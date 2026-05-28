Из замка Пугачевой хотят сделать музей

28 мая 2026, 17:07

Продюсер Иващенко предложил превратить замок Пугачевой в деревне Грязь в музей

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил превратить замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь в музей. Его слова приводит KP.RU.





Автор инициативы считает, что это поможет оживить пустующее здание и привлечь туристов в регион. Он отметил, что сам бы сходил на экскурсию и снял обзор.

«Люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал», — заявил Иващенко.