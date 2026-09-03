Называли Ночкой, а потом — чёрной вдовой: сначала погиб Влад Листьев, а через год его друг Разбаш. Почему мужья Альбины Назимовой уходили из жизни один за другим
В 90-е годы Альбина Назимова была известна как реставратор станковой живописи и дизайнер интерьеров. Она была женой известного журналиста Владислава Листьева и стала для него главной опорой, музой и советчицей. Благодаря именно ей супруг полностью отказался от алкоголя, однако это не уберегло ведущего «Поля чудес» от смерти. Позже за вдовой лучшего друга начал ухаживать Андрей Разбаш, но крепкой семьи с ним не получилось. Как сложилась судьба создательницы концептуальных проектов и куда декоратор пропала после трагической гибели мужа и неудачного романа, расскажет «Радио 1».
Оформитель жилых пространствСемья москвички Альбины Назимовой серьёзно пострадала в годы репрессий: её дед был расстрелян, а бабушка подверглась преследованиям, из-за чего мать будущего дизайнера воспитывалась в детском доме. В дальнейшем женщине удалось получить профессию и стать сотрудницей института «Гипроэнергопром». Девочка училась в престижной школе, где её одноклассником был Игорь Верник. Ходили слухи, что в юности между ними вспыхнул роман, но до серьёзных отношений дело не дошло.С юных лет Альбина интересовалась историей искусства и оформлением пространств. Поскольку отдельной специальности дизайнера интерьера в то время не существовало, она получила образование художника-реставратора станковой живописи. После окончания вуза Назимова около семи лет проработала в Музее народов Востока. В дальнейшем девушка сменила сферу деятельности и занялась дизайном интерьеров, работая над оформлением различных коммерческих и частных объектов.
Широкую известность в эпоху перемен Альбина Назимова обрела не только как востребованный специалист, но и как третья и последняя супруга тележурналиста Владислава Листьева.
Почему коллеги Листьева прозвали его жену «Ночкой» и что изменило их мнение?Первый официальный брак Альбины Назимовой, заключённый во время учёбы в институте, распался довольно быстро. Имя своего мужа реставратор публично не афишировала. Встреча со своим вторым супругом, ведущим программы «Взгляд» Владиславом Листьевым, произошла в реставрационной мастерской новатора, куда журналиста привела её подруга. Вскоре после этого у пары завязались романтические отношения. К моменту знакомства с Назимовой Листьев пережил ряд тяжёлых личных трагедий. Его дебют в семейной жизни с Еленой Есиной завершился разводом, а их общий сын, родившийся недоношенным, скончался вскоре после появления на свет.
Во втором браке с Татьяной Лялиной у журналиста родился сын Владислав (1982–1988), который страдал серьёзными проблемами со здоровьем и умер в шестилетнем возрасте. Эти потери тяжело отразились на психологическом состоянии телеведущего и едва не довели Листьева до самоубийства.
Забыться телепродюсер пытался, уйдя в многолетний запой. По словам самой Назимовой, именно её настойчивость помогла возлюбленному отказаться от употребления алкоголя и сосредоточиться на профессиональной деятельности.
«В те годы застолья были своеобразной формой отношений в обществе. Но я на дух не переношу спиртное, подобно собакам, кусающим пьяных, независимо от того, хорошие это люди или плохие. Отказ от алкоголя стал для Влада естественным продолжением жизни со мной», — приводит слова вдовы «СтарХит».В окружении Владислава Листьева к новой избраннице поначалу относились с настороженностью. Им казалось, что в женщине скрывалась некая загадочная, почти мистическая притягательность — коллеги даже дали ей прозвище «Ночка». Однако со временем это отношение сменилось уважением к образованной и неординарной личности, к тому же ставшей для Влада ангелом-хранителем. Совместная жизнь пары сопровождалась частыми переездами: молодые люди жили в реставрационной мастерской Назимовой, затем в гостинице «Останкино», некоторое время — в квартире её матери, пока не приобрели собственное жильё на Новокузнецкой улице.
