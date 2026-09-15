«Недоделанный» критик против любимца публики: как Никита Михалков защитил SHAMAN’а от жёстких нападок Сергея Соседова?
Появление Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, на российской эстраде вызвало масштабный резонанс и разделило общественность на два лагеря. С одной стороны, артист стремительно завоевал огромную популярность, собирая стадионы и демонстрируя мощный живой вокал. С другой — его творчество и стремительный взлет спровоцировали волну критики со стороны некоторых продюсеров, коллег по сцене, музыкальных критиков и комиков. Почему же вокруг популярного певца возникло столько негатива и в чём настоящая причина этой травли — в материале «Радио 1».
Ярослав Дронов: начало карьеры и путь к SHAMANЯрослав Дронов родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. Музыка появилась в его жизни благодаря семье: родители, бабушка и дедушка решили, что мальчику необходимо заниматься вокалом. Уже с четырёх лет он выступал в детском вокальном коллективе.
Затем Дронов окончил музыкальную школу по классу народного пения. После этого получил специальность «руководитель народного хора» в училище. Следующим этапом стала Москва и Гнесинка, где он учился на эстрадно-джазовом факультете.
Однако до появления SHAMAN’а Дронов долго пытался добиться известности благодаря телевизионным музыкальным проектам. Каждый раз он оказывался буквально в шаге от победы. В 2013 году Ярослав пришёл на «Фактор А» Аллы Пугачёвой и занял третье место. Примадонна высоко оценила его вокальные способности и лично вручила ему свою премию — «Золотую звезду Аллы».
Год спустя, в 2014-м, Дронов стал участником шоу «Голос» в команде Пелагеи. Певец дошёл до финала, но снова остановился на втором месте. Зрителям он запомнился исполнением песни «Когда молод был» и кавером на композицию «Знаешь» группы Rozhden.
После «Голоса» Дронов не получил контракта, который сразу сделал бы его большой звездой. Чтобы зарабатывать на жизнь, он стал солистом кавер-группы «Час пик». На протяжении трёх лет Ярослав исполнял чужие песни в московских клубах, на корпоративах и других мероприятиях. Всё изменилось в 2020 году, когда артист взял себе псевдоним SHAMAN.
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По словам Дронова, это имя ему предложили подписчики. В комментариях они писали, что его голос способен вводить слушателей в транс. Тогда же певец кардинально изменил сценический образ: заплёл белые дреды и начал самостоятельно писать, аранжировать и продюсировать музыку.
Первой большой площадкой для нового образа стал TikTok. В 2021 году песня SHAMAN’а «Улетай», в припеве которой использован фрагмент из оперы Александра Бородина «Князь Игорь», быстро разошлась по социальным сетям и набрала миллионы просмотров.
SHAMAN и песни «Встанем» и «Я русский»На молодого исполнителя обратил внимание Виктор Дробыш. Продюсер взял Дронова под своё профессиональное крыло, выступая в качестве его дистрибьютора и агента.
Однако настоящим переломным моментом для карьеры Ярослава стал 2022 год. 23 февраля он выпустил композицию «Встанем» — песню о героях России. Трек появился за день до известных событий и практически сразу получил огромную популярность. Его начали массово слушать, а количество просмотров достигло десятков миллионов.
В июле того же года SHAMAN представил песню «Я русский». Клип попал в мировые чарты YouTube, а сама композиция зазвучала на государственных концертах и митингах.
С этого момента SHAMAN окончательно перешёл в число артистов первого ряда. Певец начал собирать стадионы, выступать на Красной площади и получил звание Заслуженного артиста России. Так Дронов пришёл к тому уровню популярности, к которому много лет двигался после первых телевизионных конкурсов.
«Старая гвардия» российского шоу-бизнеса против SHAMANРоссийский шоу-бизнес долгие годы напоминал закрытый клуб. Небольшой круг продюсеров, композиторов и артистов первой величины контролировал основные эфиры, радиостанции и фестивальные площадки.
Один и тот же состав исполнителей переходил из «Голубого огонька» в новогодние мюзиклы, затем появлялся на «Песне года» и «Новой волне». Новым артистам пробиться в этот круг было практически невозможно.
