«Ничего не осталось»: интимная пластика и пикантные подробности. Что с собой сделал звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов?

31 августа 2026, 19:45

Александр Морозов (Фото: Инстаграм*@morozov_artist)

Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов похудел на 80 кг и в августе 2026 года в возрасте 53 лет сделал подтяжку лица. Его преображение вызвало бурную реакцию в сети. Одни зрители с трудом узнают кумира на свежих снимках, другие, наоборот, восхищаются переменами и называют его «лучшей версией себя». Какую цену пришлось заплатить комику за то, чтобы превратиться в героя романтического образа, расскажет «Радио 1».





Содержание Александр Морозов: результат похудения Сколько операций перенёс «Монгольский колобок» Реакция фанатов на преображение Александра Морозова Неожиданное признание комика Что подтолкнуло Александра Морозова к столь заметному преображению?



Александр Морозов: результат похудения



Александр Морозов (Фото: Инстаграм*@morozov_artist)

Сколько операций перенёс «Монгольский колобок»

«А у меня сегодня карнавал. С Божьей помощью! Всегда молюсь за врачей, за их руки. Правда, волнения нет, есть сосредоточенность небольшая, и всё», — рассказал он.



Александр Морозов (Фото: Инстаграм*@morozov_artist)

«У меня вообще все отлично, как обычно. Делали лицо, я уже точно не помню, как называется эта операция. Мы убирали носогубные складки. Это моя третья процедура, так сказать, добавочная и, надеюсь, заключительная. И ещё делали кое-что секретное. Мне кажется, я уже идеален! Зубы я вставил, волосы вырастил, похудел. Теперь вот красотой занялся. Я даже не знаю, что ещё нужно», — приводит слова артиста «СтарХит».

«Я пока куда такой? Людей пугать только. В фильме ужасов могу сниматься и в «Колобке», — с иронией рассказывал Александр.

Реакция фанатов на преображение Александра Морозова

«Вас же любил народ до этого. Сейчас все перекроено, совсем другой человек»; «На гопника стали похожи, без обид», — иронизировали пользователи.

«Отеки сойдут, и будет все супер»; «Прекрасно выглядите! Как 17-летний парень!» — писали подписчики.

Неожиданное признание комика

«Была ещё липосакция спины и, извините за интимные подробности, коррекция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека», — делился он.



Александр Морозов и Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм*@morozov_artist)

Что подтолкнуло Александра Морозова к столь заметному преображению?

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«Он очень меня любит как артиста, но он с такой болью и горечью подошёл ко мне после очередной съёмки и сказал: «Саня, я больше не могу брать твои крупные планы. Ты просто урод. Это невозможно показывать по телевизору. Ты очень плохо выглядишь», — вспоминал Александр в эфире Пятого канала.



