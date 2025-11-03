«Не написала ни слова»: тяжелый развод, травля в сети и профессиональное выгорание. Цена успеха стендап-комика Ирины Мягковой
Ирина Мягкова — одна из самых ярких и влиятельных фигур в современном российском юморе, которая доказала, что женский стендап может быть невероятно успешным. 4 ноября комику исполняется 43 года. О том, как складывался ее путь к славе, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и взлет карьеры МягковойИрина Мягкова родилась 4 ноября 1982 года в Нижнем Новгороде. С детства она была активным и разносторонним ребенком: занималась художественной гимнастикой, фехтованием, посещала музыкальную школу и актерскую студию. После школы она окончила Нижегородский государственный лингвистический университет по специальности «учитель французского языка».
Ее юмористическая карьера началась в студенческие годы с выступлений в КВН. Затем последовала череда проектов на телеканале ТНТ, которые стали для нее настоящей школой: «Смех без правил», «Убойная лига» и «Открытый микрофон». Переломным моментом стала победа в шоу «Comedy Баттл» в 2015 году, которая принесла ей известность и денежный приз.
Главным делом ее жизни стал проект «Женский Stand Up», который она создала вместе с коллегой Зоей Яровицыной в 2018 году. Ирина выступает в нем как креативный продюсер, ведущая и автор. Проект предоставил площадку для выступлений многим талантливым комикам и завоевал огромную популярность, потеснив «Comedy Woman». Позже Мягкова также стала креативным продюсером шоу «Открытый микрофон».
Личная жизньИрина Мягкова открыто говорит со сцены на темы личной жизни. Известно, что она была замужем, но брак распался, и детей в нем не было. О браке юмористка вспоминает не часто, и лишь в монологах с юмором рассказывает о пережитом опыте, отношениях и сложностях на пути к новому роману.
«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама всё это рушу, останавливаю... Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — делилась Мягкова на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
Летом 2025 года Мягкова поделилась с подписчиками своим счастьем с новым возлюбленным. Им оказался 43-летний хореограф, участник шестого сезона популярного шоу «Танцы» и актёр сериала «Искусство падения» Артур Астман.
Травля в сети из-за внешностиВ июле 2024 года юмористка Ирина Мягкова стала объектом жёсткой критики в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали её внешность. В адрес артистки поступали негативные комментарии относительно её веса и черт лица.
«Я уже не знаю, как это остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и не стану ею, я так живу всю жизнь и так же продолжу жить! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — писала звезда ТНТ в соцсетях.
Мягкова назвала злыми людьми тех, кто позволяет себе критиковать её облик, и призвала оставить её в покое. Комик попросила своих недовольных подписчиков отписаться, если их не устраивает её внешность.
Критика Ивана АбрамоваВо время эфира в YouTube-шоу «Макарена» Иван Абрамов позволил себя резкие высказывания в адрес полных женщин, заявив, что изменит отношение к своей супруге, если она поправится. Эти комментарии вызвали широкий общественный резонанс.
Осенью 2021 года Ирина Мягкова стала героиней шоу «Контакты». Перелистывая телефонную книжку в поисках нужного номера, Мягкова обнаружила контакты Иды Галич, соседей и Ивана Абрамова. Мягкова не стала звонить ему, но зато решила подколоть юмориста шуткой на нашумевшую тему:
«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — пошутила Ирина.
Выгорание артисткиИрина Мягкова, одна из самых известных российских стендап-комиков, на собственном опыте столкнулась с профессиональным выгоранием, которое заставило её на время покинуть сцену. Она призналась, что иногда на выступлениях приходится делать вид, что она весёлая, но делать это постоянно — очень тяжело.
В интервью «Афиша Daily» Ирина Мягкова откровенно рассказала, что больше не может писать юмористические материалы и выступать. Это осознание привело к решительным действиям, юмористка приняла решение взять паузу и не возвращаться к работе до тех пор, пока у неё снова не появится искреннего желания творить.
«За полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур», — делилась Мягкова.
Творческая пауза, судя по всему, пошла Ирине Мягковой на пользу. Согласно информации с официального сайта, осенью 2025 года она возвращается на сцену с долгожданным сольным стендап-концертом. Это возвращение свидетельствует о том, что она не только справилась с выгоранием, но и нашла в себе новые силы и идеи, которыми готова поделиться со зрителями.