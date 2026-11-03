03 ноября 2026, 13:09

Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)

Ирина Мягкова — одна из самых ярких и влиятельных фигур в современном российском юморе, которая доказала, что женский стендап может быть невероятно успешным. 4 ноября ей исполняется 44 года. Артистка прошла путь от коммуналки в Нижнем Новгороде без горячей воды до многомиллионных контрактов на ТНТ, от провалов на «Comedy Баттл» до собственных сольных концертов, собирающих полные залы. Однако за фасадом успешной «сильной и независимой» женщины скрываются тяжелые отношения, публичная травля из-за внешности и профессиональное выгорание. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь и взлет карьеры Мягковой Личная жизнь Ирины Мягковой Травля в сети из-за внешности Критика Ивана Абрамова Выгорание артистки



Творческий путь и взлет карьеры Мягковой

«По качеству жизни было плохо, а по ощущениям — очень здорово».

Личная жизнь Ирины Мягковой

Артур Астман и Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)

«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама всё это рушу, останавливаю... Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — делилась Мягкова на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

«А это мой парень, знакомьтесь. Он мне нравится сильно, если что, я, вроде, ему тоже, вот такие дела», — написала Мягкова в соцсетях.

Травля в сети из-за внешности

Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)

«Я уже не знаю, как это остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и не стану ею, я так живу всю жизнь и так же продолжу жить! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — писала звезда ТНТ в соцсетях.

Критика Ивана Абрамова

Ирина Мягкова и Иван Абрамов (Фото: Telegram @ irinamyagkov)

«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — пошутила Ирина.

Выгорание артистки

Ирина Мягкова (Фото: Telegram @ irinamyagkov)

«За полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур», — делилась Мягкова.

«Раньше я прям работала и умирала. Сейчас я работаю и стараюсь находить время на отпуск, но иногда все равно чувствую, что забываю, вхожу в кураж», — говорит она в интервью изданию Top15moscow.ru.