Отказ немецкому миллионеру, брак с дворником и иск на 50 миллионов за испорченное лицо: как Вера Сотникова обрела веру в инопланетян?
Актрисе, запомнившейся зрителям по ролям в фильмах «Курьер» и «Королева Марго», Вере Сотниковой 19 июля исполняется 66 лет. За плечами этой яркой женщины десятки ролей, головокружительные романы с самыми видными мужчинами страны и, конечно, громкие скандалы. Её путь от девочки из простой волгоградской семьи до одной из самых узнаваемых телеведущих был усеян не только лаврами, но и серьёзными разочарованиями, финансовыми проблемами и борьбой за собственное лицо — в прямом смысле этого слова. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Веры СотниковойВера Михайловна Сотникова родилась 19 июля 1960 года в волгоградской рабочей семье. Её отец был мастером на заводе, мать — телефонисткой. С детства увлекалась театром, участвовала в школьных спектаклях. После школы Сотникова отправилась поступать в Саратовское театральное училище, но провалила экзамены. Разочарованная, она вернулась в Волгоград и год изучала французский язык, планируя поступить на филфак МГУ и стать преподавателем русского языка во Франции.
Однако судьба распорядилась иначе. В 1977 году Вера отправилась поступать в Москву, но в МГУ её документы не приняли — не хватило медицинских справок, вместо этого она стала студенткой МХАТа.
«Только потому, что у меня не приняли документы в университет: не хватило двух справок из туберкулезного и психоневрологического диспансеров. Расстроенная, поехала на вокзал, заняла очередь за билетом. Стояли тогда по 7 часов. И чтобы убить время, я поехала в «Щуку», — цитирует Сотникову издание 7days.ru.
Вера зашла в Щукинское училище, где познакомилась с абитуриентом, который предложил зайти и в Школу-студию МХАТ. Там как раз шёл отборочный тур, который вёл Андрей Мягков. Сотникова, не надеясь на успех, спокойно прочитала отрывок из О. Генри — и произвела впечатление на комиссию. В результате её допустили к экзаменам, и 19 июля, в свой день рождения, она стала студенткой курса Олега Ефремова.
В 1982 году Вера Сотникова получила актерский диплом и начала работать в Театре на Малой Бронной. Дебют актрисы в кино состоялся в 1983 году в фильме «Признать виновным». Известность принесли роли в «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Курьер» (1986), «Государственная граница» (1986–1987). В 2013 году сыграла Людмилу Зыкину в биографическом сериале «Людмила», за что была номинирована на «Золотого орла».
В настоящий момент фильмография Сотниковой насчитывает более 50 работ в кино, в том числе в картинах «Десять лет без права переписки», «Винт», «Роман императора», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Откройте, милиция», «Лучшие враги» и «Я больше не боюсь», где она сыграла главные роли.
Личная жизньВера Сотникова всегда привлекала внимание не только своими профессиональными достижениями, но и насыщенной личной жизнью. Её романы с известными мужчинами, единственный неудачный брак и откровенные признания о поисках счастья создали ей репутацию женщины с яркой и непростой судьбой.
Свой первый и единственный брак Вера заключила в 1979 году, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. Её избранник Юрий Никольский представился реставратором, хотя на самом деле работал дворником. Несмотря на обман, Вера вышла за него замуж и вскоре родила сына Яна. Однако брак быстро распался. Юрий оказался безответственным, тратил семейные деньги и не помогал с ребенком. После рождения сына Вера приняла сложное решение уйти, отправив Яна к родителям в Волгоград, а сама сосредоточилась на построении карьеры в Москве.
После неудачного брака актриса больше не выходила замуж, но её личная жизнь оставалась насыщенной романами с известными и состоятельными мужчинами. В 1980-х у неё был серьезный роман с немецким миллионером Эрнстом Пиндуром, который был старше её на 16 лет. Он осыпал Веру подарками, купил квартиру в Москве и машину. Несмотря на предложение руки и сердца, Сотникова отказалась от переезда в Германию, не желая жертвовать карьерой.
