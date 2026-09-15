15 сентября 2026, 14:43

Ярослав Дронов (фото: Instagram* / shaman.me)

Появление Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, на российской эстраде вызвало масштабный резонанс и разделило общественность на два лагеря. С одной стороны, артист стремительно завоевал огромную популярность, собирая стадионы и демонстрируя мощный живой вокал. С другой — его творчество и стремительный взлет спровоцировали волну критики со стороны некоторых продюсеров, коллег по сцене, музыкальных критиков и комиков. Почему же вокруг популярного певца возникло столько негатива и в чём настоящая причина этой травли — в материале «Радио 1».





Содержание Ярослав Дронов: начало карьеры и путь к SHAMAN SHAMAN и песни «Встанем» и «Я русский» «Старая гвардия» российского шоу-бизнеса против SHAMAN Сергей Соседов критикует SHAMAN Никита Михалков вступился за SHAMAN

Ярослав Дронов: начало карьеры и путь к SHAMAN

Ярослав Дронов (фото: Instagram* / shaman.me)

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SHAMAN и песни «Встанем» и «Я русский»

Ярослав Дронов (фото: Instagram* / shaman.me)

«Старая гвардия» российского шоу-бизнеса против SHAMAN

Ярослав Дронов (фото: Instagram* / shaman.me)

Сергей Соседов критикует SHAMAN

Ярослав Дронов (фото: Instagram* / shaman.me)

«Я бы с ним поработал. Я бы показал ему, в какую сторону нужно двигаться, чтобы стать настоящим большим артистом, а не однодневкой», — сказал он.

Никита Михалков вступился за SHAMAN

Ярослав Дронов (фото: Instagram* / shaman.me)

«Артист не обязан подстраиваться под мнения экспертов из телестудий; его задача — быть честным и чувствовать время. И если зал плачет — значит, все экспертные оценки теряют всякую ценность», — сказал Михалков.