Альбина принимала активное участие в профессиональной деятельности супруга. Именно она предложила идею фирменного знака телекомпании ВИD — керамической маски, стилизованной под восточное искусство. Изначально разработчики рассматривали изображение головы древнекитайского философа Го Сяна, но в итоге остановились на образе монаха. Эта заставка стала одним из самых узнаваемых символов российского телевидения 90-х годов. Отношения супругов были сложными.
В прессе неоднократно упоминалось о романе Листьева с врачом-гинекологом супруги Верой Огрызковой. По некоторым сведениям, сама Назимова знала об этих отношениях, но скандалов не устраивала. Также появлялись слухи о её собственных увлечениях, однако пара сохраняла брак вплоть до гибели основателя телекомпании «ВИD».
Из-за чего супругу журналиста подозревали в убийстве мужа?В последние месяцы жизни журналиста супруга замечала нарастающее напряжение, связанное с профессиональной деятельностью мужа. По словам Назимовой, у генерального директора ОРТ возникли серьёзные конфликты на фоне его решения ввести мораторий на показ рекламы в эфире.
Опасаясь за безопасность близкого человека, она просила Влада нанять охрану, однако сам телеведущий принципиально отказывался от услуг телохранителей. 1 марта 1995 года Листьев был застрелен в подъезде собственного дома. В интервью вдова рассказывала, что в момент трагедии находилась в квартире и слышала звуки выстрелов. Спустя десятилетия после убийства дизайнер публично заявляла о своей уверенности в том, что это преступление никогда не будет раскрыто.
После гибели Владислава Листьева Альбина Назимова стала встречаться с его коллегой, телепродюсером Андреем Разбашом. Их близкие отношения и сложные вопросы наследства породили конспирологические версии о возможной причастности вдовы и оператора к убийству журналиста. Реставратор унаследовала акции компании «ВИD», которые имелись и у Разбаша — вместе они получили самый крупный пакет ценных бумаг. Однако следствие не обнаружило никаких доказательств причастности пары к преступлению, и со временем недоброжелатели оставили их в покое.
Ушла из «Давай поженимся!», чтобы спасти жизнь и родила после 40: что произошло между Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной
Процесс раздела активов привёл к затяжному публичному конфликту с дочерью Листьева от первого брака, Валерией. В своих интервью девушка заявляла, что мачеха в первые дни после гибели отца спешно переоформила всё его имущество на себя, лишив других наследников значительной части капитала.
За что Альбину Назимову прозвали «чёрной вдовой»?Спустя три года после гибели первого ведущего «Поля чудес» поклонники получили новый повод для недовольства: Альбина вышла замуж за Андрея Разбаша.
В этом союзе в конце 2004 года у пары родился сын Иван. Несмотря на рождение общего ребёнка, брак оказался недолговечным. Впоследствии Назимова признавалась в прессе, что инициатором расставания стала именно она.
«Развод — это полностью мой выбор. Причины накапливались в течение последних трёх лет нашей жизни, а поводом стало появление сына Ивана. Моё внимание полностью переключилось на него, на двоих меня уже не хватало. Андрей не хотел разводиться ни одной секунды, очень сильно переживал, но я точно знаю, какой хочу видеть жизнь рядом с мужчиной: в ней обязательно должна быть радость, которой мы делимся. Пока она была, мы оставались вместе, это длилось первые семь лет. Но в какой-то момент мне стало этой радости мало, и мы разъехались», — цитирует слова бывшей супруги оператора «СтарХит».Спустя непродолжительное время после расставания, летом 2006 года, Андрей Разбаш скоропостижно скончался от сердечного приступа, вызванного ишемической болезнью сердца. Череда смертей мужчин, с которыми дизайнер была близка, привела к тому, что в прессе за ней закрепился ярлык «чёрной вдовы».
Печальное событие вновь привлекло внимание к Альбине. По мнению недоброжелателей, женщина получила солидное наследство, которое оценивалось в 75 миллионов долларов. Сама новатор опровергла эти домыслы.
«Не смешите. Какие акции? После Андрея Леонидовича осталась только квартира на Спиридоновке и несколько старых машин», — приводит слова реставратора издание.