27 июня 2025, 13:43

Халит Эргенч (Фото: кадр из фильма «Великолепный век»)

Легендарный сериал «Великолепный век», завоевавший сердца зрителей по всему миру, скрывает за своими яркими экранами мрачные истории реальной жизни его актеров. За кулисами разворачиваются настоящие драмы: перестрелки, судебные разбирательства и тюремные заключения. Подробнее об артистах культового сериала расскажет «Радио 1».





Содержание Насилие над женщиной Публичные оскорбления Избиение любимой Сопротивление полиции

Насилие над женщиной

Провал на ТНТ, вечеринки для взрослых и роман с белорусским комиком: чем может удивить ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко?

Публичные оскорбления

Бурак Озчивит Халит Эргенч (Фото: кадр из фильма «Великолепный век»)

Избиение любимой

Озан Гювен Халит Эргенч (Фото: кадр из фильма «Великолепный век»)



Сопротивление полиции