От священника — к чиновнику: побег из России после обвинений в разврате и пьянстве. Куда пропала звезда «Бедной Насти» Елена Корикова
Звезда «Бедной Насти» и «Барышни-крестьянки» Елена Корикова уже несколько лет почти не снимается в кино и живёт в Черногории. На пике славы её обвиняли в алкоголизме и служебных романах. Но актриса сумела отстоять себя в глазах закона и дала понять: за травлей стоит влиятельный мужчина, которому она когда-то отказала. А ещё был роман с протоиереем, который не признал их сына, и недолгий брак с писателем. Кто сегодня рядом с артисткой и почему она променяла Москву на тихую жизнь за границей, читайте в материале «Радио 1»
Ранние годы и начало карьеры «Барышни-крестьянки»Елена Юрьевна Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске (Тюменская область). В Москву она переехала для поступления во ВГИК. Её кинематографический дебют и первые заметные работы пришлись на начало 1990-х годов: картина «Ха-би-ассы» и драма Валерия Рубинчика «Нелюбовь», где актриса исполнила роль Риты. В 1995 году она снялась в экранизации «Барышни-крестьянки».
Мужчины Елены КориковойЛичная жизнь актрисы неоднократно становилась предметом внимания прессы. Дмитрий Рощин стал тем, кто впервые по-настоящему ранил сердце юной Лены. Именно с ним, сыном актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина, у Кориковой случился роман в студенческие годы. 20 июля 1993 года у пары родился сын Арсений.
В конце 1990-х годов Дмитрий по настоянию матери оставил кинематограф, принял духовный сан и стал протоиереем. Мужчина не признал первенца и никогда не присутствовал в его жизни. Впоследствии он женился на женщине по имени Любовь, и у него родилось восемь детей. Первым официальным супругом актрисы стал писатель Дмитрий Липскеров. Брак оказался недолговечным и завершился разводом в 1996 году. Их союз рухнул, потому что оба были слишком крупными фигурами для одних отношений. Каждый метил в главные герои — а места для двоих в этой истории не оказалось.
Следующим длительным союзом стали отношения с известным кинооператором и клипмейкером Максимом Осадчим. Гражданский брак продлился около 11 лет; видеохудожник принимал участие в воспитании Арсения. Это были несколько лет головокружительных кульбитов. Пара рассталась в середине 2000-х годов. После расставания с Осадчим в прессе активно обсуждался роман южной красавицы с теннисистом Маратом Сафиным.
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По сообщениям СМИ, спортсмен делал актрисе предложение, однако под влиянием своей матери, выступавшей против этого союза из-за разницы в возрасте и наличия у Кориковой ребёнка, помолвка была расторгнута.
Пик популярности и судебные процессы «Бедной Насти»Всенародная известность пришла к Елене в 2003 году после выхода телесериала «Бедная Настя» — совместного проекта компании «Амедиа» и Sony Pictures. Актриса исполнила главную роль Анны Платоновой (княжны Анастасии Долгорукой). Успех сериала сопровождался пристальным вниманием таблоидов: в частности, распространялись слухи о романе Кориковой с партнёром по съёмочной площадке Даниилом Страховым, которые актриса категорически опровергала, подчёркивая, что тот был женат, а для неё отношения с чужими мужьями неприемлемы. В период пика славы кинодива столкнулась с агрессивным преследованием папараци и журналистов. Издания публиковали материалы, обвинявшие актрису в алкоголизме и приписывавшие ей многочисленные служебные романы. Корикова подала ряд исков о защите чести и достоинства и выиграла несколько судов. В интервью Елена заявляла, что травля была организована влиятельным мужчиной. Когда-то она не ответила поклоннику взаимностью — и он выбрал именно такой способ отомстить. После этих инцидентов актриса стала крайне неохотно идти на контакт с репортёрами и закрыла свою личную жизнь от публики.
Современная жизнь: куда пропала «Самая романтичная актриса»В последние годы звезда фильма «Барышня-крестьянка» практически прекратила сниматься в кино и дистанцировалась от российской светской хроники. Как сообщают люди из ближайшего окружения артистки, местом постоянного жительства она выбрала Черногорию. В 2019 году Елена намекнула на то, что тайно вышла замуж, а в 2024 году, отвечая в социальных сетях на вопросы поклонников о кольце на безымянном пальце, косвенно подтвердила наличие супруга, отметив, что «передаст ему, что за них рады». По словам подруги «Бедной Насти», её избранником является бывший крупный российский чиновник и бизнесмен, также проживающий в Черногории.
«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — приводит слова приятельницы «NEWS.ru».Несмотря на уход из кинематографа, Корикова продолжает театральную деятельность. Она участвует в антрепризных гастролях по России, исполняя роль Раисы Захаровны в комедии «Любовь и голуби». Её сын Арсений Кориков живёт в Москве, ведёт непубличный образ жизни и поддерживает с матерью тёплые отношения.