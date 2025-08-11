«Неприятно, что многие обесценивали меня и мои чувства»: Жене Игоря Николаева Юлии Проскуряковой — 43 года
11 августа свой 43-й день рождения отмечает певица, актриса, жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова. После замужества карьера начинающей артистки резко пошла в гору: появились гастроли, участие в таких серьёзных проектах, как «Песня года», «Лучшие песни», «Шоу Валентина Юдашкина в Кремле». Сегодня Проскурякова — жена и замечательная мама, а также начинающая актриса. Подробности о жизни современной «Золушки» читайте в материале «Радио 1».
Биография Юлии Проскуряковой
Юлия Проскурякова родилась 11 августа 1982 года в Екатеринбурге. Её отец, Павел Сергеевич, имел юридическое образование, работал в прокуратуре, а позже стал нотариусом. Увлекаясь поэзией, он даже выпустил сборник стихов «Хрустальная трава». Мать, Людмила Ивановна, была инженером. Несмотря на отсутствие творческого окружения в семье, Юля с детства любила петь и участвовала в школьной самодеятельности.
С 13 до 17 лет Юлия выступала в ансамбле «Алёнушка», побеждая в музыкальных конкурсах. Первую значимую награду она получила за исполнение песни Игоря Николаева «Фотография 9 на 12». Однако после школы, следуя примеру отца, поступила в Уральскую государственную юридическую академию. Параллельно она продолжала участвовать в конкурсах, включая «Голос России – 2000», где завоевала приз жюри и зрительских симпатий.
Несмотря на талант, Юлия долго оставалась в тени из-за несоответствия «эталонным» стандартам шоу-бизнеса. Её невысокий рост и плотное телосложение мешали конкурировать со «стройными длинноногими красавицами». Продюсеры не предлагали ей контрактов, несмотря на вокальные данные. Переломным моментом стала встреча с Игорем Николаевым.
Роман с Игорем Николаевым
В 2005 году Игорь Николаев давал концерт в Екатеринбурге. Юлия не собиралась идти на выступление, но подруга Дана буквально за руку привела её в зал. После выступления подруга бросила вызов: «А слабо подойти к Николаеву и показать ему твои песни?»
«Я Лев по гороскопу, с амбициями, и решила доказать, что не слабо», – вспоминала позже Проскурякова.
Вместе с подругой Юлия дождалась артиста у служебного выхода. В отличие от других поклонниц, она не стала признаваться ему в любви – вместо этого она твёрдо сказала, что хочет, чтобы он послушал ее песню о любви, и вручила диск с записью своей композиции «Птица».
Такой подход удивил Николаева. Он привык к восторженным фанаткам, но тут перед ним стояла девушка, которая требовала профессиональной оценки. Композитор взял диск и оставил Юлии свой номер телефона.
Вскоре Проскурякова перебралась в столицу, устроилась в юридическую фирму, но параллельно ходила на кастинги. Николаев не забыл о талантливой девушке – их общение продолжилось.
Успешная карьера Проскуряковой
После свадьбы в 2010 году Юлия Проскурякова из юриста и начинающей певицы превратилась в полноценную артистку. Николаев активно включил её в свою творческую деятельность. Уже в 2011 году они дали дуэтный концерт «Одна надежда на любовь» в Кремле, где Юлия исполнила несколько песен, включая хиты Николаева. Позже пара регулярно выступала на «Песне года», «Новой волне» и других престижных фестивалях.
Позже Николаев создал для жены несколько композиций, включая «Ты моё счастье» (2013), «Не могу без тебя» (2019) и «Доча» (посвящена их дочери Веронике). Эти песни стали визитной карточкой Проскуряковой. В 2013 году вышел их совместный альбом «Ты моё счастье», куда вошли как авторские работы Юлии, так и песни Николаева. Позже, в 2019-м, она выпустила сольный альбом «Моя Москва». Только самостоятельной звездой эстрады Проскурякова так и не стала. Публике она остается по-прежнему известной только как «жена Николаева».
Юлия не ограничилась музыкой. Благодаря поддержке мужа она попробовала себя в актёрской профессии. В 2013 году артистка сыграла главную роль в фильме «Провинциальная муза», а затем появилась в лентах «Тили-тили тесто», «Слёзы осушит ветер», «Азбука Морзе». В 2025 году готовится премьера фильма «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя» с её участием. Сейчас ее фильмография насчитывает более 20 работ в кино.
После знакомства с миром кинематографа Юлия решила стать дипломированным специалистом в этом направлении и в 2017 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИСа (заочно), параллельно играя в театральных постановках и снимаясь в кино.
Счастливая жена
Рождение долгожданной дочери Вероники в 2015 году стало для Юлии и Игоря настоящим подарком. Пара ждала этого момента долгие годы, обращаясь за помощью к различным святыням, мощам Матроны Московской, старцам на Афоне. Когда девочка появилась на свет недоношенной, родители приложили все усилия, чтобы она окрепла и выросла здоровой.
Совмещать материнство с активной творческой деятельностью оказалось непросто. Юлия признавалась, что найти гармонию между семьей и карьерой было сложно. Николаев взял на себя часть забот, а маленькая Вероника с детства сопровождала маму на съемки и репетиции. Сейчас девочка учится в музыкальной школе, воплощая мечту отца.
Однако не все поклонники понимали такой выбор. Некоторые упрекали Проскурякову, что она «забыла» о карьере после рождения ребенка. На это Юлия твердо отвечала, что ее муж и дочь — главная ее мотивация.
Переход в статус жены звезды сопровождался и другими трудностями. Юлию называли «провинциалкой» и обвиняли в корысти. Особенно болезненными были сравнения с Наташей Королёвой, когда фанаты утверждали, что Николаев «лучше творил» с бывшей женой. Со временем Проскурякова научилась игнорировать негатив:
«Мне было неприятно, что многие обесценивали меня и мои чувства. Но потом я поняла, что мне просто не нужно никому ничего доказывать. Просто нужно жить свою жизнь и быть счастливой», цитирует артисту издание 29.ru.
Как сейчас живет Юлия Проскурякова
Сегодня Юлия Проскурякова живёт насыщенной жизнью, где гармонично сочетаются забота о семье и творческие амбиции. Последние годы стали для неё настоящим испытанием на прочность — у мужа, Игоря Николаева, обострились хронические проблемы с сердцем. 65-летний композитор был вынужден сократить гастроли, и Юлия полностью взяла на себя заботу о его здоровье, сопровождая на обследованиях в Москве и Германии. Несмотря на слухи о возможном разводе, пара доказала крепость своих отношений.
Кроме того, вопрос о втором ребёнке остаётся открытым. Юлия признаётся, что мечтает о сыне, а их 9-летняя дочь Вероника постоянно просит братика. Однако из-за возраста и проблем с зачатием пара всерьёз рассматривает вариант суррогатного материнства.