Называли Ночкой, а потом — чёрной вдовой: сначала погиб Влад Листьев, а через год его друг Разбаш. Почему мужья Альбины Назимовой уходили из жизни один за другим

03 сентября 2026, 19:14

Альбина Назимова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

В 90-е годы Альбина Назимова была известна как реставратор станковой живописи и дизайнер интерьеров. Она была женой известного журналиста Владислава Листьева и стала для него главной опорой, музой и советчицей. Благодаря именно ей супруг полностью отказался от алкоголя, однако это не уберегло ведущего «Поля чудес» от смерти. Позже за вдовой лучшего друга начал ухаживать Андрей Разбаш, но крепкой семьи с ним не получилось. Как сложилась судьба создательницы концептуальных проектов и куда декоратор пропала после трагической гибели мужа и неудачного романа, расскажет «Радио 1».





Содержание Оформитель жилых пространств Почему коллеги Листьева прозвали его жену «Ночкой» и что изменило их мнение? Из-за чего супругу журналиста подозревали в убийстве мужа? За что Альбину Назимову прозвали «чёрной вдовой»? Как живёт вдова Листьева сегодня

Оформитель жилых пространств



Альбина Назимова (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Почему коллеги Листьева прозвали его жену «Ночкой» и что изменило их мнение?



Влад Листьев (Фото: РИА Новости/Стрельников)

«В те годы застолья были своеобразной формой отношений в обществе. Но я на дух не переношу спиртное, подобно собакам, кусающим пьяных, независимо от того, хорошие это люди или плохие. Отказ от алкоголя стал для Влада естественным продолжением жизни со мной», — приводит слова вдовы «СтарХит».

Из-за чего супругу журналиста подозревали в убийстве мужа?



Андрей Разбаш (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

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За что Альбину Назимову прозвали «чёрной вдовой»?

«Развод — это полностью мой выбор. Причины накапливались в течение последних трёх лет нашей жизни, а поводом стало появление сына Ивана. Моё внимание полностью переключилось на него, на двоих меня уже не хватало. Андрей не хотел разводиться ни одной секунды, очень сильно переживал, но я точно знаю, какой хочу видеть жизнь рядом с мужчиной: в ней обязательно должна быть радость, которой мы делимся. Пока она была, мы оставались вместе, это длилось первые семь лет. Но в какой-то момент мне стало этой радости мало, и мы разъехались», — цитирует слова бывшей супруги оператора «СтарХит».

«Не смешите. Какие акции? После Андрея Леонидовича осталась только квартира на Спиридоновке и несколько старых машин», — приводит слова реставратора издание.

Как живёт вдова Листьева сегодня