля 2026, 14:31

Согдиана (Фото: Instagram* @sogdianamusic)

Певице, известной зрителям по хитам «Сердце-магнит», «Синее небо» и яркому участию в шестом сезоне «Фабрики звезд», Оксане Нечитайло, более известной как Согдиана, 17 февраля исполняется 42 года. Эта хрупкая женщина с восточной внешностью и украинскими корнями прошла долгий путь от Ташкента до московской сцены. Однако личная жизнь артистки была омрачена чередой разводов, нездоровой ревностью супругов и похищением сына. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография певицы Согдианы

Согдиана (Фото: Instagram* @sogdianamusic)

«Я счастлива, что у меня есть песня, которую все знают, любят и могут петь вместе со мной. Я в неё очень сильно верила, когда никто не верил», — позже признавалась артистка.

Трое мужей и похищенный сын: восточные страсти по-русски

Согдиана (Фото: Instagram* @sogdianamusic)

«Разлука с Арджуном стала трагедией. Я всё время плакала, сердце разрывалось от невыносимой боли, от бессилия», — вспоминала певица в интервью 7days.ru.

«Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам. Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт», — оправдывалась певица.

Согдиана с сыновьями (Фото: Instagram* @sogdianamusic)

«Мой нынешний супруг Максим — это выбор сердца. Не сиюминутная страсть, а проверенное чувство... Я живу в гармонии!».

Как сейчас живет певица

«Два публичных человека под одной крышей — наверное, очень сложно. "Жизнь под стеклом" не для нас».