Травля в сети, слухи о разводе и мечты о сыне: как Юлия Проскурякова пережила ненависть фанатов мужа и нашла свое счастье?
Певице, актрисе и супруге мэтра российской эстрады Игоря Николаева Юлии Проскуряковой 11 августа исполняется 44 года. Она прошла путь от скромной солистки екатеринбургского ВИА до статуса одной из самых обсуждаемых жён звёзд. После замужества карьера начинающей артистки резко пошла в гору: появились гастроли, участие в «Песня года», «Лучшие песни» и «Шоу Валентина Юдашкина в Кремле». И хотя её брак с Николаевым длится уже более 15 лет, публика до сих пор не устает обсуждать разницу в возрасте и меркантильность брака. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Юлии ПроскуряковойЮлия Проскурякова родилась 11 августа 1982 года в Екатеринбурге. Её отец, Павел Сергеевич, имел юридическое образование, работал в прокуратуре, а позже стал нотариусом. Увлекаясь поэзией, он даже выпустил сборник стихов «Хрустальная трава». Мать, Людмила Ивановна, была инженером. Несмотря на отсутствие творческого окружения в семье, Юля с детства любила петь и участвовала в школьной самодеятельности.
С 13 до 17 лет Юлия выступала в ансамбле «Алёнушка», побеждая в музыкальных конкурсах. Первую значимую награду она получила за исполнение песни Игоря Николаева «Фотография 9 на 12». Однако после школы, следуя примеру отца, поступила в Уральскую государственную юридическую академию. Параллельно она продолжала участвовать в конкурсах, включая «Голос России – 2000», где завоевала приз жюри и зрительских симпатий.
Несмотря на талант, Юлия долго оставалась в тени из-за несоответствия «эталонным» стандартам шоу-бизнеса. Её невысокий рост и плотное телосложение мешали конкурировать со «стройными длинноногими красавицами». Продюсеры не предлагали ей контрактов, несмотря на вокальные данные. Переломным моментом стала встреча с Игорем Николаевым.
Роман с Игорем НиколаевымВ 2005 году Игорь Николаев давал концерт в Екатеринбурге. Юлия не собиралась идти на выступление, но подруга Дана буквально за руку привела её в зал. После выступления подруга бросила вызов: «А слабо подойти к Николаеву и показать ему твои песни?»
«Я Лев по гороскопу, с амбициями, и решила доказать, что не слабо», – вспоминала позже Проскурякова.Вместе с подругой Юлия дождалась артиста у служебного выхода. В отличие от других поклонниц, она не стала признаваться ему в любви – вместо этого она твёрдо сказала, что хочет, чтобы он послушал ее песню о любви, и вручила диск с записью своей композиции «Птица».
Такой подход удивил Николаева. Он привык к восторженным фанаткам, но тут перед ним стояла девушка, которая требовала профессиональной оценки. Композитор взял диск и оставил Юлии свой номер телефона.
Вскоре Проскурякова перебралась в столицу, устроилась в юридическую фирму, но параллельно ходила на кастинги. Николаев не забыл о талантливой девушке, и их общение продолжилось.
Успешная карьера ПроскуряковойПосле свадьбы в 2010 году Юлия Проскурякова из юриста и начинающей певицы превратилась в полноценную артистку. Николаев активно включил её в свою творческую деятельность. Уже в 2011 году они дали совместный концерт «Одна надежда на любовь» в Кремле, где Юлия исполнила несколько песен, включая хиты Николаева. Позже пара регулярно выступала на «Песне года», «Новой волне» и других престижных фестивалях.
Позже Николаев создал для жены несколько композиций, включая «Ты моё счастье» (2013), «Не могу без тебя» (2019) и «Доча» (посвящена их дочери Веронике). Эти песни стали визитной карточкой Проскуряковой. В 2013 году вышел их совместный альбом «Ты моё счастье», куда вошли как авторские работы Юлии, так и песни Николаева. Позже, в 2019-м, она выпустила сольный альбом «Моя Москва». Только самостоятельной звездой эстрады Проскурякова так и не стала. Публике она остается по-прежнему известна только как «жена Николаева».
