«Не остался посмотреть, не умерла ли я»: Отсутствие детей, роман с режиссером и токсичные отношения. Юлии Захаровой 45 лет
28 июля отмечает юбилей Юлия Захарова — звезда культового сериала «Счастливы вместе» и театральная актриса. Её кинодебют состоялся в 2003 году в сериале «Пан или пропал», но сегодня Захарова редко появляется на экранах, сосредоточившись на театральной сцене. Подробности о карьере и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Биография
Юлия Захарова родилась 28 июля 1980 года в Туле, в семье инженеров, работавших на местном заводе. С детства увлекалась театром, посещала драмкружок во Дворце пионеров. Однако после окончания школы Юлия решила пойти по «серьезному» пути и поступила на филологический факультет. Но, проучившись четыре года, бросила учебу, поняв, что ей скучно. Вместо этого она отправилась в Москву, где после нескольких попыток поступила в ГИТИС (курс Андрея Гончарова), который окончила в 2002 году.
После окончания ГИТИСа она играла на сценах Театра имени Маяковского и Театра имени Гоголя, где участвовала в таких постановках, как «Приворотное зелье» и «Безымянная звезда». Параллельно с театром Юлия пробовала силы в кино, дебютировав в 2003 году с эпизодическими ролями в популярных сериалах «Пан или пропал» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».
В 2006 году Захарова прошла кастинг на роль Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе», российской адаптации американского шоу «Женаты… с детьми». Интересно, что её утвердили раньше, чем основных актёров — Виктора Логинова и Наталью Бочкарёву. Её героиня — эксцентричная, властная соседка Букиных быстро стала культовой. Сам сериал выходил до 2013 года, сделав Захарову одной из самых узнаваемых актрис 2000-х.
После завершения «Счастливы вместе» Юлия почти перестала сниматься в кино, сосредоточившись на театре. В 2018 году она сыграла Водяную в одноимённом фильме-сказке, но новых крупных ролей в кино больше не получала. В 2023 году ТНТ анонсировал продолжение сериала — «Букины», но Захарову в проект не позвали, что стало для неё неприятным сюрпризом.
Личная жизнь
Судьба приготовила Юлии Захаровой непростые испытания в личной жизни. Ее первая любовь с режиссером Константином Богомоловым началась еще в студенческие годы в ГИТИСе. Семь лет отношений, которые актриса называет «гражданским браком», закончились болезненным разрывом. Причиной стало нежелание амбициозного режиссера заводить детей.
«Он считал, что должен посвятить себя только искусству», — вспоминала Захарова.
После расставания Богомолов, женился на актрисе Дарье Мороз и потребовал от бывшей возлюбленной никогда не упоминать об их отношениях и Юлия согласилась.
Настоящим кошмаром стал для актрисы роман с музыкантом Александром Дорониным, знакомство с которым произошло во время отдыха на Кипре. Первоначально очарованная его обаянием и талантом, Захарова вскоре оказалась в ловушке токсичных отношений.
Выяснилось, что у Доронина есть тяжело больная жена, которую он не собирался бросать. Музыкант установил тотальный контроль над жизнью актрисы, систематически унижал ее и вымогал деньги, вынуждая брать кредиты. Ситуация стала настолько критической, что родителям Юлии пришлось вмешаться, чтобы спасти дочь от финансовой катастрофы.
В 2017 году Захарова нашла в себе силы разорвать эти мучительные отношения, публично обвинив Доронина в физическом и психологическом насилии. На передаче «На самом деле» она в подробностях описала, как бывший возлюбленный избивал ее.
«Ты меня бил неоднократно, ты бил меня ногами, ты бил меня по лицу и по рукам. Однажды ты ударил меня головой о стену и ушел из квартиры, убежал от ужаса, не посмотрев, пришла ли я в себя. Он даже не остался посмотреть, не умерла ли я», — обращалась актриса к Александру.
С 2018 года актриса наконец обрела покой в отношениях с фотографом Алексеем Новгородским. Пара ведет уединенную жизнь в загородном доме, далекую от светской суеты. Несмотря на искреннее желание Захаровой стать матерью, судьба пока не дарует ей этого счастья. Актриса признается, что с возрастом стала испытывать особую нежность к маленьким детям, хотя медицинских препятствий для беременности у нее и супруга нет.
«По медицинской части и у меня, и у Алексея всё нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребёнка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока Бог не даёт детей. Он, наверное, сидит такой и думает: «Ты такая инфантильная, ну куда тебе ребенка?!» Всегда ловлю себя на мысли о том, что очень хочу малыша, но вдруг я что-то испорчу, а вдруг он у меня упадёт…» — рассуждала о детях артистка в одном из интервью.
Проблемы с алкоголем
Публичный образ Юлии Захаровой в последние годы омрачен чередой скандалов и проблем с алкоголем. Настоящим шоком для поклонников стало ее появление в сентябре 2023 года на похоронах Вячеслава Гришечкина в состоянии сильного опьянения. Очевидцы описывали неадекватное поведение актрисы: невнятная речь, эмоциональные выкрики и полная потеря самоконтроля.
Корни проблемы уходят в профессиональные неудачи последнего десятилетия. После завершения «Счастливы вместе» в 2013 году карьера Захаровой, а значит, и доходы пошли на спад. Особенно болезненным ударом стало решение создателей не приглашать ее в продолжение сериала «Букины», где другие актеры оригинального состава получили свои роли. Коллега по сериалу Наталья Бочкарева прямо связала алкогольные срывы Захаровой с этой профессиональной травмой.
«Юля может сильно выпить, особенно на гастролях. А когда пьёт, то не закусывает. Потому и похудела сильно. Её мужчина пытается бороться с этим, как может, но не всегда получается. Вы сами видели её состояние. Вообще, для их пары это больная тема», — цитирует источник, близкий к окружению актрисы, издание «Телеканал 78».