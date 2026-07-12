Несыгранный Холмс, предательство бывшей жены и 45 лет счастья с учительницей физкультуры: трагедии и триумфы актера Бориса Клюева
Борис Клюев — человек, которому судьба уготовила путь от школьного хулигана до народного артиста. Актёр, известный зрителю по ролям коварного графа Рошфора в «Трёх мушкетёрах» и обаятельного главы семейства из ситкома «Воронины», 13 июля мог бы отпраздновать свой 82-й день рождения. О творческом пути и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Бориса КлюеваБорис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года в семье актёра, но отца он почти не знал. Владимир Клюев скоропостижно скончался от сердечного приступа, когда мальчику было всего четыре года. Воспитывала его мать, работавшая бухгалтером, а финансовое положение семьи было настолько тяжёлым, что с 13 лет Борис начал подрабатывать грузчиком, а в 16 — трудился на стройке.
Учёба в школе давалась ему тяжело, парня оставляли на второй год, и он чуть не попал в «воровские компании». Однако театр спас его от криминального будущего. Участвуя в школьной постановке «Чёртова мельница» под руководством актрисы Клавдии Половиковой, Клюев блестяще сыграл «черта первого разряда» и стал звездой школы. После этого Борис твёрдо решил связать всю жизнь с актёрским ремеслом.
После школы он поступил в Щепкинское училище, но учёбу прервала армия, где он служил три года. Там же, в войсках, он снялся в массовке у Сергея Бондарчука в киноэпопее «Война и мир». Вернувшись, Клюев окончил «Щепку» в 1969 году и сразу был принят в труппу Малого театра, которому оставался верен до конца жизни.
Его фильмография насчитывает более 130 картин. Зрители старшего поколения помнят его по ролям шпиона Трианона в «ТАСС уполномочен заявить…» и Майкрофта Холмса, а более молодое поколение обожает за «дедушку» Николая Петровича Воронина и его коронное «Египетская сила!». За годы работы в театре он сыграл более 70 ролей, в том числе в «Грозе», «Горе от ума» и «Короле Лире». Его талант отмечен званием народного артиста РФ, орденами Дружбы, Почёта и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Тайны трёх браков и утрата сынаЛичная жизнь актёра была скрыта от посторонних глаз до последнего. Известно, что он был женат трижды. От первого брака с девушкой по имени Наталья у него в 1969 году родился сын Алексей. Отношения с наследником не сложились: по настоянию бывшей жены Клюев практически не общался с мальчиком, чтобы, как она считала, дать тому «нормальное воспитание». В 1993 году актёру позвонила бывшая супруга и страшным голосом сообщила, что их 24-летний сын умер во сне от сердечной недостаточности уже как месяц. Актёр ничего об этом не знал. Эта новость стала сокрушительным ударом для актёра, лишив его возможности проститься с ребёнком. Как рассказывали близкие, он так и не смог смириться с этим предательством и утратой.
Второй брак также не оказался счастливым для актёра, и он уже потерял надежду встретить настоящую любовь. Но в середине 70-х годов, на дне рождения приятеля, он познакомился с очаровательной Викторией. С ней Клюев прожил 45 лет, вплоть до своей смерти. Общих детей у них не было, но Виктория была для него музой и надёжным тылом.
«Я так рад, что моя супруга не актриса. Она совершенно из другого мира», — признавался артист в интервью изданию culture.ru.Помимо театра, страстью Клюева был футбол — он организовал Театральную футбольную лигу и возглавлял команду Малого театра. Он также обожал возиться в саду и самостоятельно ухаживал за розами, называя это «облегчением души».
Несыгранный Холмс и отказ в званииСкандалов за Борисом Клюевым не водилось, но одна история чуть не изменила историю советского кино. Речь о легендарном сериале про Шерлока Холмса. Клюев чуть было не занял место Василия Ливанова. По воспоминаниям актёра, в начале съёмок Ливанов «загулял» и его не могли найти. Тогда Соломин предложил Масленникову заменить друга Клюевым, и пробы оказались блестящими. Узнав об этом, Ливанов бросил пить, вернулся на площадку, и роль осталась за ним. Однако Клюеву предложили роль Майкрофта, и она стала одной из его визитных карточек.
Ещё один повод для обид был связан с фильмом «ТАСС уполномочен заявить…». Все создатели картины были приглашены в КГБ и получили премии и звания, кроме самого Бориса Клюева, блестяще сыгравшего предателя Трианона.
«Моему Трианону пришло два мешка писем! Притом что успех был головокружительным! Но создателей фильма пригласили в Комитет государственной безопасности, всем дали звания. Кроме меня!» — с горечью вспоминал актёр в интервью изданию «АиФ».
Борьба, уход и творческое наследиеВ 2018 году у Бориса Клюева диагностировали рак легких. Несмотря на страшный диагноз, актёр до последнего выходил на сцену и снимался. По словам директора Малого театра, в последние недели жизни он уже не мог говорить, передвигался в инвалидной коляске, но рвался на репетиции.
«Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить», — делилась Виктория Клюева на траурной церемонии.Борис Клюев ушёл из жизни 1 сентября 2020 года в возрасте 76 лет. Прощание прошло в Малом театре — его втором доме. Похоронен артист на Троекуровском кладбище в Москве под аплодисменты коллег и поклонников.
Вдова Клюева пережила артиста на пять лет. 26 сентября 2025 года Виктории исполнилось 82 года, а уже через два дня, 28 сентября, она скончалась. Причины смерти не разглашались. Близкие приняли решение провести церемонию прощания тайно, без привлечения внимания прессы. Блогер Андрей Флор, посетивший Троекуровское кладбище, первым сообщил, что прах Виктории Клюевой захоронен рядом с могилой её мужа. Так супруги, прожившие вместе более четырёх десятилетий, обрели рядом с друг другом вечный покой.