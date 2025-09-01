01 сентября 2025, 15:40

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* /@irina.actress)

Российская киноактриса, фотомодель, ведущая и участница конкурсов красоты Ирина Антоненко 1 сентября отмечает свой 34-й день рождения. Многие помнят ее по ролям в сериалах «Золотая клетка» и «Осиное гнездо», а также по фильмам «Эластика», «Отрыв» и «Друг на продажу». В последнее время артистка все реже стала появляться на публике, причиной чему стала ее личная жизнь и переезд в США. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Антоненко Актерская карьера Ирины Антоненко Личная жизнь Ирины Антоненко Переезд в Америку



Биография Ирины Антоненко

Актерская карьера Ирины Антоненко

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* / @irina.actress)



Личная жизнь Ирины Антоненко

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* /@irina.modeling)



«Мы расстались не потому, что я снималась в кино и он меня приревновал. Просто я убедилась, что 90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью. Мне не нужно тратить время на такого человека!», — делилась актриса в интервью woman.ru.

Переезд в Америку

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* /@irina.modeling)



«Эта идея пришла ко мне год назад. В то время я жила от проекта к проекту, были модельные съемки, иногда кино. Это тяжело психологически, финансово. И я поняла, что мне нужно срочно что-то делать. Мне хотелось делать что-то, чтобы кайфовать. Я очень творческий человек и не могу, например, пойти работать официантом. Я могу физически что-то делать, но моя душа будет пустая, а жизнь потеряет смысл», — делилась актриса на YouTube-канале «Григорий Одновол».