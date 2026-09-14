Она следила за ним пять лет, а он и его мать игнорировали её на свадьбе: почему торжество Евгении Медведевой и аутиста вызвала скандал
Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады в Пхенчхане, «Мисс Стабильность» — Евгения Медведева всегда была на виду. Но её свадьба с хореографом Большого театра вызвала волну критики. Пользователи обсуждали всё: от декора до поведения жениха, а поздравительный пост его матери и вовсе разжёг скандал. Что именно она написала и почему торжество фигуристки вызвало столько споров, читайте в материале «Радио 1».
Настоящая причина ухода двукратной чемпионки мира из большого спортаЕвгения Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Её родители, Жанна Девятова и Арман Бабасян, познакомились на «Союзмультфильме», где оба работали ассистентами, но брак продлился недолго — отец ушёл из семьи вскоре после рождения ребёнка. Мама девочки, Жанна, когда-то занималась фигурным катанием, но вынуждена была оставить спорт из-за травмы. Именно она впервые вывела дочь на лёд в три с половиной года.
До 12 лет Женя тренировалась без особого энтузиазма, пока не попала в группу Этери Тутберидзе. Тренер взялась за девочку всерьёз. В 14 лет будущая звезда дебютировала на международных соревнованиях, сразу же завоевав любовь зрителей. Юниорская карьера девушки складывалась вполне удачно, но настоящий успех ждал на взрослых стартах. Финал Гран-при, чемпионат России, Европы и мира — Медведева забрала всё. За рекордные баллы, яркие программы и безупречное исполнение её прозвали «Мисс Стабильность». В следующем сезоне она вновь подтвердила это звание. Главным испытанием стала Олимпиада-2018 в Пхенчхане. Несмотря на чистое выступление, москвичка уступила золото своей 15-летней партнёрше по группе Алине Загитовой всего 1,31 балла, став серебряным призёром. В поисках новых решений фигуристка уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но в 2020 году вернулась к Тутберидзе. Травма спины, которая мучила спортсменку ещё с Олимпиады, не отпускала. Соревнования пришлось оставить. После большого спорта двукратная чемпионка мира переключилась на ледовые шоу и телепроекты. На съёмках передачи «Звёздные танцы» в 2024 году Медведева познакомилась с хореографом Большого театра Ильдаром Гайнутдиновым.
Что стояло за решением Медведевой и её избранника не торопить события?О танцоре Евгения узнала задолго до того, как они познакомились лично. За пять лет до их встречи приятель показал девушке запись с выступлением Ильдара. Заинтересовавшись, Медведева начала следить за его участием в конкурсах. В детстве будущему солисту Театра танца «Todes» поставили диагноз «атипичный аутизм», и занятия хореографией помогли мальчику преодолеть страх сцены. На участие в шоу «Звёздные танцы» в 2024 году Гайнутдинов согласился, только когда узнал, что его партнёршей будет олимпийская чемпионка. Долгие и интенсивные репетиции сблизили танцевальную пару: именно в совместной работе над номерами зародились чувства.
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Чтобы убедиться в их серьёзности и исключить эффект мимолётного «служебного романа», молодые люди начали встречаться официально лишь после окончания проекта. В ноябре 2025 года Ильдар сделал предложение, а в августе 2026 года они поженились.
Почему свадьба Евгении Медведевой вызвала волну критики?Свадьба фигуристки вызвала волну критики в соцсетях. Пользователи обсуждали всё: от декора и торта до образа невесты. Однако основной удар пришёлся на жениха. Во время первого танца Ильдара обвинили в показной игре на публику и равнодушии: зрители заметили, что молодой муж смотрел в зеркала и объективы, а не на Евгению.Ситуацию усугубило поздравление матери танцора в соцсетях. Женщина опубликовала трогательный пост, обратившись в нём только к сыну и никак не упомянув невестку.
«Ты так быстро повзрослел. Мой младший ребёнок. Сегодня твоя свадьба — и я безгранично рада, что могу быть в этот день рядом с тобой. В добрый путь, сын!» — приводит слова Ренаты «СтарХит».Это возмутило болельщиков, которые обвинили семью Гайнутдинова в игнорировании Медведевой и попытке заработать хайп на её популярности. Сама Евгения предпочла не вмешиваться и оставила скандал без комментариев.