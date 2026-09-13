13 сентября 2026, 11:55

Борис Химичев (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Борис Химичев — народный артист России, сыгравший почти сто двадцать ролей в кино, человек, чья внешность словно была создана для костюмных исторических драм и шпионских детективов. Он играл благородных рыцарей и хладнокровных цэрэушников, был мужем самой Татьяны Дорониной и слыл неисправимым ловеласом. 14 сентября 2014 года сердце этого статного красавца остановилось на 82-м году жизни. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бориса Химичева Пять браков и одна большая любовь Последние годы жизни артиста Внебрачная дочь и война за наследство



Биография Бориса Химичева

Борис Химичев (Фото: скриншот х/ф «Снегурочка»)

Пять браков и одна большая любовь

Борис Химичев (Фото: скриншот х/ф «Отцы и дети»)

«Из гримерной я вышел в полном смятении и выпалил ассистенту: "Передайте мадам, что не только играть с ней, даже пробы делать не буду!"» — цитирует артиста издание «Газета.Ru».

«Я это болезненно переживал. Я был просто "мужем Дорониной". Ее все знали, а меня — нет», — говорил актер.

Галина Сизова и Борис Химичев (Фото: скриншот т/п «Раскрывая тайны звезд»)

«Как только Галя, поставив передо мной чашку, повернулась и пошла к двери, я сразу понял: вот она, любовь с первого взгляда!» — вспоминал Химичев.

Последние годы жизни артиста

Внебрачная дочь и война за наследство