«Не хочу жить инвалидом»: Страшный диагноз, врачебная ошибка и трагический финал жизни звезды «Белого солнца пустыни» Анатолия Кузнецова
Для миллионов зрителей он стал символом стойкости и чести — неунывающий красноармеец Сухов из культового фильма «Белое солнце пустыни», чья фраза «Восток — дело тонкое» стала крылатой. Народный артист Анатолий Кузнецов 31 декабря мог бы отметить своё 95-летие. Сегодня его имя ассоциируется не только с кинематографическими достижениями, но и с трагическими событиями: врачебной ошибкой, загадочной смертью и многолетней борьбой за наследство звезды экрана. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь Анатолия Кузнецова к славеАнатолий Кузнецов родился 31 декабря 1930 года в Москве, в семье артиста Большого театра, что предопределило его судьбу. Он учился сначала в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, но преподаватели, заметив его актёрский талант, посоветовали сменить направление деятельности. Он прислушался и в 1951 году поступил в Школу-студию МХАТ, которую успешно окончил в 1955 году.
Дебют Кузнецова в кино состоялся рано, ещё на третьем курсе он сыграл молодого учёного в фильме «Опасные тропы» (1954 год). Затем последовали роли в картинах «Гость с Кубани», «Дайте жалобную книгу» и многих других, где проявилась его самобытная харизма.
Звёздный час наступил в 1969 году с выходом «Белого солнца пустыни». Однако роль Сухова могла достаться другому. Кузнецов сломал ногу перед съёмками, и на его место утвердили Георгия Юматова. Тогда Кузнецов, приняв на грудь устроил драку, после чего ему вернули роль. Фильм стал культовым, а прозвище «Сухов» — навсегда приклеилось к актёру, что, по его собственным словам, обесценивало другие его работы.
А их было немало. Фильмография Анатолия Борисовича Кузнецова насчитывает свыше 300 фильмов, где он блистал как актер кино и мастер озвучки. Он исполнил главные роли в картинах «К Чёрному морю», «Случай на шахте восемь», «Повесть о молодожёнах», «Утренние поезда», «Весна на Одере», «Жизнь на грешной земле», «Жить по-своему», «В зоне особого внимания», «Частное лицо», «Медный ангел», «Радости земные», «На углу у Патриарших», «День Победы», «Старики» и «МосГаз».
Личная жизнь артистаИстория любви Кузнецова похожа на сказку. В студенческие годы, на вечеринке у Галины Волчек, он встретил Александру Ляпидевскую — дочь легендарного полярного лётчика, Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского. Они поженились и прожили вместе 59 лет. В 1974 году, когда обоим было за сорок, родилась дочь Ирина. Актер называл жену своей «половиной» и говорил, что их союз был счастливым и без ссор.
«Меня как-то спросили: "Неужели вы никогда не изменяли жене?" Я говорю: "Нет! Потому что не хотелось!" Так оно и было. Я сам письма писал жене со съемок, как товарищ Сухов своей Катерине Матвеевне», — цитирует артиста starfever.ru.
Трагический финалПоследние годы жизни актёра были омрачены тяжёлой болезнью и чередой роковых событий. В 2012 году после обследования Кузнецову поставили диагноз — онкология кишечника. Он прошёл через агрессивное лечение: операции и лучевую терапию, которая сильно подорвала его здоровье. Позже знакомый профессор, изучив анализы, заявил, что рака не было, а был обычный полип, который можно было удалить без вреда для здоровья.
Лечение превратило жизнь актёра в ад. Он похудел до 57 кг, не мог нормально есть и спать из-за постоянных болей. 7 марта 2014 года его состояние в больнице вдруг улучшилось. В тот день артист сказал супруге, что они прожили яркую и интересную жизнь. У Ляпидевской не возникло мысли, что муж словно подводит черту. А затем Анатолий Борисович попросил жену срочно оплатить счета за газ, обещая дождаться ее прихода.
«Только потом поняла: Толя твердо решил поставить точку в своей жизни. Поэтому нашел предлог отослать меня. Как я не почувствовала, ничего не заподозрила?» — цитирует Александру Анатольевну издание starhit.ru.
Когда она вернулась в больницу, то обнаружила Кузнецова в отделении реанимации. Он тихо сказал: «Прости, не хочу жить инвалидом и имею право сам решать свою судьбу». Анатолий Кузнецов ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Жена была уверена, что его погубила врачебная ошибка.
«В свидетельстве о смерти врачи все же почему-то написали: "рак прямой кишки". Вроде бы, ничего нельзя было сделать. Но я-то правду знаю. Толя умер не от болезни. Он покончил с собой», — делилась Ляпидевская с жирналистами.
Актёра похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве с отпеванием и панихидой.
Наследство актера и война за московскую квартируТрагедия не закончилась со смертью актёра. Вскоре после похорон между вдовой Александрой Ляпидевской и дочерью с зятем разгорелся скандал из-за имущества. Объектом спора стала трёхкомнатная квартира в престижном «МХАТовском» доме в центре Москвы. По некоторым данным, эта недвижимость могла быть связана с семьёй Ляпидевских, имевшей высокий статус ещё со времён подвига отца-полярника.
Итог «войны» оказался горьким. Дочь Ирина с мужем остались жить в квартире, а Александра Анатольевна была вынуждена переехать на подмосковную дачу. Последние пять лет жизни она провела в фактическом одиночестве, в окружении фотографий и вещей любимого мужа, и умерла в 2019 году в возрасте 87 лет.