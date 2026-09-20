Абьюзивные отношения, рукоприкладство в семье и годы молчания: как Анастасия Трегубова строит новую жизнь после кошмарного брака?
Российская телеведущая, актриса и модель Анастасия Трегубова 21 сентября отмечает свой 43-й день рождения. Её путь к известности начался со смелых съёмок для глянцевых изданий Playboy и Maxim, однако уже очень скоро она доказала, что её амбиции простираются далеко за рамки модельного бизнеса. Преодолев стереотипы и сменив имидж, Анастасия сумела не только построить успешную карьеру на федеральном телевидении, но истать мамой четырех детей. Несмотря на насыщенную личную жизнь и материнство, она продолжает оставаться эталоном стиля, профессионализма и энергии. О том, как складывалась её творческая судьба, какие проекты стали ключевыми и как ей удаётся пережить крах брака — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии ТрегубовойАнастасия Альбертовна Трегубова родилась 21 апреля 1983 года в подмосковном городе Апрелевка. С детства она проявляла активность и энергичность, посещала различные кружки и музыкальную школу. После окончания школы Настя отправилась покорять Москву и поступила в университет, где получила диплом экономиста-маркетолога в 2004 году.
Однако работать по специальности она не планировала. Еще во время учебы Трегубова начала карьеру в модельном бизнесе. При росте 170 см и весе 52 кг она обладала идеальными параметрами для этой профессии. В 2004 году Анастасия стала «Мисс Апрель» в журнале Playboy, а также снималась для MAXIM. Эти съемки открыли ей дорогу в шоу-бизнес — ее начали приглашать для участия в клипах Дима Билан, Земфира и Андрей Губин.
Телевизионная карьераОсознав, что ее настоящая мечта — телевидение, Трегубова в 2005 году поступила в школу телевидения «Останкино», параллельно проходя стажировку в качестве корреспондента на ТВЦ. В том же году она успешно прошла кастинг на MTV Russia и стала ведущей программы «По фитнесу», где брала интервью у звезд о здоровом образе жизни. Хотя проект закрыли через сезон из-за низких рейтингов, это не остановило Анастасию.
В 2007-2008 годах Анастасия Трегубова вела программу «Потребитель» на Третьем канале. В 2009 году она вернулась на MTV с шоу «Звезда пошла на...», а затем с 2009 по 2011 год провела более 100 выпусков кулинарной программы «Вкусный мир» на канале «Мир». В 2012 году Трегубова начала работать на каналах «Москва 24» и «Страна», где вела автомобильную передачу «Москва рулит», а также информационные выпуски «Страна за неделю» и «День за днем. Итоги». В 2014 году она стала соведущей Антона Привольнова в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Анастасия не ограничивалась только телевидением. Она вела ежегодную национальную премию экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто», записала музыкальный трек «Кто там» и снялась в картинах «Пропавшие без вести», «День дурака», «Любовь в большом городе 3».
Личная жизнь и материнствоИз-за скрытности Трегубовой вокруг ее личной жизни всегда ходило много слухов. Ей приписывали романы с Димой Биланом (после совместного участия в «Больших гонках») и с коллегой Антоном Привольновым (как раз в период его развода с супругой). Однако все эти слухи оказались ложными.
В 2006 году Анастасия вышла замуж за бизнесмена Александра, который занимается жилищным строительством. Еще в начале отношений пара мечтала о четырех детях, и их мечта сбылась в 2007 — родилась дочь Елизавета, в 2011 — сын Михаил, в 2018 — дочь Ника и 2019 — сын Игорь. Анастасия не скрывает, что совмещать карьеру и материнство непросто.
«С Никой я тоже начала работать через три месяца. Когда родился Игорь, мы поняли: четыре — это не три. У каждого свой график, режим, каждому нужно уделить время. Конечно, без помощников мы бы не справились. На помощь приходили и родители, и няни», — цитирует Трегубову издание Starhit.ru.
Долгие годы семья Трегубовой казалась образцовой. Но в сентябре 2026 года эта картинка рассыпалась на глазах. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Трегубова призналась: всё это время она жила в аду.
«Думаю, вы слышите, что сейчас у меня несколько другой голос… Он стал таким потому, что этот человек пытался удушить меня. Две недели я не могла разговаривать от слова „совсем“», — рассказала телеведущая.По её словам, сначала Александр был заботливым и любящим, восхищался её карьерой, посвящал стихи. Но постепенно он начал давить: ревновал, требовал, чтобы она сидела дома, отгородил от друзей. Потом дело дошло до рукоприкладства.
«Что стало точкой невозврата? Когда в отношениях появляется физическое насилие, спасти их невозможно», — говорит Трегубова.Самое страшное признание касается травм. Телеведущая утверждает, что бывший муж повредил ей барабанную перепонку и сетчатку глаза.
«Сложно описать мое состояние, больно и стыдно об этом говорить, но я не хочу, чтобы люди продолжали сталкиваться с домашним насилием и молчали», — продолжала телеведущая.
Анастасия Трегубова сегодняРазвод с Александром состоялся ещё полтора года назад, но, по словам Трегубовой, бывший муж продолжает оказывать на неё давление.
«Он сейчас пытается воздействовать на меня через друзей, знакомых, вторгается в мою жизнь теми или иными способами, манипуляциями», — рассказала она в социальных сетях.Она вернулась на телеканал «Москва 24», где ведёт вечерние новости. Сейчас она делает акцент на детях и своём восстановлении, окружив себя теми, кто готов поддержать.