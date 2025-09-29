Научное прошлое, уход с ТК «Россия» и смертельное ДТП с сыном: Куда пропал ведущий «Диалогов о животных» Иван Затевахин?
Иван Затевахин — известный российский телеведущий и учёный-биолог, чьи «Диалоги о животных» на протяжении десятилетий открывали зрителям удивительный мир природы. Его жизнь — это путь от изучения дельфинов в научных экспедициях до популярной телепередачи, которая пережила несколько эпох. О том, куда телеведущий пропал с экранов и как живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и научная карьера Ивана Затевахина
Иван Игоревич Затевахин родился 7 сентября 1959 года в Москве в интеллигентной семье врачей. Его отец, Игорь Иванович, — известный сосудистый хирург, академик РАМН, а мать, Марина Вадимовна, — анестезиолог-реаниматолог, заслуженный врач России. Семейная история богата выдающимися личностями: дед по отцу был генерал-лейтенантом, первым командующим ВДВ СССР, а дед по матери — филологом-испанистом.
Любовь к животным проявилась у Ивана с детства. Он занимался в клубе юных собаководов, часто ходил в зоопарк и с ранних лет увлекался дрессировкой. После школы он поступил на географический факультет МГУ, выбрав кафедру биогеографии, где бурно развивалось направление экологии. Ещё на третьем курсе его научным интересом стали дельфины, научным руководителем выступал сам Николай Дроздов.
После окончания МГУ в 1981 году Затевахин стал сотрудником Института океанологии им. Ширшова АН СССР. Он участвовал в экспедициях в акваториях пяти океанов, изучая поведение и акустическую сигнализацию морских млекопитающих. В 1988 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень кандидата биологических наук.
Путь на телевидение и главный проект
В 1990-х годах из-за тяжёлого финансового положения в науке Затевахину пришлось искать дополнительный заработок. Им снова стала дрессировка собак, где он был весьма востребованным специалистом. Позже он основал Лигу профессиональных дрессировщиков и разработал нормативы для соревнований охранных собак «Большой ринг».
На телевидение он попал почти случайно. В 1992 году он помог заболевшему другу, Александру Хабургаеву, и сделал для утреннего эфира сюжет о себе самом. Это стало поворотным моментом. В 1994 году Александр Гуревич пригласил его на телеканал «Деловая Россия», где и родилась концепция программы «Диалоги о животных».
Программа быстро завоевала любовь зрителей. Формат, в котором ведущий в доступной форме рассказывал о жизни дикой природы, используя качественные зарубежные съёмки и материалы собственных экспедиций, оказался уникальным для российского телевидения. «Диалоги о животных» получили продолжение на канале «Россия», где выходили до 2017 года. Телепередача неоднократно номинировалась на премии ТЭФИ. Параллельно Затевахин был главным редактором журналов о собаках «Друг» и «Мой друг собака».
Личная жизнь
Иван Затевахин построил счастливую и стабильную личную жизнь. Со своей будущей супругой Еленой он встретился в молодости на дрессировочной площадке, где работал. У пары родились двое сыновей: Дмитрий, старший, получил образование управленца и увлекается кинопроизводством, а Игорь, младший, интересовался автомобилями, хип-хопом и выступал под псевдонимом «Пес».
В январе 2012 года в жизни семьи произошла трагедия. Игорь Затевахин, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и врезался в снегоуборочную технику на Волгоградском проспекте в Москве. Его спутница, 17-летняя Анастасия Забелина, от полученных травм скончалась на месте. Сам Игорь получил перелом ноги и черепно-мозговую травму. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, ему грозило до 7 лет лишения свободы. Известно, что он даже предлагал врачам деньги, чтобы те не сообщали о происшествии его родителям. Дальнейшая информация о ходе и результате этого уголовного дела в открытых источниках отсутствует.
Где Иван Затевахин сейчас?
В 2017 году его программа «Диалоги о животных» в привычном формате завершила свое существование на канале «Россия», но уже с конца того же года проект возродился на канале «Культура» в формате документального цикла о мировых зоопарках. В апреле 2024 года Иван Затевахин дал большое интервью, где рассказывал о китах и проблемах экологии. Более того, в 2025 году его цикл «Диалоги о животных» был удостоен премии «Хрустальный компас» в номинации «Просвещение». В настоящее время Иван Затевахин продолжает активную профессиональную деятельность в сфере просвещения, его проекты теперь выходят в другом формате и на других телеканалах.