Юлия не ограничилась музыкой. Благодаря поддержке мужа она попробовала себя в актёрской профессии. В 2013 году артистка сыграла главную роль в фильме «Провинциальная муза», а затем появилась в лентах «Тили-тили тесто», «Слёзы осушит ветер», «Азбука Морзе». В 2025 году с её участием вышли картины «Бродяга», «Детектив на все руки. Дело о потерянном счастье», «За Палыча!-2» и «Приют счастья». Сейчас её фильмография насчитывает более 25 работ в кино.
После знакомства с миром кинематографа Юлия решила стать дипломированным специалистом в этом направлении и в 2017 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИСа (заочно), параллельно играя в театральных постановках и снимаясь в кино. В 2022 году Юлия Проскурякова стала дипломированным специалистом. Получение диплома не обошлось без критики со стороны хейтеров, мол, муж купил образование. Но нашлись и преданные поклонники, поддержавшие начинания Юлии.
Счастливая женаРождение долгожданной дочери Вероники в 2015 году стало для Юлии и Игоря настоящим подарком. Пара ждала этого момента долгие годы, обращаясь за помощью к различным святыням, мощам Матроны Московской, старцам на Афоне. Когда девочка появилась на свет недоношенной, родители приложили все усилия, чтобы она окрепла и выросла здоровой.
Совмещать материнство с активной творческой деятельностью оказалось непросто. Юлия признавалась, что найти гармонию между семьей и карьерой было сложно. Николаев взял на себя часть забот, а маленькая Вероника с детства сопровождала маму на съемки и репетиции. Сейчас девочка учится в музыкальной школе, воплощая мечту отца.
Однако не все поклонники понимали такой выбор. Некоторые упрекали Проскурякову, что она «забыла» о карьере после рождения ребенка. На это Юлия твердо отвечала, что ее муж и дочь — главная ее мотивация.
Переход в статус жены звезды сопровождался и другими трудностями. Юлию называли «провинциалкой» и обвиняли в корысти. Особенно болезненными были сравнения с Наташей Королёвой, когда фанаты утверждали, что Николаев «лучше творил» с бывшей женой. Со временем Проскурякова научилась игнорировать негатив:
«Мне было неприятно, что многие обесценивали меня и мои чувства. Но потом я поняла, что мне просто не нужно никому ничего доказывать. Просто нужно жить свою жизнь и быть счастливой», — цитирует артистку издание 29.ru.
Слухи о разводе и проблемы в семьеОтношения пары с самого начала были далеки от безоблачных. По словам Проскуряковой, они часто ссорились, а она, не имея опыта серьёзных отношений, воспринимала каждый конфликт как конец света. Особенно тяжело притирка давалась бытовыми вопросами, ведь девушка, по её словам, «никогда ни с кем не жила» до Николаева. Из-за постоянных скандалов в прессе то и дело появлялись слухи о разводе.
Осложняло ситуацию и здоровье Игоря Николаева. В последние годы у композитора обострились хронические проблемы с сердцем, он был вынужден сократить гастроли. Юлия полностью взяла на себя заботу о муже, сопровождая на обследованиях в Москве и Германии. Несмотря на проблемы и слухи, пара доказала, что их союз — это не просто страсть, а глубокая привязанность.
Как сейчас живет Юлия ПроскуряковаСегодня, несмотря на плотный график мужа и собственные проекты, Юлия старается найти время для семьи. Пара воспитывает дочь Веронику, которая постоянно просит братика. Сама Проскурякова мечтает о сыне, но из-за возраста и проблем с зачатием они с мужем рассматривают вариант суррогатного материнства.
Активно развивается и карьера самой Юлии. Она играет в театре и снимается в кино. В 2026 году она начала съёмки в сериале «Балабол-10».