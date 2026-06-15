15 июня 2026, 15:37

Миколас Орбакас (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Миколас Орбакас — советский, литовский и российский артист цирка и актер, которого многие знают прежде всего как первого мужа Аллы Пугачевой и отца Кристины Орбакайте. Сегодня он ведет тихую жизнь вдали от большого шоу-бизнеса. Вместе с супругой артист живет в небольшом доме у Балтийского моря и, несмотря на поддержку знаменитой дочери, сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Как сложилась судьба артиста, который когда-то выступал на сцене и гастролировал по стране — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Миколаса Орбакаса: детство и решение стать цирковым артистом Знакомство с Аллой Пугачевой и начало любви Почему распался брак Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса Отношения с Орбакайте и Пугачевой после развода Вторая семья Миколаса Орбакаса и рождение сына Особые отношения с Кристиной Орбакайте Как сегодня живет Миколас Орбакас

Биография Миколаса Орбакаса: детство и решение стать цирковым артистом

Миколас Орбакас (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Знакомство с Аллой Пугачевой и начало любви

Миколас Орбакас и Алла Пугачева (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Почему распался брак Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса

Миколас Орбакас, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Отношения с Орбакайте и Пугачевой после развода

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Вторая семья Миколаса Орбакаса и рождение сына

Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Особые отношения с Кристиной Орбакайте

Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Как сегодня живет Миколас Орбакас