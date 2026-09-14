Она следила за ним пять лет, а он и его мать игнорировали её на свадьбе: почему торжество Евгении Медведевой и аутиста вызвала скандал

14 сентября 2026, 17:31

Евгения Медведева (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады в Пхенчхане, «Мисс Стабильность» — Евгения Медведева всегда была на виду. Но её свадьба с хореографом Большого театра вызвала волну критики. Пользователи обсуждали всё: от декора до поведения жениха, а поздравительный пост его матери и вовсе разжёг скандал. Что именно она написала и почему торжество фигуристки вызвало столько споров, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Настоящая причина ухода двукратной чемпионки мира из большого спорта Что стояло за решением Медведевой и её избранника не торопить события? Почему свадьба Евгении Медведевой вызвала волну критики?

Настоящая причина ухода двукратной чемпионки мира из большого спорта



Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что стояло за решением Медведевой и её избранника не торопить события?

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Почему свадьба Евгении Медведевой вызвала волну критики?



Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Ты так быстро повзрослел. Мой младший ребёнок. Сегодня твоя свадьба — и я безгранично рада, что могу быть в этот день рядом с тобой. В добрый путь, сын!» — приводит слова Ренаты «СтарХит».