Ушла из «Давай поженимся!», чтобы спасти жизнь и родила после 40: что произошло между Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной

28 августа 2026, 18:27

Василиса Володина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Она — главный астролог страны, чьи прогнозы миллионы людей встречают с чашкой кофе каждое утро. Её советы в «Давай поженимся!» разбирают на цитаты. Но за образом лучезарной блондинки скрывается история, полная тайн и неожиданных поворотов. Василиса Володина выбрала себе имя по звёздам, пережила уход с телевидения и сохранила семью, которая стала её главной опорой. Почему астролог покинула проект на пике популярности и как сегодня живёт известная предсказательница, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Настоящее имя Василисы Володиной Как дочь военного, изучавшая точные науки, стала главным астрологом страны? Почему Василиса Володина ушла из «Давай поженимся!» после 12 лет работы? Как звёзды помогли Василисе Володиной встретить своего мужа? Как дочь Василисы Володиной воспринимает славу матери

Настоящее имя Василисы Володиной

«Это происходило во времена, когда псевдоним был хорошим тоном в астрологическом мире», — разоткровенничалась 44-летняя знаменитость с изданием «Мир новостей».

«Конечно, гораздо большее количество людей знает меня по моим сегодняшним имени и фамилии, то есть по моему псевдониму. Я его считаю реальным, а не паспортные данные, которые когда-то не захотела менять. Сначала задавалась вопросом: сменить или нет? Но астрологически, по своему гороскопу, рассмотрела ситуацию и поняла: пока менять не стоит. Потом уже просто не хотела бумажной волокиты со сменой документов. И до сих пор поводов пожалеть об этом решении не было», — приводит слова астролога «СтарХит».

Как дочь военного, изучавшая точные науки, стала главным астрологом страны?



Василиса Володина (Фото: Инстаграм* @vasilisa.volodina)

Почему Василиса Володина ушла из «Давай поженимся!» после 12 лет работы?

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«Тоже так считаю, но не организаторы шоу», — написала Володина у себя в блоге.

Как звёзды помогли Василисе Володиной встретить своего мужа?



Василиса Володина с супругом (Фото: Инстаграм* @vasilisa.volodina)

Как дочь Василисы Володиной воспринимает славу матери



Василиса Володина с дочерью (Фото: Инстаграм* @vasilisa.volodina)

«Не представляете, какой бонус — иметь такую маму. Мне приятно, когда мы где-то идём, а к ней оборачиваются. Считаю, своим трудом она это заслужила. Да и меня такое любопытство не напрягает, я из тех, кто любит находиться в центре внимания», — цитирует слова Виктории «7 Дней».