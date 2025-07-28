28 июля 2025, 12:35

Юлия Захарова (Фото: Instagram*@ ejikikungfu)

28 июля отмечает юбилей Юлия Захарова — звезда культового сериала «Счастливы вместе» и театральная актриса. Её кинодебют состоялся в 2003 году в сериале «Пан или пропал», но сегодня Захарова редко появляется на экранах, сосредоточившись на театральной сцене. Подробности о карьере и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Личная жизнь Проблемы с алкоголем



Биография

Юлия Захарова и Виктор Логинов (Фото: скриншот т/с «Счастливы вместе»)



Личная жизнь

Юлия Захарова (Фото: скриншот передачи «О жизни» с Юлией Ягафаровой)



«Он считал, что должен посвятить себя только искусству», — вспоминала Захарова.

«Ты меня бил неоднократно, ты бил меня ногами, ты бил меня по лицу и по рукам. Однажды ты ударил меня головой о стену и ушел из квартиры, убежал от ужаса, не посмотрев, пришла ли я в себя. Он даже не остался посмотреть, не умерла ли я», — обращалась актриса к Александру.

«По медицинской части и у меня, и у Алексея всё нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребёнка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока Бог не даёт детей. Он, наверное, сидит такой и думает: «Ты такая инфантильная, ну куда тебе ребенка?!» Всегда ловлю себя на мысли о том, что очень хочу малыша, но вдруг я что-то испорчу, а вдруг он у меня упадёт…» — рассуждала о детях артистка в одном из интервью.

Проблемы с алкоголем

Юлия Захарова (Фото: скриншот т/с «Счастливы вместе»)



«Юля может сильно выпить, особенно на гастролях. А когда пьёт, то не закусывает. Потому и похудела сильно. Её мужчина пытается бороться с этим, как может, но не всегда получается. Вы сами видели её состояние. Вообще, для их пары это больная тема», — цитирует источник, близкий к окружению актрисы, издание «Телеканал 78».