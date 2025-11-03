Достижения.рф

«Не написала ни слова»: тяжелый развод, травля в сети и профессиональное выгорание. Цена успеха стендап-комика Ирины Мягковой

Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)

Ирина Мягкова — одна из самых ярких и влиятельных фигур в современном российском юморе, которая доказала, что женский стендап может быть невероятно успешным. 4 ноября комику исполняется 43 года. О том, как складывался ее путь к славе, читайте в материале «Радио 1».




Творческий путь и взлет карьеры Мягковой

Ирина Мягкова родилась 4 ноября 1982 года в Нижнем Новгороде. С детства она была активным и разносторонним ребенком: занималась художественной гимнастикой, фехтованием, посещала музыкальную школу и актерскую студию. После школы она окончила Нижегородский государственный лингвистический университет по специальности «учитель французского языка».

Ее юмористическая карьера началась в студенческие годы с выступлений в КВН. Затем последовала череда проектов на телеканале ТНТ, которые стали для нее настоящей школой: «Смех без правил», «Убойная лига» и «Открытый микрофон». Переломным моментом стала победа в шоу «Comedy Баттл» в 2015 году, которая принесла ей известность и денежный приз.

Главным делом ее жизни стал проект «Женский Stand Up», который она создала вместе с коллегой Зоей Яровицыной в 2018 году. Ирина выступает в нем как креативный продюсер, ведущая и автор. Проект предоставил площадку для выступлений многим талантливым комикам и завоевал огромную популярность, потеснив «Comedy Woman». Позже Мягкова также стала креативным продюсером шоу «Открытый микрофон».

Личная жизнь

Артур Астман и Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)
Ирина Мягкова открыто говорит со сцены на темы личной жизни. Известно, что она была замужем, но брак распался, и детей в нем не было. О браке юмористка вспоминает не часто, и лишь в монологах с юмором рассказывает о пережитом опыте, отношениях и сложностях на пути к новому роману.

«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама всё это рушу, останавливаю... Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — делилась Мягкова на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Летом 2025 года Мягкова поделилась с подписчиками своим счастьем с новым возлюбленным. Им оказался 43-летний хореограф, участник шестого сезона популярного шоу «Танцы» и актёр сериала «Искусство падения» Артур Астман.

Травля в сети из-за внешности

Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)
В июле 2024 года юмористка Ирина Мягкова стала объектом жёсткой критики в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали её внешность. В адрес артистки поступали негативные комментарии относительно её веса и черт лица.

«Я уже не знаю, как это остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и не стану ею, я так живу всю жизнь и так же продолжу жить! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — писала звезда ТНТ в соцсетях.

Мягкова назвала злыми людьми тех, кто позволяет себе критиковать её облик, и призвала оставить её в покое. Комик попросила своих недовольных подписчиков отписаться, если их не устраивает её внешность.

Критика Ивана Абрамова

Ирина Мягкова и Иван Абрамов (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)
Во время эфира в YouTube-шоу «Макарена» Иван Абрамов позволил себя резкие высказывания в адрес полных женщин, заявив, что изменит отношение к своей супруге, если она поправится. Эти комментарии вызвали широкий общественный резонанс.

Осенью 2021 года Ирина Мягкова стала героиней шоу «Контакты». Перелистывая телефонную книжку в поисках нужного номера, Мягкова обнаружила контакты Иды Галич, соседей и Ивана Абрамова. Мягкова не стала звонить ему, но зато решила подколоть юмориста шуткой на нашумевшую тему:

«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — пошутила Ирина.

Выгорание артистки

Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)
Ирина Мягкова, одна из самых известных российских стендап-комиков, на собственном опыте столкнулась с профессиональным выгоранием, которое заставило её на время покинуть сцену. Она призналась, что иногда на выступлениях приходится делать вид, что она весёлая, но делать это постоянно — очень тяжело.

В интервью «Афиша Daily» Ирина Мягкова откровенно рассказала, что больше не может писать юмористические материалы и выступать. Это осознание привело к решительным действиям, юмористка приняла решение взять паузу и не возвращаться к работе до тех пор, пока у неё снова не появится искреннего желания творить.

«За полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур», — делилась Мягкова.

Творческая пауза, судя по всему, пошла Ирине Мягковой на пользу. Согласно информации с официального сайта, осенью 2025 года она возвращается на сцену с долгожданным сольным стендап-концертом. Это возвращение свидетельствует о том, что она не только справилась с выгоранием, но и нашла в себе новые силы и идеи, которыми готова поделиться со зрителями.

Елена Генералова

