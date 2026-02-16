Похищенный сын, патологическая ревность мужей и отмененный развод: куда пропала исполнительница хита «Сердце-магнит» Согдиана?
Певице, известной зрителям по хитам «Сердце-магнит», «Синее небо» и яркому участию в шестом сезоне «Фабрики звезд», Оксане Нечитайло, более известной как Согдиана, 17 февраля исполняется 42 года. Эта хрупкая женщина с восточной внешностью и украинскими корнями прошла долгий путь от Ташкента до московской сцены. Однако личная жизнь артистки была омрачена чередой разводов, нездоровой ревностью супругов и похищением сына. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография певицы СогдианыСогдиана (настоящее имя Оксана Владимировна Нечитайло) родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте в семье инженера и медработника. Любовь к музыке ей привила бабушка, певшая в церковном хоре. Девочка фанатично училась играть на фортепиано, занималась танцами и вокалом. Уже в 14 лет она стала лауреатом республиканского конкурса пианистов, а позже поступила в Узбекскую государственную консерваторию.
Её талант был настолько ярок, что в 2003 году она получила Государственную премию Узбекистана «Нихол». Но настоящий прорыв случился в 2006 году, когда Согдиана (псевдоним она взяла в честь древнего государства на территории современного Узбекистана) попала на «Фабрику звезд-6» к продюсеру Виктору Дробышу. Именно там она исполнила русскоязычную версию песни «Yurak Mahzun» — «Сердце-магнит». Продюсеры не верили в успех, называя трек «стыдным», но Согдиана настояла на своём.
«Я счастлива, что у меня есть песня, которую все знают, любят и могут петь вместе со мной. Я в неё очень сильно верила, когда никто не верил», — позже признавалась артистка.
Эта композиция не только принесла ей первый «Золотой граммофон», но и стала лейтмотивом её бурной жизни.
Трое мужей и похищенный сын: восточные страсти по-русскиЛичная жизнь Согдианы — готовый сценарий для латиноамериканского сериала, замешанного на восточных страстях. Первый брак певицы с индийским бизнесменом Рамом Говиндом обернулся настоящим кошмаром. Миллионер, на день рождения которого она выступала, быстро превратился в деспота, запрещающего жене петь и общаться с друзьями. Через год после свадьбы и рождения сына Арджуна пара распалась. Но самой страшной главой этой истории стало похищение ребенка: Говинд тайно увез сына в Индию, и Согдиана не видела его три года.
«Разлука с Арджуном стала трагедией. Я всё время плакала, сердце разрывалось от невыносимой боли, от бессилия», — вспоминала певица в интервью 7days.ru.
Арджун изначально проживал в Индии, в месте, где родился его отец. Однако позднее они перебрались в Ташкент, где бывший супруг Согдианы занялся предпринимательской деятельностью. Спустя некоторое время Согдиане удалось восстановить дружеские отношения с бывшим мужем.
Казалось бы, второй брак с дагестанским олигархом, президентом хоккейного клуба «Рысь» Баширом Куштовым должен был стать тихой гаванью для Согдианы. В конце марта 2010 года в этом браке родился второй сын певицы Микаил. Но история повторилась с утроенной силой. Куштов оказался патологически ревнив. Он приставил к супруге двух охранников, которые следили за каждым её шагом и докладывали мужу даже о дружеских поцелуях при встрече с коллегами.
«Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам. Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт», — оправдывалась певица.
Невроз и развод стали неизбежным финалом.
Когда в 2018 году Согдиана в третий раз вышла замуж за непубличного мужчину по имени Максим, она светилась от счастья:
«Мой нынешний супруг Максим — это выбор сердца. Не сиюминутная страсть, а проверенное чувство... Я живу в гармонии!».
В 2019 году у супругов появился сын Лев. Но в 2024 году их семейное счастье оказалось под угрозой. Согдиана объявила о намерении развестись с Максимом Жерновым. Суд предоставил паре месяц на попытку восстановить отношения. В конце концов, Согдиана забрала заявление.
Как сейчас живет певицаСегодня Согдиана полностью посвятила себя трем сыновьям. По информации из открытых источников, она поддерживает мирные отношения со всеми бывшими мужьями ради детей. Вопреки слухам о завершении карьеры, 2026 год обещает быть активным для певицы. Она продолжает сотрудничество с лейблом Golden Look Management Company. В её репертуаре появляются новые песни, а старые хиты по-прежнему звучат на радиостанциях. Согдиана периодически появляется на светских мероприятиях и дает интервью, в которых избегает вопросов о личной жизни, предпочитая говорить о творчестве. Её позиция остается неизменной:
«Два публичных человека под одной крышей — наверное, очень сложно. "Жизнь под стеклом" не для нас».