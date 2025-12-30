30 декабря 2025, 12:27

Анатолий Кузнецов (Фото: скриншот к/ф «Белое солнце пустыни»)

Для миллионов зрителей он стал символом стойкости и чести — неунывающий красноармеец Сухов из культового фильма «Белое солнце пустыни», чья фраза «Восток — дело тонкое» стала крылатой. Народный артист Анатолий Кузнецов 31 декабря мог бы отметить своё 95-летие. Сегодня его имя ассоциируется не только с кинематографическими достижениями, но и с трагическими событиями: врачебной ошибкой, загадочной смертью и многолетней борьбой за наследство звезды экрана. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Путь Анатолия Кузнецова к славе Личная жизнь артиста Трагический финал Наследство актера и война за московскую квартиру



Путь Анатолия Кузнецова к славе

Анатолий Кузнецов (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда»)

Личная жизнь артиста

Анатолий Кузнецов и Александра Ляпидевская (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда»)

«Меня как-то спросили: "Неужели вы никогда не изменяли жене?" Я говорю: "Нет! Потому что не хотелось!" Так оно и было. Я сам письма писал жене со съемок, как товарищ Сухов своей Катерине Матвеевне», — цитирует артиста starfever.ru.

Трагический финал

Анатолий Кузнецов (Фото: скриншот д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда»)

«Только потом поняла: Толя твердо решил поставить точку в своей жизни. Поэтому нашел предлог отослать меня. Как я не почувствовала, ничего не заподозрила?» — цитирует Александру Анатольевну издание starhit.ru.

«В свидетельстве о смерти врачи все же почему-то написали: "рак прямой кишки". Вроде бы, ничего нельзя было сделать. Но я-то правду знаю. Толя умер не от болезни. Он покончил с собой», — делилась Ляпидевская с жирналистами.

Наследство актера и война за московскую квартиру