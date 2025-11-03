03 ноября 2025, 13:09

Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)

Ирина Мягкова — одна из самых ярких и влиятельных фигур в современном российском юморе, которая доказала, что женский стендап может быть невероятно успешным. 4 ноября комику исполняется 43 года. О том, как складывался ее путь к славе, читайте в материале «Радио 1».





Творческий путь и взлет карьеры Мягковой

Личная жизнь

Артур Астман и Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)



«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама всё это рушу, останавливаю... Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — делилась Мягкова на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Травля в сети из-за внешности

Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)



«Я уже не знаю, как это остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и не стану ею, я так живу всю жизнь и так же продолжу жить! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — писала звезда ТНТ в соцсетях.

Критика Ивана Абрамова

Ирина Мягкова и Иван Абрамов (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)



«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — пошутила Ирина.

Выгорание артистки



Ирина Мягкова (Фото: Тelegram/ irinamyagkov)



«За полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур», — делилась Мягкова.