«Ничего не осталось»: интимная пластика и пикантные подробности. Что с собой сделал звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов?
Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов похудел на 80 кг и в августе 2026 года в возрасте 53 лет сделал подтяжку лица. Его преображение вызвало бурную реакцию в сети. Одни зрители с трудом узнают кумира на свежих снимках, другие, наоборот, восхищаются переменами и называют его «лучшей версией себя». Какую цену пришлось заплатить комику за то, чтобы превратиться в героя романтического образа, расскажет «Радио 1».
Александр Морозов: результат похуденияТрансформация внешности актёра началась задолго до пластической хирургии. При небольшом росте в 164 сантиметра вес юмориста превышал 140 килограммов, что серьёзно угрожало здоровью мужчины. Понимая, что традиционные методы похудения ему не подходят, артист в 2019 году решился на бариатрическую операцию — гастрошунтирование желудка. Результат превзошёл ожидания: Морозов сбросил десятки килограммов, достигнув веса в 80 кг. Однако стремительное похудение обернулось новой проблемой — мягкие ткани лица потеряли упругость, появились излишки кожи, изменился овал. По признанию самого артиста, отражение в зеркале иногда его пугало. Именно поэтому ветеран юмористического цеха принял решение продолжить преображение с помощью пластической хирургии.
Сколько операций перенёс «Монгольский колобок»Накануне очередной операции Морозов вышел на связь с подписчиками и сообщил, что прибыл в московский Институт пластической хирургии и косметологии. В видеообращении из клиники артист держался уверенно и признался, что совершенно не волнуется перед процедурой. Сохраняя свойственное ему чувство юмора, Александр поделился своим настроением перед операцией.
«А у меня сегодня карнавал. С Божьей помощью! Всегда молюсь за врачей, за их руки. Правда, волнения нет, есть сосредоточенность небольшая, и всё», — рассказал он.Хирургическое вмешательство продлилось около шести часов. По словам самого Морозова, специалисты выполнили комплексную подтяжку лица и убрали носогубные складки. «Пухляш» позже признался, что результатом доволен и теперь чувствует себя «идеальным».
«У меня вообще все отлично, как обычно. Делали лицо, я уже точно не помню, как называется эта операция. Мы убирали носогубные складки. Это моя третья процедура, так сказать, добавочная и, надеюсь, заключительная. И ещё делали кое-что секретное. Мне кажется, я уже идеален! Зубы я вставил, волосы вырастил, похудел. Теперь вот красотой занялся. Я даже не знаю, что ещё нужно», — приводит слова артиста «СтарХит».Как удалось выяснить журналистам издания, той самой «секретной» операцией стала интимная пластика, причём повторная. Во время первого вмешательства комику установили специальный имплант и изменили размер. Теперь же хирурги удалили ранее вживлённый элемент, скорректировали оставшийся рубец и дополнительно увеличили объём.
«Я пока куда такой? Людей пугать только. В фильме ужасов могу сниматься и в «Колобке», — с иронией рассказывал Александр.
Реакция фанатов на преображение Александра МорозоваКогда фотографии юмориста из больничной палаты появились в социальных сетях, реакция подписчиков была мгновенной и неоднозначной. На снимках Морозов предстал в медицинской сорочке с заметными отёками на лице. В интервью 2022 года на YouTube-канале «Откройте, Давид!» Морозов рассказал, что, хотя он сам остался доволен переменами во внешности, многие не приняли его в новом облике. Мнения разделились: часть аудитории не узнала артиста и подвергла его решение критике.
«Вас же любил народ до этого. Сейчас все перекроено, совсем другой человек»; «На гопника стали похожи, без обид», — иронизировали пользователи.Вторая половина, напротив, выразила поддержку и одобрение его смелости.
«Отеки сойдут, и будет все супер»; «Прекрасно выглядите! Как 17-летний парень!» — писали подписчики.Многие комментаторы поблагодарили юмориста за искренность и открытость, отметив, что он имеет полное право менять свою внешность так, как считает нужным.
Неожиданное признание комикаПомимо ранее проведённых медицинских манипуляций, артист перенёс абдоминопластику — операцию по удалению избытка кожи на животе. Клоун открыто рассказывал, что после стремительного похудения у него образовался так называемый кожно-жировой «фартук», который создавал серьёзный дискомфорт. Избавление от этой проблемы стало для мастера необходимым шагом на пути к новой внешности.
«Была ещё липосакция спины и, извините за интимные подробности, коррекция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека», — делился он.В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» юморист откровенно рассказывал о своей деликатной проблеме: после экстремального похудения лишняя кожа в интимной зоне напоминала ему «уши спаниеля», из-за чего мужчина стеснялся раздеваться перед женщинами. Впервые на коррекцию форм Морозов решился ещё в 2022 году, после чего с иронией отметил, что стал «на пару сантиметров счастливее». Операция, которую звезда «Смехопанорамы» перенёс в августе 2026 года, была уже повторной. Что касается финансовой стороны вопроса, то пластический хирург Зухра Балакеримова оценила стоимость исключительно подтяжки лица артиста в диапазоне от 500 тысяч до 4 миллионов рублей.
Эксперт уточнила, что итоговая сумма сильно варьируется в зависимости от статуса клиники и объёма работ, поэтому считать эту цифру общей стоимостью всех многолетних трансформаций юмориста было бы в корне неверно.
Что подтолкнуло Александра Морозова к столь заметному преображению?Желание играть не только в юмористических программах, но и на большой драматической сцене. Долгие годы зрители и режиссёры воспринимали его исключительно как «обаятельного пухляша», предлагая лишь комедийные миниатюры. Сам же артист всегда тяготел к сложному репертуару и неоднократно признавался, что мечтает играть глубокие драматические роли — в частности, Гамлета.
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Однако, по его словам, режиссёры упорно не замечали в нём трагического актёра, продолжая видеть образ эстрадного клоуна. Теперь, радикально изменив фигуру и лицо, Александр надеется окончательно разрушить сложившийся стереотип и начать полноценную карьеру в серьёзном кино и театре. «Все ради искусства и женщин!» — пояснил мастер смешного монолога в интервью.
Также серьёзным профессиональным стимулом для обращения к хирургам стала жёсткая критика со стороны коллег. По признанию Морозова, режиссёр «Кривого зеркала» Константин Владимиров прямо заявил артисту, что больше не способен снимать его лицо крупным планом. Постановщик без обиняков объяснил, что после экстремального похудения кожа сильно обвисла, из-за чего работать в кадре стало попросту невозможно.
«Он очень меня любит как артиста, но он с такой болью и горечью подошёл ко мне после очередной съёмки и сказал: «Саня, я больше не могу брать твои крупные планы. Ты просто урод. Это невозможно показывать по телевизору. Ты очень плохо выглядишь», — вспоминал Александр в эфире Пятого канала.В блоге юмориста сейчас насчитывается свыше 54 тысяч подписчиков. Артист регулярно делится с аудиторией подробностями своего преображения, выкладывая фото и видео из клиник. Свой новый статус народный юморист воспринимает с иронией, называя себя в шутку «бьюти-блогером» и «монгольским колобком».