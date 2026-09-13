Несложившийся брак с Татьяной Дорониной, внебрачная дочь и неоперабельная опухоль: кому досталось богатое наследство Бориса Химичева?
Борис Химичев — народный артист России, сыгравший почти сто двадцать ролей в кино, человек, чья внешность словно была создана для костюмных исторических драм и шпионских детективов. Он играл благородных рыцарей и хладнокровных цэрэушников, был мужем самой Татьяны Дорониной и слыл неисправимым ловеласом. 14 сентября 2014 года сердце этого статного красавца остановилось на 82-м году жизни. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Бориса ХимичеваБудущий покоритель женских сердец и экранный аристократ родился 12 января 1933 года в селе Баламутовка Хмельницкой области, в самой что ни на есть простой крестьянской семье. Ничто, казалось, не предвещало актерской карьеры — но судьба распорядилась иначе. После неудачной попытки поступить в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого Химичев не сдался и начал заниматься в театральной студии при Театре имени Ивана Франко. Упорство привело его в Москву, и в 1964 году он окончил Школу-студию МХАТ. Его курс возглавлял Павел Массальский, признанный мастер сцены и живая легенда старейшего театра страны.
С этого момента началась двадцатилетняя глава жизни Бориса Петровича, связанная с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского. Именно там он сыграл Тригорина в чеховской «Чайке» и Лестера в спектакле «Да здравствует королева, виват!» — роль, которая станет для него судьбоносной не только в творческом, но и в личном плане.
В кино Химичев дебютировал в 1967 году ролью поручика Артамонова в детективе «Операция "Трест"», и с тех пор режиссеры словно увидели в его точеной фигуре и надменном профиле идеальный типаж для «отрицательных красавцев». Он играл цэрэушника Стивенсона в дилогии о резиденте, главаря банды по кличке «Палёный» в «Сыщике», но настоящую любовь зрителей заслужил в образах благородных рыцарей. Бриан де Буагильбер в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» — роль, которую до сих пор вспоминают с придыханием.
К концу жизни на его счету было около ста двадцати киноролей, а с 1982 года он служил в Театре имени Моссовета, где блистал в «Короле Лире» и «Учителе танцев».
Пять браков и одна большая любовьЛичная жизнь Бориса Химичева — это отдельный роман, полный страстей, курьезов и горьких разочарований. Он был женат пять раз, и сам объяснял это отнюдь не легкомыслием, а деревенским воспитанием. «Если сблизился с женщиной — женись», — говорил актер, признавая, что этот принцип не раз приводил его в загс поспешно и необдуманно.
Первая женитьба случилась еще в молодости, когда Химичев жил в подсобке на верхотуре Театра Маяковского, которую ему выделил главреж Николай Охлопков. Роман с учительницей математики продлился всего пару месяцев — общих интересов не нашлось.
Куда более драматичной была история с актрисой Татьяной Лавровой. Увидев ее на сцене, Борис потерял голову и написал письмо с признанием, но подписаться постеснялся. Лаврова разгадала воздыхателя, они начали отношения. Но спустя время Татьяна решила прекратить связь, посчитав Химичева недостаточно талантливым.
Самой известной возлюбленной Бориса Химичева стала Татьяна Доронина. Их первая встреча произошла на пробах в фильм «Еще раз про любовь». Доронина, уже звезда после «Трех тополей на Плющихе», окинула Химичева снисходительным взглядом и отвернулась, когда тот заглянул в гримерку.
«Из гримерной я вышел в полном смятении и выпалил ассистенту: "Передайте мадам, что не только играть с ней, даже пробы делать не буду!"» — цитирует артиста издание «Газета.Ru».Роль в итоге досталась Александру Лазареву. Но в Театре Маяковского они снова столкнулись, и на этот раз искра пробежала. Брак продлился десять лет, и Химичев позже признавался, что инициатором развода был именно он.
«Я это болезненно переживал. Я был просто "мужем Дорониной". Ее все знали, а меня — нет», — говорил актер.Властный характер Дорониной, который позже помог ей построить собственный театр, в браке оказался невыносимым.
После развода с Дорониной Химичев успел жениться еще дважды, причем один из браков носил почти анекдотический характер. Уехав в Тбилиси и приударив за грузинской барышней, он вернулся оттуда с женой. Родственники девушки сочли ухаживания достаточным основанием для немедленной свадьбы. В Москве он сразу подал на развод.
Настоящая любовь настигла актёра, когда ему было за пятьдесят. Галина Сизова, профессиональный гид, работавшая с высокопоставленными иностранными делегациями, покорила его своей «летящей походкой».
«Как только Галя, поставив передо мной чашку, повернулась и пошла к двери, я сразу понял: вот она, любовь с первого взгляда!» — вспоминал Химичев.Они прожили вместе почти двадцать лет, и именно Галина стала для него тем человеком, рядом с которым он обрел настоящее счастье. У Галины была дочь от предыдущего брака — Елена Дмитриева. Борис Петрович привязался к девочке, воспитывал её как родную.
Последние годы жизни артистаПоследние годы Бориса Химичева были омрачены тяжелыми потерями. В 2011 году от болезни Альцгеймера умерла его жена Галина. После этого актер перенес инфаркт, серьезно подорвавший здоровье. А летом 2014 года врачи поставили страшный диагноз: неоперабельная опухоль головного мозга. Приемная дочь Елена позже рассказывала, что от этой болезни он «сгорел» за два месяца.
Борис Химичев скончался 14 сентября 2014 года у себя на даче в Москве. Прощание с актером прошло 17 сентября в московском Доме кино — церемонию открыл его коллега Александр Голобородько. Похоронили народного артиста на Химкинском кладбище, рядом с его единственной любимой женщиной Галиной Сизовой.
Внебрачная дочь и война за наследствоЗа фасадом благополучного позднего брака долгое время скрывалась тайна, которая стала известна уже после смерти актера. В 1989 году у Химичева родилась внебрачная дочь Дарья Ганичева — от Лидии Ганичевой, с которой, по словам женщины, у актера был роман длиной в четверть века. Химичев в узких кругах называл Дарью своей дочерью, помогал с образованием, а в 2011 году даже отдал ей в пользование японский внедорожник. Друзья вспоминали, что впервые увидели девушку на фестивале в Геленджике, когда ей было около шестнадцати, и актер сам представил ее как свою дочь.
Но в 2014 году, когда Химичева не стало, выяснилось, что все свое имущество — 500-метровый дом в подмосковных Жаворонках на Рублевке, квартира на Тверской, участок в полтора гектара, дома на Кипре и в Греции, солидные банковские счета — он завещал падчерице Елене Дмитриевой. Дарья осталась ни с чем и начала борьбу за признание отцовства через суд. В 2018 году она предоставила генетическую экспертизу, согласно которой вероятность того, что Химичев является ее биологическим отцом, составляла 98,65%.
Ситуация осложнялась тем, что завещание, по мнению многих, было составлено странно: смертельно больной человек, у которого диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, якобы поехал к нотариусу за пару дней до смерти и переписал все на падчерицу. Подруга актера Антонина Саврасова утверждала, что Елена и ее мать «были всегда против контактов Химичева со своей кровиночкой», а сам актер якобы «очень боялся Елены и могущества ее гражданского мужа».
Падчерица, в свою очередь, заявляла, что Дарья — самозванка, а богатство Химичева появилось благодаря продюсерскому таланту Галины Сизовой, якобы заработавшей миллионы на фильме «Князь Юрий Долгорукий». Впрочем, эти утверждения вызывали у многих знакомых актера лишь недоумение.