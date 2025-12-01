Неадекватное поведение, вождение в пьяном виде и разрыв с семьёй: Что скрывает певица Бритни Спирс за маской благополучия?
За более чем двадцать пять лет на сцене Бритни Спирс прошла путь от всемирно обожаемого кумира подростков до самой обсуждаемой, трагичной и сложной иконы поколения. Её имя стало нарицательным не только благодаря хитам «…Baby One More Time» и «Toxic», но и из-за невероятной медийной шумихи, которая сопровождала её путь — от фантастического успеха до глубоких личных трагедий. Её жизнь превратилась в публичный спектакль, где взлеты на вершину чартов сменялись шокирующими падениями. О творческой и личной жизни неповторимой звезды 2000-х читайте в материале «Радио 1».
Путь Бритни Спирс к пьедесталуБритни Джин Спирс родилась 2 декабря 1981 года в маленьком городке Мак-Комб, штат Миссисипи, и выросла в Кентвуде, штат Луизиана, в простой семье. Её талант проявился рано: уже в два года она пела и танцевала, а к восьми годам участвовала в многочисленных конкурсах талантов. Её дебют на телевидении мог состояться ещё в 1990-х, когда она прошла прослушивание для «Клуба Микки Мауса», но была признана слишком юной. Однако впечатлённые продюсеры направили её к агенту в Нью-Йорк, что определило её судьбу.
С 11 лет она стала одной из «мышат» в обновлённом составе шоу, где её коллегами были будущие звёзды: Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг. Этот опыт стал фундаментом. После закрытия программы в 1994 году Бритни вернулась домой, но тяга к сцене не угасла. В 15 лет она записала демокассету, которая в итоге привела её к контракту с Jive Records.
Осенью 1998 года мир услышал «...Baby One More Time». Протестные ноты по поводу текста и провокационного образа школьницы в клипе только подогрели интерес. Песня и одноимённый альбом 1999 года стали сенсацией. Дебютная пластинка возглавила чарты и разошлась тиражом более 30 миллионов копий по всему миру, превратив 17-летнюю Бритни в глобальный феномен и «Принцессу поп-музыки».
Второй альбом, «Oops!... I Did It Again» (2000), лишь укрепил её статус, установив рекорд по продажам в первую неделю для сольного исполнителя. Последовали многомиллионные контракты, мировые туры и роли в фильмах «Перекрёстки» (2002), «Уилл и Грейс» (2006), «Как я встретил вашу маму» (2008).
Однако пик популярности сменился периодом личных кризисов, что привело к добровольному уходу со сцены. После напряжённого мирового тура в поддержку альбома Circus и работы судьёй в шоу The X Factor (за которую она получила 15 миллионов долларов), Бритни объявила о «неопределённом творческом перерыве» в 2019 году. Формальной причиной было желание посвятить время семье, но истинной — борьба с последствиями опеки, под которую она попала более чем за десятилетие до этого.
Бурная личная жизнь: романы, браки и дети под прицеломЛичная жизнь Бритни всегда была достоянием общественности. Её первый серьёзный роман с коллегой по «Микки Маусу» Джастином Тимберлейком (1999-2002) был возведён в статус «идеальной пары» 2000-х, а их болезненное для публики расставание лишь подогрело интерес к её персоне.
В 2004 году Спирс шокировала всех, вступив в 55-часовой брак с другом детства Джейсоном Александером. Союз через два дня был аннулирован. В том же году она вышла замуж за танцора и начинающего рэпера Кевина Федерлайна. Этот союз с человеком, которого пресса презрительно называла «K-Fed», стал символом её «бунтарского» периода. У пары родились двое сыновей — Шон Престон (2005) и Джейден Джеймс (2006). Однако брак быстро распался, и в 2007 году последовал громкий и грязный развод с ожесточённой борьбой за опеку над детьми, которую в итоге выиграл Федерлайн.
