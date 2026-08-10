10 августа 2026, 12:02

Юлия Проскурякова (Фото: Instagram*@ uliaveronika)

Певице, актрисе и супруге мэтра российской эстрады Игоря Николаева Юлии Проскуряковой 11 августа исполняется 44 года. Она прошла путь от скромной солистки екатеринбургского ВИА до статуса одной из самых обсуждаемых жён звёзд. После замужества карьера начинающей артистки резко пошла в гору: появились гастроли, участие в «Песня года», «Лучшие песни» и «Шоу Валентина Юдашкина в Кремле». И хотя её брак с Николаевым длится уже более 15 лет, публика до сих пор не устает обсуждать разницу в возрасте и меркантильность брака. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Проскуряковой Роман с Игорем Николаевым Успешная карьера Проскуряковой Счастливая жена Слухи о разводе и проблемы в семье Как сейчас живет Юлия Проскурякова



Биография Юлии Проскуряковой

Роман с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Telegram @ YuliaProskyriakova)

«Я Лев по гороскопу, с амбициями, и решила доказать, что не слабо», – вспоминала позже Проскурякова.

Успешная карьера Проскуряковой

Юлия Проскурякова (Фото: Telegram @ YuliaProskyriakova)

Счастливая жена

Юлия Проскурякова, Игорь Николаев с дочкой Вероникой (Фото: Telegram @ YuliaProskyriakova)

«Мне было неприятно, что многие обесценивали меня и мои чувства. Но потом я поняла, что мне просто не нужно никому ничего доказывать. Просто нужно жить свою жизнь и быть счастливой», — цитирует артистку издание 29.ru.

Слухи о разводе и проблемы в семье

Юлия Проскурякова (Фото: Instagram*@ uliaveronika)

Как сейчас живет Юлия Проскурякова