Нашла свою дочь в детдоме в 46 и отказала Лукашенко: куда пропала звезда НТВ Светлана Сорокина

16 сентября 2026, 15:04

Светлана Сорокина (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Светлана Сорокина покинула телевидение и в 46 лет наконец решилась на то, о чём мечтала годами. Сегодня она преподаёт, пишет книги и путешествует, предпочитая избегать публичности. Почему телезвезда отказалась от предложения Александра Лукашенко и как сложилась её судьба, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как перестройка изменила судьбу скромного экскурсовода Начало карьерного пути Личный выбор и обретение семьи

Как перестройка изменила судьбу скромного экскурсовода

«Когда я уже немного работала на телевидении, то ко мне обратился глава Царскосельского парка и предложил стать главным садовником, чтобы заниматься дворцами и парками Царского Села. Я всерьёз размышляла над этим. Я уже водила экскурсии во дворце, и мне нравилось. Я об этом не жалею, это была моя жизнь», — цитирует Сорокину «78.ru».

Начало карьерного пути



Светлана Сорокина (Фото: РИА Новости/Виталий Савельев)

Личный выбор и обретение семьи



Светлана Сорокина с дочерью Тоней (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

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«С тех пор мы больше не расставались. Кстати, оказывается, Тосю до меня уже дважды пытались взять в дети, но она ни к кому не пошла, плакала, не давалась», — приводит слова радиоведущей «КП».