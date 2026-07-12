Оставленная спортивная карьера, слухи о романе с Безруковым и роскошная свадьба в Летнем дворце: куда пропала актриса Анна Снаткина?
Актрисе, подарившей зрителям незабываемые образы в сериалах «Татьянин день», «Обреченная стать звездой» и фильме «Пушкин. Последняя дуэль», Анне Снаткиной, 13 июля исполняется 43 года. За её плечами — более 70 ролей в кино и статус одной из самых востребованных актрис. Это признание было недавно подтверждено присвоением ей звания заслуженной артистки Российской Федерации. Однако путь к славе был устлан не только цветами, но и серьёзными травмами и громкими слухами о личной жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы актрисыАнна родилась в Москве, в семье, далёкой от искусства. Её отец был инженером-конструктором космического корабля «Буран», а мать преподавала в МАИ . Казалось, будущее девочки предопределено, но в 14 лет, посмотрев фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон, она твёрдо решила стать актрисой
Спортивное прошлое дало Анне невероятную выносливость. Ее карьера в спорте началась в 4 года. На протяжении 13 лет она серьезно занималась сначала спортивной гимнастикой (достигнув звания кандидата в мастера спорта), затем переключилась на спортивную аэробику, где стала мастером спорта. Несмотря на обнаруженные в 14 лет проблемы с позвоночником, Анна продолжила тренировки до окончания школы.
В старших классах Снаткина начала готовиться к поступлению в театральный. В 10 классе посещала подготовительные курсы в Щукинском училище, а годом позже перешла на курсы ВГИКа. После школы она успешно поступила одновременно во ВГИК и институт физкультуры, выбрав в итоге кинематографическое образование. Ее наставником стал знаменитый Виталий Соломин.
Резкий отказ от спорта после поступления привел к серьезным последствиям для здоровья. Как вспоминала сама актриса, это вылилось в межпозвонковую грыжу, которая на два года ограничила ее подвижность. Несмотря на трудности, в 2004 году Анна успешно завершила обучение, получив диплом актрисы и открыв новую главу своей профессиональной биографии.
Работа Анны Снаткиной в киноАнна Снаткина начала свой путь в кино в 2003 году с небольшой роли в сериале «Участок», но уже через год заявила о себе более значимыми работами. Её первые заметные роли — Виктория Варшавская в драме «Боец» и Ёлка Китайгородская в «Московской саге» — показали потенциал молодой актрисы.
Настоящий прорыв в карьере Снаткиной произошел в 2005-2007 годах. Сначала она блестяще воплотила образ певицы Жени Азариной в многосерийной мелодраме «Обречённая стать звездой», затем появилась в роли великой княжны Татьяны в биографическом проекте «Есенин». Особое место в её фильмографии заняла работа в исторической драме «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), где она сыграла Наталью Гончарову.
Вершиной раннего периода творчества стала роль Татьяны Разбежкиной в сериале «Татьянин день» (2007), который принёс актрисе всенародную любовь и закрепил за ней амплуа романтической героини. После этого громкого успеха Снаткина стала более избирательной в выборе проектов, стремясь к творческому разнообразию.
Среди наиболее ярких работ последующих лет — врач Анна Лазарева в «Общей терапии» (2008), двойная роль в детективе «Исчезнувшая» (2017), образ Снежной Королевы в семейном фэнтези (2015). В 2020-х годах актриса продолжила расширять диапазон своих ролей, снявшись в мелодраме «Новая жизнь Маши Солёновой» (2020), постапокалиптическом сериале «Два холма» (2022), а также в триллере «Фишер» и комедии «Граница миров» (2023-2025).
За более чем двадцатилетнюю карьеру Анна Снаткина создала более 70 телевизионных образов. В феврале 2025 года Снаткиной присвоили звание заслуженной артистки России.
Личная жизнь артисткиАнна Снаткина всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз, предпочитая не афишировать отношения. В начале карьеры, после выхода сериала «Участок», в прессе активно обсуждался возможный роман актрисы с Сергеем Безруковым. Однако сама Снаткина впоследствии категорически опровергла эти слухи, хотя и подчеркнула, что сохраняет самые теплые профессиональные и дружеские отношения с известным актером.
«Пусть приписывают — значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором. У Сергея прекрасная семья, дети, я с большим уважением отношусь к его жене Анне Матисон. Но теперь он мой начальник, и поэтому в театре я обращаюсь к нему "Сергей Витальевич", как и все остальные актеры», — заявила актриса wday.ru.На съемках сериала «Общая терапия» (2008) у Снаткиной завязался роман с актером Андреем Чернышовым, ради которого она якобы рассталась с женихом после пяти лет отношений. Также ходили слухи о ее связи с партнером по «Татьянину дню» Кириллом Сафоновым, хотя сами актеры эти разговоры никогда не подтверждали.
Судьбоносная встреча произошла в 2012 году, когда Анна познакомилась с актером и шоуменом Виктором Васильевым, бывшим участником КВН и ведущим программы «Yesterday Live». Их свадьба состоялась 12 октября 2012 года в роскошных интерьерах Летнего дворца Санкт-Петербурга в кругу самых близких людей. Интересно, что на момент бракосочетания актриса уже ждала ребенка.
«Как решили пожениться — так Бог сразу ребенка дал. Не было такого, как иногда пишут — мол, забеременела, поэтому и решили расписаться, — нет. Так что во время подготовки к церемонии мне было не до паники, сработал режим самосохранения», — цитирует актрису издание starhit.ru.18 апреля 2013 года семья пополнилась дочерью Вероникой. Став матерью, Анна сознательно сократила свою профессиональную активность, чтобы больше времени уделять семье. В своих редких интервью она признавалась, что до 29 лет жила с родителями, и только брак с Васильевым стал для нее настоящим взрослым шагом.
Сегодня Снаткина и Васильев — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они сознательно избегают светской тусовки, предпочитая тихие семейные вечера. Их дочь Вероника пошла по стопам родителей и уже снялась в своём первом фильме — «Каждый мечтает о собаке».
«Мой муж — очень хороший человек, потрясающий отец. А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз. Я бы никогда не простила мужчине измену. Зачем любить того, кто не любит тебя?! Мне кажется, такие вещи разрушают, и невозможно уже потом вернуться к прежним отношениям. В таких случаях надо просто человеку пожелать всего хорошего и остаться друзьями», — подчеркивала Анна Снаткина.