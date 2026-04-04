«Вывихнула руку и была в синяках»: скандальный развод, нервный срыв после родов и предательство близких. Что скрывает Наталья Бардо?
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в картинах «Бабушка легкого поведения», «Улетный экипаж», «Любовь с ограничениями» и громкому участию в скандальном реалити-шоу «Дом-2», Наталье Бардо 5 апреля исполняется 38 лет. Эта бывшая участница телестройки прошла долгий путь: от скандальной славы и сомнительных титулов до статуса одной из самых востребованных комедийных актрис и жены известного режиссера. Подробности о личной и творческой жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Наталья Бардо (до 2010 года — Кривозуб) появилась на свет 5 апреля 1988 года в городе Москва. Отцом девочки был известный легкоатлет Сергей Кривозуб, а мама занималась предпринимательской деятельностью. После рождения Наташи отношения родителей испортились, отец все чаще неудачи в спорте заливал алкоголем, начались разногласия, и все закончилось разводом.
Бардо воспитывала мама. Бизнес, в котором она работала, быстро прогорел, и женщина, чтобы прокормить дочь, начала работать уборщицей. Несмотря на трудности, Наталья росла весьма разносторонним ребенком, посещала секции гимнастики и баскетбола, а также занималась в музыкальной школе, осваивая вокал и фортепиано.
Актерская работа начала увлекать Бардо со школьных лет. Девочка часто участвовала в постановках драмкружка, а в 14 лет попала на съёмочную площадку фильма. Тогда юная актриса исполнила роль Лизы в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» и окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с актерским ремеслом.
Актриса с экономическим образованием
Родители не поддержали в начинаниях Наталью, считая профессию актрисы несерьезной. Девушка не стала спорить и поступила в Московский банковский экономический колледж при Московском банковском институте по специальности «Банковское дело». Получив диплом для родителей, девушка отправилась учиться на актрису в Щукинское училище. Вступительные испытания прошли весьма волнительно.
«Мне задавали вопросы вроде: в каком музее висят картины Рембрандта? Когда открылся Большой театр? Какие картины написал Пикассо? А у меня были большие пробелы в образовании. В свободное от школы время я помогала маме мыть полы, а не ходила по музеям. Я заплакала и встала перед преподавателями на колени, говорю: «Пожалуйста, возьмите меня, потому что это мой последний шанс, у меня нет времени, мне 22 года. Дайте мне доказать, что я смогу». Они меня выставили из кабинета. А через час вывесили список принятых, и я увидела там свою фамилию. Боже, как я визжала, как была счастлива! Никогда больше такого счастья не испытывала», — цитирует слова актрисы издание starhit.ru.
Дом 2Ещё в студенческие годы, когда Бардо получала экономическое образование, она уже стремилась к популярности. В 2007 году она решила попробовать свои силы на кастинге реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ и успешно прошла отбор. На проекте Наталья провела 177 дней, но ей не удалось создать пару ни с Антоном Бородиным, ни с Русланом Проскуровым. По слухам, у Бардо появился бойфренд за периметром, поэтому она покинула шоу.
Позже девушка объяснила своё участие в скандальном реалити-шоу тем, что ей были необходимы средства для оплаты лечения отца.
«Тогда болел папа, нужна была операция. Инсульт! Он упал в обморок и вдобавок сломал шею. Понадобились дорогие препараты. Пошла В «ДОМ-2» заработать. Как папе стало легче, сразу оттуда убежала», — оправдывалась Наталья.
Личная жизнь
В 18 лет Наталья Бардо начала встречаться с женатым бизнесменом Сергеем Русаковым, который был старше её на 20 лет. В 2009 они поженились на Мальдивах, но брак продлился всего три года. Девушка активно снималась в кино и много времени уделяла построению карьеры, а муж хотел заботливую жену, посвящающую себя семье. В интервью изданию 7days актриса рассказала, что разрыв сопровождался настоящей дракой на отдыхе в Таиланде.
«Мы разнесли виллу, перебили все дизайнерские вазы... Я вывихнула руку, была вся в синяках», — вспоминала Бардо, объясняя, что боялась за свою жизнь и сбежала с острова, спасаясь от супруга.Развод дался тяжело и сопровождался судебными тяжбами
В 2015 году Наталья начала встречаться с режиссёром Марюсом Вайсбергом и переехала в Голливуд. Новый мужчина был только на 17 лет старше возлюбленной и значительно помог актрисе с продвижением ее карьеры. В 2016 году у пары родился сын Эрик, что стало большой неожиданностью для актрисы.
«Женщины так мучаются, так мечтают о детях. А я не мечтала и смирилась с тем, что детей у меня не будет. Я была даже рада этому, потому что на первом месте были карьера и я. Все самые страшные мысли у меня были весь первый год после родов. Если бы не психолог, я бы не справилась», — делилась актриса в соцсетях.Несмотря на кажущийся лоск, и здесь не обошлось без драмы. Весной 2026 года Наталья шокировала поклонников заявлением о личной трагедии. Резко набрав вес, она опровергла слухи о беременности, написав в личном блоге:
«То, что я поправилась, — это последствия сильного стресса, а не беременность. Это моя личная трагедия».Актриса намекнула на подлое предательство со стороны людей, которым она безгранично доверяла и которые были частью ее семьи, пообещав вычеркнуть их из жизни.
Актриса сейчас
Наталья Бардо продолжает строить кинокарьеру. Она фактически живет на 2 страны: работая в России, артистка с сыном проводит много времени в Москве, а при сводном времени уезжает в США. 2025 год стал для нее крайне урожайным на кинопремьеры. Зрители могли увидеть актрису в «Нереалити-2», «Девушки с Макаровым-5», а также в проектах «Где наши деньги?» и «Пожить как люди».
Год 2026 обещает быть не менее насыщенным. Уже сейчас в прокат вышла комедия «Уволить Жору» (где она снималась с Михаилом Галустяном). Зрители ждут выхода драмы «Большая фарма», сериала «Теория большой лжи» и фильма «Всё в твоих руках». Кроме того, Наталья активно развивает свой бренд премиальных аксессуаров для волос.