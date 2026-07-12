12 июля 2026, 13:45

Борис Клюев (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)

Борис Клюев — человек, которому судьба уготовила путь от школьного хулигана до народного артиста. Актёр, известный зрителю по ролям коварного графа Рошфора в «Трёх мушкетёрах» и обаятельного главы семейства из ситкома «Воронины», 13 июля мог бы отпраздновать свой 82-й день рождения. О творческом пути и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бориса Клюева Тайны трёх браков и утрата сына Несыгранный Холмс и отказ в звании Борьба, уход и творческое наследие

Биография Бориса Клюева

Борис Клюев (Фото: скриншот к/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра»)

Тайны трёх браков и утрата сына

Борис и Виктория Клюевы (Фото: скриншот д/ф «Египетская сила»)

«Я так рад, что моя супруга не актриса. Она совершенно из другого мира», — признавался артист в интервью изданию culture.ru.

Несыгранный Холмс и отказ в звании

Борис Клюев (Фото: скриншот д/ф «Египетская сила»)

«Моему Трианону пришло два мешка писем! Притом что успех был головокружительным! Но создателей фильма пригласили в Комитет государственной безопасности, всем дали звания. Кроме меня!» — с горечью вспоминал актёр в интервью изданию «АиФ».

Борьба, уход и творческое наследие

Борис Клюев (Фото: скриншот д/ф «Египетская сила»)

«Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить», — делилась Виктория Клюева на траурной церемонии.