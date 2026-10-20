От священника — к чиновнику: побег из России после обвинений в разврате и пьянстве. Куда пропала звезда «Бедной Насти» Елена Корикова

20 октября 2026, 16:28

Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Нити любви»)

Звезда «Бедной Насти» и «Барышни-крестьянки» Елена Корикова уже несколько лет почти не снимается в кино и живёт в Черногории. На пике славы её обвиняли в алкоголизме и служебных романах. Но актриса сумела отстоять себя в глазах закона и дала понять: за травлей стоит влиятельный мужчина, которому она когда-то отказала. А ещё был роман с протоиереем, который не признал их сына, и недолгий брак с писателем. Кто сегодня рядом с артисткой и почему она променяла Москву на тихую жизнь за границей, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Ранние годы и начало карьеры «Барышни-крестьянки» Мужчины Елены Кориковой Пик популярности и судебные процессы «Бедной Насти» Современная жизнь: куда пропала «Самая романтичная актриса»

Ранние годы и начало карьеры «Барышни-крестьянки»

Мужчины Елены Кориковой



Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Нити любви»)

Избегает сверстниц, говорит по-азербайджански и состоит в особых отношениях с отчимом: каким вырос сын-аутист Анны Нетребко, которого она прятала от мира

Пик популярности и судебные процессы «Бедной Насти»



Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Современная жизнь: куда пропала «Самая романтичная актриса»



Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Шелест»)

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — приводит слова приятельницы «NEWS.ru».