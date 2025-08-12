12 августа 2025, 12:33

Валерия Федорович (Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)

Сегодня, 12 августа, свой 33-й день рождения отмечает яркая и талантливая актриса Валерия Федорович. Широкая популярность пришла к ней после запоминающейся роли Кати — дочери шеф-повара в культовом сериале «Кухня». Сейчас актриса переживает творческий расцвет, с успехом воплощая на экране новые интересные образы. О профессиональных достижениях и личной жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».





Ранние годы Валерии Федорович

«Я с детства знала, что буду или учителем, или актрисой. Но так как училась я плохо, то мама мне однажды сказала: «Лера, ну чему ты научишь детей?!» Вот и выбрала актёрскую стезю», — цитирует Валерию издание kuhny.com-lenta.ru.



Роль Федорович в сериале «Кухня»

Валерия Федорович (Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)



«Я не смотрела «Кухню». Я же, как все молодые актёры, хотела высокого искусства, мы ж все верим, что после выпуска нас пригласит Тарантино, а тут — сериал. На кастинг пришла без настроения. Туфли на каблуках надевала уже в коридоре. И тут начало происходить волшебство. Режиссёр третьего сезона Андрей Першин стал задавать простые вопросы, я несла чушь про семью, про собаку. И уже в конце: «Ну, давайте попробуем!» Попробовала! Пригласили ещё раз на пробы — и утвердили! Для это было, конечно, неожиданно», — цитирует Федорович издание stuki-druki.com.

Личная жизнь Валерии Федорович

Валерия Федорович(Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)



«В свое время я не сильно афишировала свадьбу, а потом и наш развод. Ничего оригинального, никаких страстей и драм. Как многие ранние браки, наш тоже оказался недолговечным. Но мы сумели остаться в хороших отношениях», — говорила Ферорович в одном из интервью.

«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — поделилась звезда «Кухни» в интервью kp.ru.



Валерия Федорович с детьми Германом и Саввой (Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)



Как сейчас живет Валерия Федорович