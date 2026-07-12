12 июля 2026, 16:50

Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)

Актрисе, подарившей зрителям незабываемые образы в сериалах «Татьянин день», «Обреченная стать звездой» и фильме «Пушкин. Последняя дуэль», Анне Снаткиной, 13 июля исполняется 43 года. За её плечами — более 70 ролей в кино и статус одной из самых востребованных актрис. Это признание было недавно подтверждено присвоением ей звания заслуженной артистки Российской Федерации. Однако путь к славе был устлан не только цветами, но и серьёзными травмами и громкими слухами о личной жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы актрисы Работа Анны Снаткиной в кино Личная жизнь артистки Новые проекты Снаткиной

Ранние годы актрисы

Работа Анны Снаткиной в кино

Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)



Личная жизнь артистки

Сергей Безруков и Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)

«Пусть приписывают — значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором. У Сергея прекрасная семья, дети, я с большим уважением отношусь к его жене Анне Матисон. Но теперь он мой начальник, и поэтому в театре я обращаюсь к нему "Сергей Витальевич", как и все остальные актеры», — заявила актриса wday.ru.

Виктор Васильев и Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)

«Как решили пожениться — так Бог сразу ребенка дал. Не было такого, как иногда пишут — мол, забеременела, поэтому и решили расписаться, — нет. Так что во время подготовки к церемонии мне было не до паники, сработал режим самосохранения», — цитирует актрису издание starhit.ru.

Виктор Васильев с дочерью Вероникой (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)

«Мой муж — очень хороший человек, потрясающий отец. А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз. Я бы никогда не простила мужчине измену. Зачем любить того, кто не любит тебя?! Мне кажется, такие вещи разрушают, и невозможно уже потом вернуться к прежним отношениям. В таких случаях надо просто человеку пожелать всего хорошего и остаться друзьями», — подчеркивала Анна Снаткина.

Новые проекты Снаткиной