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Травля из-за внешности, болезненный развод и полугодовое молчание: как Ирина Мягкова смогла пережить выгорание и устроить личную жизнь?

Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)

Ирина Мягкова — одна из самых ярких и влиятельных фигур в современном российском юморе, которая доказала, что женский стендап может быть невероятно успешным. 4 ноября ей исполняется 44 года. Артистка прошла путь от коммуналки в Нижнем Новгороде без горячей воды до многомиллионных контрактов на ТНТ, от провалов на «Comedy Баттл» до собственных сольных концертов, собирающих полные залы. Однако за фасадом успешной «сильной и независимой» женщины скрываются тяжелые отношения, публичная травля из-за внешности и профессиональное выгорание. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Творческий путь и взлет карьеры Мягковой

Будущая звезда ТНТ родилась 4 ноября 1982 года в Нижнем Новгороде, в семье, где уже подрастала старшая дочь Юлия. Детство Мягковой прошло в коммунальной квартире с общей кухней и без горячей воды — обстоятельство, которое она позже вспоминала без трагизма, но с характерной для нее честностью:
«По качеству жизни было плохо, а по ощущениям — очень здорово».
Родители вкладывались в развитие девочки как могли: музыкальная школа, фехтование, театральная студия. Казалось бы, идеальный набор для будущей артистки, но сама Ирина долгое время не рассматривала сцену как профессию. По настоянию близких она поступила в Нижегородский лингвистический университет на учителя французского и английского языков.

Ее юмористическая карьера началась в студенческие годы с выступлений в КВН. Затем последовала череда проектов на телеканале ТНТ, которые стали для нее настоящей школой: «Смех без правил», «Убойная лига» и «Открытый микрофон». Переломным моментом стала победа в шоу «Comedy Баттл» в 2015 году, которая принесла ей известность и денежный приз.

Главным делом ее жизни стал проект «Женский Stand Up», который она создала вместе с коллегой Зоей Яровицыной в 2018 году. Ирина выступает в нем как креативный продюсер, ведущая и автор. Проект предоставил площадку для выступлений многим талантливым комикам и завоевал огромную популярность, потеснив «Comedy Woman». Позже Мягкова также стала креативным продюсером шоу «Открытый микрофон».

Личная жизнь Ирины Мягковой

Артур Астман и Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)
Ирина Мягкова открыто говорит со сцены на темы личной жизни. Известно, что она была замужем, но брак распался, и детей в нем не было. О браке юмористка вспоминает не часто, и лишь в монологах с юмором рассказывает о пережитом опыте, отношениях и сложностях на пути к новому роману.
«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама всё это рушу, останавливаю... Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — делилась Мягкова на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
Летом 2025 года Мягкова поделилась с подписчиками своим счастьем с новым возлюбленным. Им оказался 43-летний хореограф, участник шестого сезона популярного шоу «Танцы» и актёр сериала «Искусство падения» Артур Астман.
«А это мой парень, знакомьтесь. Он мне нравится сильно, если что, я, вроде, ему тоже, вот такие дела», — написала Мягкова в соцсетях.

Травля в сети из-за внешности

Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)
В июле 2024 года юмористка Ирина Мягкова стала объектом жёсткой критики в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали её внешность. В адрес артистки поступали негативные комментарии относительно её веса и черт лица.
«Я уже не знаю, как это остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и не стану ею, я так живу всю жизнь и так же продолжу жить! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — писала звезда ТНТ в соцсетях.
Мягкова назвала злыми людьми тех, кто позволяет себе критиковать её облик, и призвала оставить её в покое. Комик попросила своих недовольных подписчиков отписаться, если их не устраивает её внешность.

Критика Ивана Абрамова

Ирина Мягкова и Иван Абрамов (Фото: Telegram @ irinamyagkov)
Во время эфира в YouTube-шоу «Макарена» Иван Абрамов позволил себя резкие высказывания в адрес полных женщин, заявив, что изменит отношение к своей супруге, если она поправится. Эти комментарии вызвали широкий общественный резонанс.

Осенью 2021 года Ирина Мягкова стала героиней шоу «Контакты». Перелистывая телефонную книжку в поисках нужного номера, Мягкова обнаружила контакты Иды Галич, соседей и Ивана Абрамова. Мягкова не стала звонить ему, но зато решила подколоть юмориста шуткой на нашумевшую тему:
«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — пошутила Ирина.

Выгорание артистки

Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)
Ирина Мягкова, одна из самых известных российских стендап-комиков, на собственном опыте столкнулась с профессиональным выгоранием, которое заставило её на время покинуть сцену. Она призналась, что иногда на выступлениях приходится делать вид, что она весёлая, но делать это постоянно — очень тяжело.

В интервью «Афиша Daily» 2023 года Ирина Мягкова откровенно рассказала, что больше не может писать юмористические материалы и выступать. Это осознание привело к решительным действиям, юмористка приняла решение взять паузу и не возвращаться к работе до тех пор, пока у неё снова не появится искреннего желания творить.
«За полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур», — делилась Мягкова.
Сегодня Ирина Мягкова находится в точке, которую сама описывает как мудрое ощущение собственной целостности. После более чем годового творческого перерыва она вернулась к сольным выступлениям с новой программой, которую анонсируют как «еще смелее, глубже и актуальнее» предыдущей. Концерты расписаны на месяцы вперед: Москва, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Оренбург, Пермь — география впечатляет. Параллельно она развивает авторское YouTube-шоу «Личка».

Мягкова признается, что в какой-то момент «забыла, что надо еще и жить», и даже сделала татуировку на французском с напоминанием об этом.
«Раньше я прям работала и умирала. Сейчас я работаю и стараюсь находить время на отпуск, но иногда все равно чувствую, что забываю, вхожу в кураж», — говорит она в интервью изданию Top15moscow.ru.
И все же главная перемена, похоже, не в графике, а в отношении к себе. Человек, который годами доказывал, что женский юмор существует и может быть успешным, теперь доказывает нечто более личное: что можно быть сильной и независимой — и при этом не бояться плакать, ошибаться и начинать заново.

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Елена Генералова

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