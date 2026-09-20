20 сентября 2026, 16:20

Анастасия Трегубова (Фото: Instagram*@ atregubova)

Российская телеведущая, актриса и модель Анастасия Трегубова 21 сентября отмечает свой 43-й день рождения. Её путь к известности начался со смелых съёмок для глянцевых изданий Playboy и Maxim, однако уже очень скоро она доказала, что её амбиции простираются далеко за рамки модельного бизнеса. Преодолев стереотипы и сменив имидж, Анастасия сумела не только построить успешную карьеру на федеральном телевидении, но истать мамой четырех детей. Несмотря на насыщенную личную жизнь и материнство, она продолжает оставаться эталоном стиля, профессионализма и энергии. О том, как складывалась её творческая судьба, какие проекты стали ключевыми и как ей удаётся пережить крах брака — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анастасии Трегубовой Телевизионная карьера Личная жизнь и материнство Анастасия Трегубова сегодня



Биография Анастасии Трегубовой

Телевизионная карьера

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)

Личная жизнь и материнство

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)

«С Никой я тоже начала работать через три месяца. Когда родился Игорь, мы поняли: четыре — это не три. У каждого свой график, режим, каждому нужно уделить время. Конечно, без помощников мы бы не справились. На помощь приходили и родители, и няни», — цитирует Трегубову издание Starhit.ru.

Анастасия Трегубова (Фото: Instagram*@ atregubova)

«Думаю, вы слышите, что сейчас у меня несколько другой голос… Он стал таким потому, что этот человек пытался удушить меня. Две недели я не могла разговаривать от слова „совсем“», — рассказала телеведущая.

«Что стало точкой невозврата? Когда в отношениях появляется физическое насилие, спасти их невозможно», — говорит Трегубова.

«Сложно описать мое состояние, больно и стыдно об этом говорить, но я не хочу, чтобы люди продолжали сталкиваться с домашним насилием и молчали», — продолжала телеведущая.

Анастасия Трегубова сегодня

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)

«Он сейчас пытается воздействовать на меня через друзей, знакомых, вторгается в мою жизнь теми или иными способами, манипуляциями», — рассказала она в социальных сетях.