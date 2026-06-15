Устраивал гулянки с друзьями и живет на небольшую пенсию: как сложилась жизнь отца Кристины Орбакайте Миколаса Орбакаса после развода с Пугачевой?
Миколас Орбакас — советский, литовский и российский артист цирка и актер, которого многие знают прежде всего как первого мужа Аллы Пугачевой и отца Кристины Орбакайте. Сегодня он ведет тихую жизнь вдали от большого шоу-бизнеса. Вместе с супругой артист живет в небольшом доме у Балтийского моря и, несмотря на поддержку знаменитой дочери, сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Как сложилась судьба артиста, который когда-то выступал на сцене и гастролировал по стране — в материале «Радио 1».
Биография Миколаса Орбакаса: детство и решение стать цирковым артистомРодители Миколаса Орбакаса даже не предполагали, что их сын однажды свяжет свою жизнь с цирковым искусством. Будущий артист появился на свет 16 апреля 1945 года в литовском городе Шяуляе. Позже семья переехала в Каунас, где прошло его детство.
В школьные годы Миколас проявлял интерес к творчеству и посещал театральную студию. Однако после окончания школы он принял неожиданное решение и выбрал не актерское образование. В итоге он поступил в эстрадно-цирковое училище.
Для этого молодой человек отправился в Москву. Несмотря на высокий конкурс, ему удалось произвести впечатление на членов приемной комиссии своими способностями и успешно пройти отбор.
Правда, обучение пришлось временно прервать. Через год после поступления Орбакаса призвали на военную службу. После демобилизации он вернулся к учебе, завершил образование и получил диплом.
Знакомство с Аллой Пугачевой и начало любвиСудьбоносная встреча произошла, когда Миколасу исполнилось 24 года. Во время подработки в цирке он познакомился с начинающей певицей Аллой Пугачевой. На тот момент будущей звезде было всего 20 лет. Молодая артистка мечтала выступать на арене и активно участвовала в различных творческих проектах.
Сначала между ними были исключительно рабочие отношения. Однако со временем взаимная симпатия переросла в романтические чувства. Особенно близкими они стали во время гастрольных поездок. Уже осенью того же года влюбленные приняли решение создать семью. 8 октября 1969 года Миколас Орбакас и Алла Пугачева официально зарегистрировали брак.
Вскоре у супругов родилась дочь Кристина, которая стала главным счастьем для молодых родителей.
Почему распался брак Аллы Пугачевой и Миколаса ОрбакасаНесмотря на рождение ребенка, семейная жизнь складывалась непросто. Основной причиной проблем стали постоянные гастроли и загруженные рабочие графики обоих супругов. Они все реже находились вместе и постепенно начали отдаляться друг от друга.
Когда Алла Борисовна оставалась дома с маленькой дочерью, Миколас нередко встречался с друзьями и проводил время в ресторанах. Такое поведение регулярно становилось причиной конфликтов в семье. Артист обещал изменить привычный образ жизни, однако ситуация не менялась.
Тем временем карьера Пугачевой стремительно развивалась. Она активно выступала на сцене и сотрудничала с «Москонцертом». Сам Орбакас также постоянно находился в разъездах и много работал. Со временем супруги стали видеться настолько редко, что развод оказался практически неизбежным.
Примечательно, что расставание прошло спокойно и без громких скандалов. Бывшие супруги сумели договориться о разделе совместного имущества, после чего разъехались.
Спустя годы Миколас Орбакас открыто признавал свою ответственность за распад семьи. По его словам, он слишком рано вступил в брак и на тот момент еще не был готов к семейной жизни. Артист признавался, что ему хотелось проводить больше времени с друзьями, развлекаться и чувствовать себя свободным человеком.
Отношения с Орбакайте и Пугачевой после разводаАлла Пугачева тяжело переживала расставание и поначалу не разрешала бывшему супругу встречаться с Кристиной. Однако девочка сильно скучала по отцу. Со временем певица изменила свое решение. Орбакас начал регулярно проводить время с дочерью, гулял с ней и принимал активное участие в ее жизни. Несмотря на развод, связь между отцом и дочерью никогда не прерывалась.
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Даже спустя десятилетия после развода Миколас Орбакас сохранил нормальные отношения с бывшей супругой. По словам артиста, Алла Борисовна нередко позволяет себе шутки в его адрес, однако серьезных конфликтов между ними не возникает. Более того, певица знакома со второй супругой Орбакаса и поддерживает с ней хорошие отношения.
Вторая семья Миколаса Орбакаса и рождение сынаСпустя десять лет после развода с Аллой Пугачевой артист вновь встретил любовь. Его избранницей стала женщина по имени Марина. Познакомились они во время подготовки к новогодним мероприятиям. Тогда Миколас исполнял роль Деда Мороза, а Марина работала Снегурочкой.
Их роман развивался постепенно. 19-летняя разница в возрасте не стала препятствием для отношений. Более 35 лет назад они зарегистрировали брак и создали семью. Вскоре у супругов родился сын Фабиан. Повзрослев, молодой человек заинтересовался компьютерными технологиями.
На протяжении многих лет Миколас Орбакас и его жена работали в Московской детской филармонии. В период новогодних праздников они традиционно выходили к детям в образах Деда Мороза и Снегурочки. В остальное время супруги выступали как иллюзионисты. Они показывали юным зрителям различные фокусы и создавали атмосферу настоящего волшебства.
Особые отношения с Кристиной ОрбакайтеХотя имя Миколаса Орбакаса известно далеко не всем представителям широкой аудитории, для самого артиста главным достижением остается отцовство. По словам близких семьи, он всегда гордился успехами Кристины Орбакайте. С годами их отношения стали еще более теплыми и доверительными.
Певица регулярно навещает отца и поддерживает связь с его второй семьей. Она хорошо общается со своим младшим братом Фабианом. Многие отмечают, что они имеют внешнее сходство и унаследовали характерные черты прибалтийского темперамента — спокойствие, рассудительность и сдержанность.
Как сегодня живет Миколас ОрбакасСейчас Миколасу Орбакасу уже 81 год. Вместе с супругой Мариной он давно на пенсии. Основным местом жительства семьи остается Вильнюс, хотя супруги периодически приезжают в Москву. Сообщается, что размер их пенсионных выплат составляет около 20 тысяч рублей, поэтому назвать жизнь артиста беззаботной сложно.
От родителей ему достался небольшой дом на побережье Балтийского моря. Именно там супруги проводят большую часть времени. Собственный огород помогает экономить на продуктах, а морской климат положительно влияет на здоровье.
Кристина Орбакайте старается регулярно навещать отца и проводить с ним важные семейные даты. В прошлом году певица приехала к нему на празднование 80-летнего юбилея. Тогда она поделилась с подписчиками трогательным видео из ресторана, где отец и дочь ожидали праздничный ужин. На опубликованных кадрах Кристина тепло поздравляла родителя, а Миколас с благодарностью принимал поздравления и поцеловал дочь в щеку.
Навестила отца певица и в 2026 году, когда он отмечал свой 81-й день рождения. В социальных сетях артистка опубликовала совместные фотографии с Миколасом Орбакасом. Публикацию Кристина сопроводила короткой, но теплой подписью: «С днем рождения, папуля».