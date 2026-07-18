18 июля 2026, 15:40

Вера Сотникова (Фото: Instagram*@sotnikova4141)

Актрисе, запомнившейся зрителям по ролям в фильмах «Курьер» и «Королева Марго», Вере Сотниковой 19 июля исполняется 66 лет. За плечами этой яркой женщины десятки ролей, головокружительные романы с самыми видными мужчинами страны и, конечно, громкие скандалы. Её путь от девочки из простой волгоградской семьи до одной из самых узнаваемых телеведущих был усеян не только лаврами, но и серьёзными разочарованиями, финансовыми проблемами и борьбой за собственное лицо — в прямом смысле этого слова. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Веры Сотниковой Личная жизнь Неудачная пластика и долги Как сейчас живет Сотникова



Биография Веры Сотниковой

«Только потому, что у меня не приняли документы в университет: не хватило двух справок из туберкулезного и психоневрологического диспансеров. Расстроенная, поехала на вокзал, заняла очередь за билетом. Стояли тогда по 7 часов. И чтобы убить время, я поехала в «Щуку», — цитирует Сотникову издание 7days.ru.

Вера Сотникова (Фото: Instagram*@sotnikova4141)

Личная жизнь

Вера Сотникова с сыном Яном (Фото: Instagram*@sotnikova4141)

«Подумала: «И что я буду там делать? Борщи варить?» Сказала: «Нет, Эрнст. Не дай бог!» И предложила ему такую модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь», — откровенничала Сотникова в программе «Судьба человека».

Вера Сотникова и Владимир Кузьмин (Фото: Instagram*@sotnikova4141)

«Мы не мешали друг другу жить, но и полноценным браком это нельзя назвать. К тому же, такой женщине, как я, надо уделять больше внимания. С Вовой мы разбежались без обиды и ненависти, обоюдно», — вспоминала Сотникова.

Неудачная пластика и долги

Вера Сотникова (Фото: скриншот т/п «Звёзды сошлись»)

«В процессе ты не чувствуешь, ведь всё под наркозом. Больно потом, когда эти самые нити стали торчать из подбородка. Они упругие, жёсткие, с шипами», — эмоционально рассказывала Сотникова в ток-шоу «Пусть говорят».

Как сейчас живет Сотникова

Вера Сотникова и Александр Шепс (Фото: Instagram*@sotnikova4141)

«Экстрасенс — это тот, кто получил атавизм от прошлой цивилизации, которая существовала до Всемирного потопа и была более развита, чем наша. Обычные люди видят только в трехмерном измерении. А экстрасенс видит жизнь в 11 измерениях», — делилась актриса в интервью изданию «Волгоградская правда».