«Подумала: «И что я буду там делать? Борщи варить?» Сказала: «Нет, Эрнст. Не дай бог!» И предложила ему такую модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь», — откровенничала Сотникова в программе «Судьба человека».
С 1993 по 2000 год Вера состояла в гражданском браке с музыкантом Владимиром Кузьминым. Эти семь лет стали для неё одновременно счастливыми и сложными. Она снималась в его клипах и была его музой, но Кузьмин, у которого уже было пятеро детей, не хотел новых обязательств. Кроме того, к расставанию пары подтолкнул роман Кузьмина с Аллой Пугачевой.
«Мы не мешали друг другу жить, но и полноценным браком это нельзя назвать. К тому же, такой женщине, как я, надо уделять больше внимания. С Вовой мы разбежались без обиды и ненависти, обоюдно», — вспоминала Сотникова.После расставания с Кузьминым актриса начала отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым, который осыпал её вниманием, но при этом ревновал и контролировал каждый шаг. Этот союз продлился всего два года.
В 2000-х у Сотниковой был роман с актёром Дмитрием Малашенко, который был младше её на 24 года. Несмотря на страстные чувства, разница в возрасте и разные взгляды на жизнь привели к расставанию через два года. Среди других известных поклонников актрисы были Андрей Соколов, Эдгар Запашный, Данко и Григорий Кузнецов.Устав от неудач, несколько лет назад Сотникова объявила о взятии обета безбрачия, заявив, что готова нарушить его лишь ради «супермиллиардера».
Единственным постоянным мужчиной в жизни Веры Сотниковой остаётся её сын Ян Никольский. Он получил образование кондитера во Франции, сейчас работает поваром в Подмосковье и воспитывает шестерых детей. Несмотря на сложные отношения в прошлом (актриса признаётся, что мало уделяла ему времени в юности), сейчас сын и внуки стали её главной опорой.
Неудачная пластика и долгиГромкая история последнего времени связана не с личной жизнью, а с внешностью актрисы. В 2025 году Вера Сотникова стала фигуранткой скандала вокруг неудачной пластической операции. Она обратилась в московскую косметологическую клинику с целью сделать нитевой лифтинг по бартеру. Как утверждает актриса, всё пошло не по плану с самого начала: ей без объяснений сделали непонятный укол, а затем заставили подписать договор. Результат оказался ужасающим: нити начали торчать из подбородка, образовалась кровоточащая гематома.
«В процессе ты не чувствуешь, ведь всё под наркозом. Больно потом, когда эти самые нити стали торчать из подбородка. Они упругие, жёсткие, с шипами», — эмоционально рассказывала Сотникова в ток-шоу «Пусть говорят».На этом проблемы не закончились. Врач клиники, по словам Сотниковой, узнав о её финансовых трудностях со стройкой дома, предложила крупный заём. На счёт актрисы перевели 1,5 миллиона рублей. Однако после того, как Сотникова публично высказала претензии к работе врача, специалист потребовала деньги обратно. Но актриса к тому моменту их уже потратила. Врач подала иск о взыскании долга, а Вера Сотникова в ответ требует 50 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Как сейчас живет СотниковаСейчас Вера Сотникова продолжает активно работать. Несмотря на возраст (65 лет) и череду скандалов, она остаётся востребованной ведущей «Битвы экстрасенсов», где, кстати, продолжает верить в чудеса и рассуждать об инопланетянах.
«Экстрасенс — это тот, кто получил атавизм от прошлой цивилизации, которая существовала до Всемирного потопа и была более развита, чем наша. Обычные люди видят только в трехмерном измерении. А экстрасенс видит жизнь в 11 измерениях», — делилась актриса в интервью изданию «Волгоградская правда».Последним появлением Сотниковой в кино в 2025 году стал сериал «Восьмой участок. Продолжение». Кроме того, Сотникова много времени уделяет телевидению и гастролирует с антрепризой «Соври мне правду».