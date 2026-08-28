Ушла из «Давай поженимся!», чтобы спасти жизнь и родила после 40: что произошло между Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной
Она — главный астролог страны, чьи прогнозы миллионы людей встречают с чашкой кофе каждое утро. Её советы в «Давай поженимся!» разбирают на цитаты. Но за образом лучезарной блондинки скрывается история, полная тайн и неожиданных поворотов. Василиса Володина выбрала себе имя по звёздам, пережила уход с телевидения и сохранила семью, которая стала её главной опорой. Почему астролог покинула проект на пике популярности и как сегодня живёт известная предсказательница, читайте в материале «Радио 1».
Настоящее имя Василисы ВолодинойПри рождении известная телеведущая была названа Елизаветой Наумовой. Фамилию Володина она взяла после замужества, а «Василиса» — это вымышленное имя. По словам самой телеведущей, она выбрала его, изучив свой гороскоп.
«Это происходило во времена, когда псевдоним был хорошим тоном в астрологическом мире», — разоткровенничалась 44-летняя знаменитость с изданием «Мир новостей».При этом звезда «Первого канала» никогда не меняла документы официально. В паспорте у неё до сих пор стоит девичья фамилия, и потому у неё иногда случаются казусы.
«Конечно, гораздо большее количество людей знает меня по моим сегодняшним имени и фамилии, то есть по моему псевдониму. Я его считаю реальным, а не паспортные данные, которые когда-то не захотела менять. Сначала задавалась вопросом: сменить или нет? Но астрологически, по своему гороскопу, рассмотрела ситуацию и поняла: пока менять не стоит. Потом уже просто не хотела бумажной волокиты со сменой документов. И до сих пор поводов пожалеть об этом решении не было», — приводит слова астролога «СтарХит».Из-за такого несоответствия ей регулярно приходится отвечать на удивлённые вопросы пограничников во время зарубежных поездок.
Как дочь военного, изучавшая точные науки, стала главным астрологом страны?Увлечение эзотерикой проявилось у будущей знаменитости ещё в школьные годы. Дочь военного с детства интересовалась передачами об НЛО и часто рассматривала звёздное небо в отцовский бинокль. Параллельно девочка пробовала свои силы в хиромантии, изучая линии на руках сверстников. После школы Елизавета выбрала точные науки и получила диплом экономиста-математика в Академии управления имени Серго Орджоникидзе. Позже аналитический склад ума помог девушке в освоении второй профессии: Наумова обучалась в Московской академии астрологии под руководством Михаила Левина.
Именно сочетание математического подхода и эзотерических знаний легло в основу её метода прогнозирования. Первыми клиентами начинающего астролога стали друзья и знакомые, а дальнейший рост популярности обеспечили личные рекомендации. Со временем к услугам звездочёта начали обращаться медийные люди, что в итоге привлекло внимание телепродюсеров. Телевизионная карьера предсказательницы стартовала в 2006 году, а спустя пару лет она заняла кресло постоянной ведущей-астролога в шоу «Давай поженимся!».
Почему Василиса Володина ушла из «Давай поженимся!» после 12 лет работы?Василиса Володина (Елизавета Наумова) участвовала в проекте «Давай поженимся!» около 12 лет, анализируя совместимость героев программы. Уход толковательницы звёзд весной 2020 года спровоцировал в прессе волну слухов о конфликте с Ларисой Гузеевой, однако реальные причины оказались связаны с началом пандемии коронавируса.
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Когда ввели строгие ограничения, астролог отказалась от съёмок в студии из-за риска заразиться. Володина объясняла в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец», что так она заботится о своём здоровье и безопасности пожилых родственников. В качестве временного компромисса специалист предлагала руководству выходить в эфир по видеосвязи, но продюсеры Первого канала отклонили эту идею, настояв на личном присутствии эксперта. Позже она дала комментарий, в котором согласилась с одним из поклонников, что вариант с записью был бы самым логичным в этой ситуации.
«Тоже так считаю, но не организаторы шоу», — написала Володина у себя в блоге.Поскольку договориться об удалённом формате не удалось, астролог приняла решение покинуть программу. При этом ведущая продолжала работать в онлайн-формате в передачах «Модный приговор» и «Доброе утро». Спустя время толкователь звёзд признавалась, что была готова вернуться в студию, однако создатели программы не стали возобновлять с ней сотрудничество. В итоге «небесный бухгалтер» сосредоточилась на развитии собственной практики и частных консультациях.
Как звёзды помогли Василисе Володиной встретить своего мужа?Всё началось с обычного заказа. Однажды знакомый попросил начинающего астролога составить натальную карту для мужчины по имени Сергей Володин. Изучая расчёты, Василиса обратила внимание на высокую совместимость этого человека с собственным гороскопом. Личная встреча молодых людей состоялась чуть позже на вечеринке у общих друзей. Завязавшиеся отношения довольно быстро привели к созданию семьи. На момент знакомства Сергей занимался логистикой. Однако чем популярнее становилась Василиса, тем больше её практика нуждалась в управлении и защите от недобросовестных клиентов. Ради семьи супругу пришлось сменить профессию: мужчина оставил прежнюю работу и стал личным директором жены. Сегодня он полностью курирует бренд, планирует график и ведёт все организационные дела, оставаясь главным деловым партнёром благоверной уже более 20 лет.
Как дочь Василисы Володиной воспринимает славу материВасилиса состоялась и в роли матери — у неё двое детей. В 2001 году в семье родилась дочь Виктория. Астролог не раз признавалась, что активно использует профессиональные знания в воспитании детей, анализируя их натальные карты для лучшего понимания характера и прохождения кризисных периодов.
Старшая наследница получила образование в Высшей школе экономики (ВШЭ) и со временем начала участвовать в семейном деле, помогая в организации проектов. Девушка гордится, что выросла в известной семье.
«Не представляете, какой бонус — иметь такую маму. Мне приятно, когда мы где-то идём, а к ней оборачиваются. Считаю, своим трудом она это заслужила. Да и меня такое любопытство не напрягает, я из тех, кто любит находиться в центре внимания», — цитирует слова Виктории «7 Дней».Второго ребёнка пара планировала заранее, опираясь на астрологические расчёты, чтобы выбрать наиболее благоприятную дату для родов. 3 января 2015 года, когда телеведущей было 40 лет, у неё родился сын Вячеслав. Сегодня Василиса Володина продолжает совмещать плотный график консультаций и съёмок с воспитанием детей, стараясь сохранять баланс между медийной карьерой и семейной жизнью.