Для попадания наверх требовались связи, влиятельный покровитель или серьёзные финансовые возможности. В идеале — всё сразу. Казалось, что места на вершине российской эстрады давно распределены и закреплены за конкретными исполнителями.
Артисты становились старше, но не собирались уступать свои позиции. Молодым исполнителям оставалось ждать у закрытой двери. В результате эстрада постепенно законсервировалась, а средний возраст главных звёзд давно превысил 50, а иногда и 60 лет. Появление такого артиста, как SHAMAN, нарушило привычную систему. Реакция оказалась ожидаемой и болезненной.
Критика со стороны представителей «старой гвардии» обычно сводится к нескольким претензиям. Первая звучит так: «у нас школа, у них — один хайп». Артисты, прошедшие советскую эстраду или жёсткую конкуренцию 90-х, нередко воспринимают современных исполнителей как «однодневок».
Вторая причина связана со страхом потерять собственное место. Если молодой артист самостоятельно собирает стадион, не получая одобрения главных представителей индустрии, рушится привычная модель шоу-бизнеса. Получается, что зрителю могут оказаться не нужны посредники в лице давно признанных авторитетов.
Третья причина — обычная ревность. Для многих представителей старшего поколения может быть болезненно наблюдать, как молодой исполнитель за несколько месяцев получает то, на что они тратили десятилетия: награды, аншлаги и миллионные гонорары.
Сергей Соседов критикует SHAMANКритика SHAMAN’а давно стала привычной частью медиапространства. Однако заявления Сергея Соседова выделяются среди остальных выпадов. Пока одни критики обсуждают политическую составляющую творчества Дронова или особенности его сценического образа, Соседов атакует артиста именно по вокальным данным и таланту.
Соседов много лет разбирал выступления конкурсантов на телевидении и привык выступать в роли музыкального арбитра. К Дронову у него несколько претензий.
Главная заключается в вокальной манере певца. Соседов не принимает её и считает, что SHAMAN не столько поёт, сколько кричит. По мнению критика, в исполнении Дронова отсутствует культура вокала, а вместо тонкой работы с нюансами, субтоном и фразировкой артист использует форсированный звук, крик и пафос.
Вторая претензия Соседова касается самого феномена SHAMAN’а. Критик уверен, что популярность Дронова объясняется не уникальным талантом, а сочетанием коммерческого расчёта, пиара и крупных финансовых возможностей, которые совпали с актуальной повесткой. При этом Соседов заявил, что лично готов заняться продюсированием Дронова.
«Я бы с ним поработал. Я бы показал ему, в какую сторону нужно двигаться, чтобы стать настоящим большим артистом, а не однодневкой», — сказал он.
Никита Михалков вступился за SHAMANНа заявления Сергея Соседова ответил Никита Михалков. Режиссёр высказался жёстко и назвал критика «недоделанным». Одновременно Михалков встал на сторону Дронова и защитил право артиста самостоятельно выбирать собственную манеру исполнения.
По мнению режиссёра, настоящий талант нельзя измерять исключительно оценками экспертов в телевизионных студиях. Гораздо важнее реакция зрителей, которые приходят на концерты.
«Артист не обязан подстраиваться под мнения экспертов из телестудий; его задача — быть честным и чувствовать время. И если зал плачет — значит, все экспертные оценки теряют всякую ценность», — сказал Михалков.Режиссёр также напомнил Соседову о разнице между критикой и реальным воздействием артиста на аудиторию. Пока критик оценивает чужой вокал и ищет проекты, SHAMAN, по мнению Михалкова, делает главное — находит эмоциональный контакт с миллионами слушателей.
При этом Сергей Соседов не изменил своей позиции после слов Никиты Михалкова. Критик по-прежнему считает, что имеет право оценивать вокал любого исполнителя вне зависимости от его званий, патриотического статуса или поддержки влиятельных людей.
Для Соседова главным критерием остаётся музыка, а не идеология. Если артист, по его мнению, кричит вместо того, чтобы петь, он готов говорить об этом открыто. Чтобы подтвердить свою позицию, Соседов разобрал ещё один пример: SHAMAN исполнил песню «Единственная моя».
Филипп Киркоров остался недоволен этой версией композиции, и Соседов поддержал его оценку. Критик заявил, что Ярослав испортил нежную песню, превратив её в очередную кричалку.