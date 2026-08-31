31 августа 2026, 13:08

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* /@irina8antonenko)

Актрисе, фотомодели и телеведущей, знакомой зрителям по ролям в сериалах «Магомаев», «Золотая клетка» и «Осиное гнездо», Ирине Антоненко 1 сентября исполняется 35 лет. За её плечами — путь от кадетского класса в Екатеринбурге до попыток покорить Голливуд, от подиумов и обложек до громких скандалов и развода с миллионером. Её карьера, полная ярких взлётов и не менее ярких падений, последние годы была окутана завесой тайны, которую она приоткрыла лишь недавно, шокировав публику новостью о рождении дочери и тайном браке в США. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Антоненко Актерская карьера Антоненко Личная жизнь Ирины Антоненко Переезд в Америку



Биография Ирины Антоненко

Актерская карьера Антоненко

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* / @irina.actress)

Личная жизнь Ирины Антоненко

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* /@irina.modeling)

«Мы расстались не потому, что я снималась в кино и он меня приревновал. Просто я убедилась, что 90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью. Мне не нужно тратить время на такого человека!», — делилась актриса в интервью woman.ru.

Ирина Антоненко и Стэн Козин (Фото: Instagram* /@irina8antonenko)

Переезд в Америку

Ирина Антоненко (Фото: Instagram* /@irina.modeling)

«Эта идея пришла ко мне год назад. В то время я жила от проекта к проекту, были модельные съемки, иногда кино. Это тяжело психологически, финансово. И я поняла, что мне нужно срочно что-то делать. Мне хотелось делать что-то, чтобы кайфовать. Я очень творческий человек и не могу, например, пойти работать официантом. Я могу физически что-то делать, но моя душа будет пустая, а жизнь потеряет смысл», — делилась актриса на YouTube-канале «Григорий Одновол».