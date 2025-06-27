Насилие над женщиной и митинги против Эрдогана: грязная репутация султана Сулеймана и других актеров из «Великолепного века»
Легендарный сериал «Великолепный век», завоевавший сердца зрителей по всему миру, скрывает за своими яркими экранами мрачные истории реальной жизни его актеров. За кулисами разворачиваются настоящие драмы: перестрелки, судебные разбирательства и тюремные заключения. Подробнее об артистах культового сериала расскажет «Радио 1».
Насилие над женщинойХалит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, стал всемирно известным актером благодаря своей роли. Он не был замечен в громких скандалах и ведет размеренную жизнь с женой и тремя детьми. Однако его спокойствие было нарушено протестами в 2013 году в центре Стамбула — в Гези. Массовые акции начались из-за вырубки парка в районе Таксим для строительства нового торгового центра и переросли из безобидных высказываний в настоящие митинги против тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Не обошлось и без жертв — в результате погибли пять человек. Как же оказался замешан в этом актер? Все достаточно просто: его заподозрили в связях с обвиняемыми по громкому делу. Во время допроса Халит Эргенч все отрицал, но правоохранительные органы не сочли его слова убедительными и признали ложными. Доказательства не заставили себя ждать: на мобильном телефоне актера нашли 12 звонков и смс-сообщений с двумя другими осужденными активистами — актерами сериалов «Чукур» и «Черный ангел», Рызой Каджоглу и Меметом Али Алаборой, а также фотографии их совместного времяпровождения.
На судебных заседаниях присутствовали вместе с Эргенчем два подсудимых и их адвокаты. Сам актер утверждал, что был приглашен в качестве свидетеля. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы за ложные показания, но, учитывая уважительное поведение Эргенча в процессе, срок был сокращен до одного года, десяти месяцев и 15 дней. Также наказание предусматривало отсрочку, чем, вероятно, воспользовался Халит, так как сейчас он занят съемками нескольких проектов.
Публичные оскорбленияЧто касается Бурака Озчивита, сыгравшего Бали-бея, его обвиняли в публичном оскорблении участников съемочной группы сериала «Основание: Осман». Разбирательство длилось несколько лет и началось 8 декабря 2020 года. По словам членов съемочной группы, актер использовал нецензурную брань в адрес всех участников процесса, что привело к требованию о крупной финансовой компенсации через суд. Однако Бурак отрицал эти обвинения.
Дело сначала рассматривалось в Примирительном бюро, но сторонам не удалось достичь соглашения. В итоге прокуратура запросила для Озчивита срок от трех с половиной месяцев до четырех лет и одного месяца лишения свободы. Тем не менее, дело завершилось для актера относительно благополучно — суд назначил ему штраф в размере трех тысяч лир. Поскольку ранее он не имел проблем с законом, суд решил отложить оглашение приговора, полагая, что обвиняемый больше не совершит преступлений.
Также на вынесение более мягкого приговора повлияли слова Бурака Озчивита о недостаточно качественной работе прорабов на съемочной площадке. По его словам, они часто конфликтовали с каскадерами, не исполняли свои обязанности и однажды забыли закрепить сбрую его лошади, из-за чего актер чуть не упал.
Всего за пару недель до вынесения решения суда съемки сериала были завершены.
Избиение любимойВ июне 2025 года актер «Великолепного века» Озан Гювен получил тюремный срок за умышленное причинение вреда своей бывшей девушке. Еще в 2020 году Дениз Балутсуз подала заявление в полицию, обвиняя 50-летнего актера в жестоком обращении. Однако, опасаясь его влияния и связей, девушка решила перестраховаться и опубликовала в своем аккаунте несколько фотографий, на которых были видны следы побоев на ее теле и лице.
Экспертиза подтвердила слова Дениз: ей наносили удары головой о стену, тащили по лестнице и избивали. Общественное мнение разделилось: одни утверждали, что она стремится к известности через клевету, другие считали, что она «довела мужчину», а третьи поддерживали ее, напоминая о публичной агрессивности актера. Были случаи, когда звезда «Великолепного века» нападал на журналистов и использовал ненормативную лексику.
Судебное разбирательство длилось пять лет, и за это время Гювен так и не признал свою вину и даже не извинился. Он продолжал отрицать все обвинения, утверждая, что фотографии были обработаны с помощью фотошопа, игнорируя выводы медицинской экспертизы. Сторона обвинения требовала 13 лет заключения, однако актеру назначили два года и три месяца. Но он не собирается останавливаться и планирует продолжать судебные разбирательства.
Сопротивление полицииАднан Коч стал известен благодаря роли османского чиновника. В марте 2018 года уголовный суд Стамбула вынес приговор 38-летнему актеру за сопротивление полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия. Он был задержан во время антинаркотической операции в районе Аташехир, вместе с ним были арестованы еще пятеро подозреваемых, включая его брата Ахмета. Все они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего шесть полицейских получили ранения.
Аднан Коч и его брат были приговорены к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы, а остальные обвиняемые получили сроки от четырех до 17 лет.