Из замка Пугачевой хотят сделать музей

Продюсер Иващенко предложил превратить замок Пугачевой в деревне Грязь в музей
Шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил превратить замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь в музей. Его слова приводит KP.RU.
Автор инициативы считает, что это поможет оживить пустующее здание и привлечь туристов в регион. Он отметил, что сам бы сходил на экскурсию и снял обзор.
«Люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал», — заявил Иващенко.Продюсер также предложил присвоить особняку Пугачевой государственный статус, как некому символу уходящей эпохи.
