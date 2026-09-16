Нашла свою дочь в детдоме в 46 и отказала Лукашенко: куда пропала звезда НТВ Светлана Сорокина
Светлана Сорокина покинула телевидение и в 46 лет наконец решилась на то, о чём мечтала годами. Сегодня она преподаёт, пишет книги и путешествует, предпочитая избегать публичности. Почему телезвезда отказалась от предложения Александра Лукашенко и как сложилась её судьба, читайте в материале «Радио 1».
Как перестройка изменила судьбу скромного экскурсоводаСветлана Сорокина родилась 15 января 1957 года в Пушкине в семье интеллигентов. Её мать преподавала историю, а отец занимался строительством объектов оборонного значения. Девочка росла спокойной, усидчивой и самостоятельной. Будучи перфекционисткой и отличницей, она окончила школу с золотой медалью и получила образование ландшафтного архитектора. Поработав по специальности, девушка поступила в аспирантуру. Позже увлеклась экскурсионным делом, водила группы по Летнему саду, Екатерининскому дворцу и потихоньку оттачивала ораторское мастерство. В этот же период ей предложили стать специалистом по уходу за садом.
«Когда я уже немного работала на телевидении, то ко мне обратился глава Царскосельского парка и предложил стать главным садовником, чтобы заниматься дворцами и парками Царского Села. Я всерьёз размышляла над этим. Я уже водила экскурсии во дворце, и мне нравилось. Я об этом не жалею, это была моя жизнь», — цитирует Сорокину «78.ru».Желание усовершенствовать свою речь привело Свету на курсы дикторов в 1985 году. Изначально это задумывалось лишь как инструмент для профессионального роста гида, но начавшаяся перестройка всё изменила. Новому телевидению потребовались свежие лица, и Светлана, обладающая поставленным голосом и природной харизмой, оказалась как нельзя кстати — так начался её путь в большую тележурналистику.
Начало карьерного путиНачав карьеру на Ленинградском ТВ в программах «Телекурьер» и «600 секунд», Светлана Сорокина из-за конфликтов с руководством переехала в Москву. Там она стала звездой программы «Вести» и канала НТВ, прославившись принципиальным освещением чеченских событий и созданием документальных фильмов, в том числе о Раисе Горбачёвой, генерале Лебеде и тайне Янтарной комнаты. Активно занимаясь благотворительностью (проект «Вместе сможем всё!»), она позже вошла в президентский Совет по правам человека, но покинула его в 2011 году в знак протеста, не согласившись с результатами выборов в Госдуму.
В 2010 году ей делали серьёзные предложения — в том числе предлагали пост пресс-секретаря Александра Лукашенко и такую же должность при Евгении Примакове, который тогда возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. Однако журналистка отвергла оба варианта. Завершив телевизионную карьеру, она посвятила себя преподаванию в ВШЭ (до 2022 года), писательству и воспитанию приёмной дочери.
Личный выбор и обретение семьиСветлана Сорокина всегда тщательно оберегала свою частную жизнь. Её первый брак, заключённый в студенческие годы, быстро распался, но фамилию мужа она сохранила. Второй союз с телережиссёром Владимиром Гречишкиным также не сложился. Понимая, что биологическое материнство вряд ли возможно, в 46 лет женщина приняла твёрдое решение об усыновлении. Изначально Светлана искала мальчика 3–5 лет, полагая, что её «мужской» склад характера и возраст лучше подойдут для воспитания уже подросшего сына. Однако месяцы поездок по детским домам не приносили желаемого результата, и журналистка была готова отказаться от этой идеи. Уже почти отчаявшись, она по совету знакомой обратилась в другое учреждение, где директор уверенно заявила, что знает, кто ей нужен. Несмотря на сомнения, при встрече произошло то, чего не случалось раньше: 11-месячная девочка сама потянулась к Светлане.
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«С тех пор мы больше не расставались. Кстати, оказывается, Тосю до меня уже дважды пытались взять в дети, но она ни к кому не пошла, плакала, не давалась», — приводит слова радиоведущей «КП».После девяти месяцев бюрократических процедур ребёнок обрёл дом. Приёмная мать никогда не скрывала от Тони факта удочерения, и они жили как настоящие родные люди. Сегодня Антонина — взрослая, состоявшаяся молодая женщина: она окончила филологический факультет ВШЭ, вышла замуж за юриста Кирилла Чернова и предпочитает не афишировать свою личную жизнь. А сама Светлана, вырастив дочь, нашла новое призвание. При этом она всё так же избегает публичности и откровенно признаётся, что современное телевидение ей не по душе. Журналистка стала постоянным спикером и экспертом в «Клубе путешествий Михаила Кожухова».
Вместе с единомышленниками она изучает культуру Китая, встречает рассветы над Эльбрусом и слушает зимний Байкал. А ещё организовывает образовательные поездки по миру и наслаждается жизнью.