После развода были долгие отношения и помолвка с агентом Джейсоном Троуиком, а в 2022 году Бритни в третий раз вышла замуж — за фитнес-тренера Сэма Асгари. Однако этот брак фактически продлился немногим более года и завершился разводом в 2024 году. На протяжении всего этого времени главной болью для Бритни оставались отношения с сыновьями, которые живут с отцом и, по многочисленным сообщениям, отдалились от матери.
Хроника падения: самые громкие скандалы со звездойСередина 2000-х стала для Спирс временем публичного распада, который транслировался в прямом эфире таблоидами по всему миру. В 2007 году в жизни певицы случился эпизод с бритьём головы. Этот образ стал иконой личного краха. В феврале 2007 года, находясь в состоянии глубокого стресса после расставания с Федерлайном и под постоянным прессингом папарацци, Бритни зашла в салон и на глазах у камер собственноручно сбрила волосы. Этот акт отчаяния и бунта против навязанного кукольного имиджа стал шоком для мира.
Спустя несколько дней после стрижки разъярённая Бритни атаковала автомобиль преследовавшего её фотографа зонтом. Эти кадры облетели планету, демонстрируя предельное напряжение и потерю певицей контроля.
На фоне странного поведения артистки её отец, Джеймс Спирс, подал в суд, и в 2008 году Бритни была помещена под консерваторство — юридическую опеку, по которой все аспекты её жизни, от финансов и карьеры до личных отношений и медицинских решений, перешли под контроль отца и юристов. Это было представлено как «спасение» из-за её «нестабильного психического состояния», но позже сама Бритни назовёт это «кабалой» и жестокой эксплуатацией. В 2019 году отец певицы ушёл с поста личного консерватора, его заменил назначенный судом профессионал. Однако до 2021 года отец продолжал контролировать финансы Бритни. После 13 лет надзора Бритни наконец обрела автономию и начала восстанавливать свою жизнь.
В 2025 году Кевин Федерлайн выпустил мемуары под названием «You Thought You Knew» («Ты думал, что знал»). В этой книге он выдвинул ряд жёстких обвинений в адрес бывшей жены, заявив, что их сыновья «практически не общаются с матерью», и намекая на её неадекватное поведение в прошлом. Сама Бритни не раз заявляла, что методы, которые использовали её отец и менеджмент для контроля над ней, включая принудительное лечение и изоляцию от детей, были весьма травмирующими.
Свобода или новое одиночество? Жизнь после опекиВ ноябре 2021 года, после многолетней борьбы и мощного движения фанатов #FreeBritney, суд наконец-то прекратил консерваторство над певицей. Бритни обрела долгожданную свободу. Она выпустила откровенные мемуары «Женщина во мне» (2023) и синглы, но её новая жизнь вызывает у близких не радость, а глубочайшую тревогу. Сейчас Спирс живёт одна в своём роскошном поместье неоклассического стиля площадью 13 300 кв. футов в Таузенд-Окс, Калифорния, которое она купила ещё в 2015 году. Дом с частным кинотеатром, полем для гольфа и винным погребом должен быть крепостью, но похоже, что он стал для неё новой клеткой.
Её поведение в последние месяцы характеризуется как асоциальное и вызывающее беспокойство. По данным источников, приближённых к семье, она полностью прекратила общение с родными:
«Она не отвечает на сообщения, не берёт трубку и даже не читает личные сообщения. Это очень расстраивает, потому что мы просто хотим убедиться, что с ней всё в порядке».
Инсайдеры описывают её поведение как «тревожное», поднимающее «много красных флагов». Редкие выходы певицы в свет превращаются в скандалы. В октябре этого года её видели в калифорнийском ресторане Red-O в нестабильном состоянии. Она роняла предметы, поднимала бокал в странном тосте, после чего сопровождающим с трудом удалось вывести её на улицу. После скандала в ресторане Спирс села за руль собственного автомобиля и, выезжая, едва не совершила наезд на свою подругу. Далее её путь домой представлял собой опасную езду с резкими манёврами, выездами на обочину и на встречную полосу.
Семья, от которой она отстранилась, боится повторения кошмара 2007 года и снова обсуждает возможность какого-либо вмешательства, но опасается нанести новую травму артистке.