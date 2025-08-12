Не взял ни один театр, зато пригласили в сериал «Кухня»: Тайные разводы Валерии Федорович и дети с двойным гражданством
Сегодня, 12 августа, свой 33-й день рождения отмечает яркая и талантливая актриса Валерия Федорович. Широкая популярность пришла к ней после запоминающейся роли Кати — дочери шеф-повара в культовом сериале «Кухня». Сейчас актриса переживает творческий расцвет, с успехом воплощая на экране новые интересные образы. О профессиональных достижениях и личной жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Валерии Федорович
Валерия Геннадьевна Федорович родилась 12 августа 1992 года в небольшом городке Кстово Нижегородской области в семье, далекой от мира искусства. Ее отец был военным, а мать — инженером-строителем. Несмотря на отсутствие творческого окружения, уже в детстве Лера мечтала о сцене.
«Я с детства знала, что буду или учителем, или актрисой. Но так как училась я плохо, то мама мне однажды сказала: «Лера, ну чему ты научишь детей?!» Вот и выбрала актёрскую стезю», — цитирует Валерию издание kuhny.com-lenta.ru.
В 8 лет семья переехала в Москву, где Валерия занималась танцами и музыкой, хотя самокритично признавалась, что «танцевать у нее не получалось». После школы она поступила в Театральное училище им. Щепкина (курс Риммы Солнцевой), куда попала благодаря помощи Людмилы Абрамовой, матери Никиты Высоцкого, которая подготовила ее к вступительным экзаменам.
Роль Федорович в сериале «Кухня»
После выпуска в 2013 году Валерию не взял ни один театр, но судьба преподнесла сюрприз. Кастинг-директор сериала «Кухня» заметила ее в студенческом спектакле «Зойкина квартира» и пригласила на пробы.
«Я не смотрела «Кухню». Я же, как все молодые актёры, хотела высокого искусства, мы ж все верим, что после выпуска нас пригласит Тарантино, а тут — сериал. На кастинг пришла без настроения. Туфли на каблуках надевала уже в коридоре. И тут начало происходить волшебство. Режиссёр третьего сезона Андрей Першин стал задавать простые вопросы, я несла чушь про семью, про собаку. И уже в конце: «Ну, давайте попробуем!» Попробовала! Пригласили ещё раз на пробы — и утвердили! Для это было, конечно, неожиданно», — цитирует Федорович издание stuki-druki.com.
Роль Кати Семеновой, дочери шеф-повара Баринова, принесла ей всенародную любовь. Ее героиня — дерзкая байкерша и мастер молекулярной кухни — стала одним из символов сериала. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 30 работ, в том числе в картинах «Выжить после», «Всё вернётся», «На дальней заставе», «Вечный отпуск», «Риелторка», «Лимитчицы» и «Коля, домой!», где Валерия исполнила главные роли.
Личная жизнь Валерии Федорович
Валерия Федорович — одна из самых скрытных звёзд российского кино. Несмотря на популярность после роли Кати Семёновой в сериале «Кухня», актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от публики. Известно, что первый раз актриса вышла замуж в 2013 году за актёра Максима Онищенко. Валерия познакомилась с будущим супругом во время учёбы в Щепкинском училище. Роман развивался стремительно: в октябре они начали встречаться, а в декабре 2013 года уже поженились. Однако брак продлился менее двух лет — в 2015 году пара тихо развелась.
«В свое время я не сильно афишировала свадьбу, а потом и наш развод. Ничего оригинального, никаких страстей и драм. Как многие ранние браки, наш тоже оказался недолговечным. Но мы сумели остаться в хороших отношениях», — говорила Ферорович в одном из интервью.
После развода с Онищенко Валерия не афишировала новые отношения, но в 2018 году неожиданно объявила о рождении сына Германа, а в 2020-м — второго сына, Саввы. Личность отца детей оставалась загадкой, пока в 2024 году актриса не призналась, что уже два с половиной года в разводе со вторым мужем.
«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — поделилась звезда «Кухни» в интервью kp.ru.
О бывшем муже известно только то, что он был гражданином Республики Беларусь, поэтому дети имеют двойное гражданство. Он не имеет отношения к актёрской деятельности, и Валерия намеренно не раскрывала его личность, чтобы защитить семью от внимания журналистов. Несмотря на разрыв отношений, бывший муж продолжает участвовать в воспитании детей, и между ними сохраняются тёплые отношения.
Валерия Федорович неоднократно объясняла причины своей закрытости в личных вопросах. Главный аргумент актрисы — желание обеспечить детям нормальное детство без постоянного внимания прессы. Горький опыт первого брака, который широко освещался в СМИ, заставил её пересмотреть отношение к публичности. После болезненного расставания с первым мужем Максимом Онищенко актриса твёрдо решила, что все последующие отношения останутся её личным пространством.
Как сейчас живет Валерия Федорович
После второго развода Валерия воспитывает сыновей одна. Дети занимаются джиу-джитсу, плаванием и футболом, а сама актриса называет материнство своим главным счастьем. Несмотря на слухи о новых романах, Федорович пока не афиширует отношения. В 2025 году она сосредоточена на съёмках. В производстве сейчас находятся ленты «Лимитчицы-2» и «Террикон».