Несложившийся брак, переезд в Америку и тайная семья: Куда пропала звезда сериала «Магомаев» Ирина Антоненко?
Российская киноактриса, фотомодель, ведущая и участница конкурсов красоты Ирина Антоненко 1 сентября отмечает свой 34-й день рождения. Многие помнят ее по ролям в сериалах «Золотая клетка» и «Осиное гнездо», а также по фильмам «Эластика», «Отрыв» и «Друг на продажу». В последнее время артистка все реже стала появляться на публике, причиной чему стала ее личная жизнь и переезд в США. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Ирины Антоненко
Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в немецком городе Магдебурге в семье военного и сотрудницы милиции. После вывода советских войск из Германии семья переехала в Екатеринбург, где Ирина окончила среднюю школу № 156 с кадетскими классами. После школы, следуя воле родителей, Ирина поступила в Уральский финансово-юридический институт на специальность финансиста, но параллельно начала карьеру модели в местном агентстве «Александри».
Карьера модели развивалась стремительно. При росте 177 см и пропорциях 90-61-91 Ирина быстро стала востребованной в Екатеринбурге. Ее ключевые достижения включают победу на конкурсе «Мисс Автозвук» в 2008 году, титул «Мисс Екатеринбург 2009» и победу на «Мисс Россия» с главным призом в $100,000 и часами из розового золота с черными бриллиантами в 2010 году.
После победы Ирина подписала контракт с дизайнером Филиппом Пляйном, став лицом его рекламной кампании, а также открыла Венский бал в Москве в апреле 2010 года
Актерская карьера Ирины Антоненко
Несмотря на успех в модельном бизнесе, Ирина мечтала об актерской карьере. После получения диплома финансиста она поступила в ГИТИС, который успешно окончила в 2011 году. В том же году состоялся дебют Ирины Антоненко в кино. Она сыграла эпизодическую роль в картине режиссёра Тимура Бекмамбетова «Фантом». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 15 ролей, включая картины «Корабль», «Золотая клетка», «Красный», «Осиное гнездо» и «Магомаев», где Антоненко исполнила главные роли.
Личная жизнь Ирины Антоненко
В 2011 году Ирина вышла замуж за бизнесмена Вячеслава Федотова, с которым познакомилась на съемках «Танцев со звездами». Однако брак продлился недолго — в 2014 году пара развелась. Причиной расставания Ирина назвала неверность супруга.
«Мы расстались не потому, что я снималась в кино и он меня приревновал. Просто я убедилась, что 90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью. Мне не нужно тратить время на такого человека!», — делилась актриса в интервью woman.ru.
После развода Ирина некоторое время встречалась с актером Станиславом Бондаренко, своим партнером по сериалу «Золотая клетка». Однако эти отношения также не получили развития.
В 2023 году Ирина связала свою жизнь со Стэном Козиным, который является тренером по теннису и владельцем академии тенниса в Лос-Анджелесе. 27 июня 2025 года у пары появилась дочь Делайла, о чем артистка сообщила в социальных сетях в июле этого года. До этого момента она тщательно скрывала как свою беременность, так и факт замужества от общественности.
Переезд в Америку
Изначально Ирина отправилась в Америку по приглашению подруги, планируя обычное туристическое путешествие. Однако Лос-Анджелес настолько покорил актрису, что она приняла судьбоносное решение — остаться там жить и работать. Важную роль в этом решении сыграли друзья, уже проживавшие в Калифорнии. Они помогли Ирине с освоением на новом месте, поиском подходящего жилья и оформлением необходимых документов.
Хотя Ирина имела опыт международных конкурсов красоты (в 2010 году она вошла в топ-15 на конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе), полноценная жизнь в англоязычной среде требовала серьезной языковой практики. Актриса начала активно изучать английский и вскоре смогла не только свободно общаться, но и вести личный блог на иностранном языке.
Несмотря на серьезную конкуренцию, Ирине Антоненко удалось добиться определенных успехов в американском кинематографе. Первым заметным проектом Ирины в США стала картина «Бензиновая аллея» (2022 год), где ей посчастливилось сниматься вместе с самим Брюсом Уиллисом. Хотя роль была не главной, этот опыт стал важным шагом в ее международной карьере.
В феврале 2024 года состоялась премьера фильма «Затерянные в Рио. Браво», где Антоненко получила одну из главных ролей — Валери. Этот проект подтвердил серьезность намерений актрисы закрепиться в американском кинематографе. Параллельно с актерской карьерой Ирина продолжает работать моделью, участвуя в различных фотосессиях и рекламных кампаниях. Кроме того, Антоненко решила открыть собственное дело в Лос-Анджелесе. Ей пришла идея создать бутик цветов LEMOORI, который она реализовала вместе с подругами.
«Эта идея пришла ко мне год назад. В то время я жила от проекта к проекту, были модельные съемки, иногда кино. Это тяжело психологически, финансово. И я поняла, что мне нужно срочно что-то делать. Мне хотелось делать что-то, чтобы кайфовать. Я очень творческий человек и не могу, например, пойти работать официантом. Я могу физически что-то делать, но моя душа будет пустая, а жизнь потеряет смысл», — делилась актриса на YouTube-канале «Григорий Одновол».