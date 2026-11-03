Травля из-за внешности, болезненный развод и полугодовое молчание: как Ирина Мягкова смогла пережить выгорание и устроить личную жизнь?
Ирина Мягкова — одна из самых ярких и влиятельных фигур в современном российском юморе, которая доказала, что женский стендап может быть невероятно успешным. 4 ноября ей исполняется 44 года. Артистка прошла путь от коммуналки в Нижнем Новгороде без горячей воды до многомиллионных контрактов на ТНТ, от провалов на «Comedy Баттл» до собственных сольных концертов, собирающих полные залы. Однако за фасадом успешной «сильной и независимой» женщины скрываются тяжелые отношения, публичная травля из-за внешности и профессиональное выгорание. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и взлет карьеры МягковойБудущая звезда ТНТ родилась 4 ноября 1982 года в Нижнем Новгороде, в семье, где уже подрастала старшая дочь Юлия. Детство Мягковой прошло в коммунальной квартире с общей кухней и без горячей воды — обстоятельство, которое она позже вспоминала без трагизма, но с характерной для нее честностью:
«По качеству жизни было плохо, а по ощущениям — очень здорово».Родители вкладывались в развитие девочки как могли: музыкальная школа, фехтование, театральная студия. Казалось бы, идеальный набор для будущей артистки, но сама Ирина долгое время не рассматривала сцену как профессию. По настоянию близких она поступила в Нижегородский лингвистический университет на учителя французского и английского языков.
Ее юмористическая карьера началась в студенческие годы с выступлений в КВН. Затем последовала череда проектов на телеканале ТНТ, которые стали для нее настоящей школой: «Смех без правил», «Убойная лига» и «Открытый микрофон». Переломным моментом стала победа в шоу «Comedy Баттл» в 2015 году, которая принесла ей известность и денежный приз.
Главным делом ее жизни стал проект «Женский Stand Up», который она создала вместе с коллегой Зоей Яровицыной в 2018 году. Ирина выступает в нем как креативный продюсер, ведущая и автор. Проект предоставил площадку для выступлений многим талантливым комикам и завоевал огромную популярность, потеснив «Comedy Woman». Позже Мягкова также стала креативным продюсером шоу «Открытый микрофон».
Личная жизнь Ирины МягковойИрина Мягкова открыто говорит со сцены на темы личной жизни. Известно, что она была замужем, но брак распался, и детей в нем не было. О браке юмористка вспоминает не часто, и лишь в монологах с юмором рассказывает о пережитом опыте, отношениях и сложностях на пути к новому роману.
«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама всё это рушу, останавливаю... Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — делилась Мягкова на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».Летом 2025 года Мягкова поделилась с подписчиками своим счастьем с новым возлюбленным. Им оказался 43-летний хореограф, участник шестого сезона популярного шоу «Танцы» и актёр сериала «Искусство падения» Артур Астман.
«А это мой парень, знакомьтесь. Он мне нравится сильно, если что, я, вроде, ему тоже, вот такие дела», — написала Мягкова в соцсетях.
Травля в сети из-за внешностиВ июле 2024 года юмористка Ирина Мягкова стала объектом жёсткой критики в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали её внешность. В адрес артистки поступали негативные комментарии относительно её веса и черт лица.
«Я уже не знаю, как это остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и не стану ею, я так живу всю жизнь и так же продолжу жить! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — писала звезда ТНТ в соцсетях.Мягкова назвала злыми людьми тех, кто позволяет себе критиковать её облик, и призвала оставить её в покое. Комик попросила своих недовольных подписчиков отписаться, если их не устраивает её внешность.
Критика Ивана АбрамоваВо время эфира в YouTube-шоу «Макарена» Иван Абрамов позволил себя резкие высказывания в адрес полных женщин, заявив, что изменит отношение к своей супруге, если она поправится. Эти комментарии вызвали широкий общественный резонанс.
Осенью 2021 года Ирина Мягкова стала героиней шоу «Контакты». Перелистывая телефонную книжку в поисках нужного номера, Мягкова обнаружила контакты Иды Галич, соседей и Ивана Абрамова. Мягкова не стала звонить ему, но зато решила подколоть юмориста шуткой на нашумевшую тему:
«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — пошутила Ирина.
Выгорание артисткиИрина Мягкова, одна из самых известных российских стендап-комиков, на собственном опыте столкнулась с профессиональным выгоранием, которое заставило её на время покинуть сцену. Она призналась, что иногда на выступлениях приходится делать вид, что она весёлая, но делать это постоянно — очень тяжело.
В интервью «Афиша Daily» 2023 года Ирина Мягкова откровенно рассказала, что больше не может писать юмористические материалы и выступать. Это осознание привело к решительным действиям, юмористка приняла решение взять паузу и не возвращаться к работе до тех пор, пока у неё снова не появится искреннего желания творить.
«За полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур», — делилась Мягкова.Сегодня Ирина Мягкова находится в точке, которую сама описывает как мудрое ощущение собственной целостности. После более чем годового творческого перерыва она вернулась к сольным выступлениям с новой программой, которую анонсируют как «еще смелее, глубже и актуальнее» предыдущей. Концерты расписаны на месяцы вперед: Москва, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Оренбург, Пермь — география впечатляет. Параллельно она развивает авторское YouTube-шоу «Личка».
Мягкова признается, что в какой-то момент «забыла, что надо еще и жить», и даже сделала татуировку на французском с напоминанием об этом.
«Раньше я прям работала и умирала. Сейчас я работаю и стараюсь находить время на отпуск, но иногда все равно чувствую, что забываю, вхожу в кураж», — говорит она в интервью изданию Top15moscow.ru.И все же главная перемена, похоже, не в графике, а в отношении к себе. Человек, который годами доказывал, что женский юмор существует и может быть успешным, теперь доказывает нечто более личное: что можно быть сильной и независимой — и при этом не бояться плакать, ошибаться и начинать заново.