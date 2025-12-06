«Ничтожество, которое возомнило себя кем-то!»: скандалы, драки и оскорбление женщин. В чем секрет успеха блогера Евгения Ершова?
Евгений Ершов — одна из самых противоречивых фигур современного российского шоу-бизнеса. Блогер, певец и боец ММА, прозванный «антигероем российского реалити», стал знаменит благодаря скандалам. Почему провинциального парня, которого учителя называли неудачником, теперь ненавидят миллионы телезрителей, читайте в материале «Радио 1».
От изгоя из Светлого Яра к московским софитамЕвгений Ершов родился 7 декабря 1998 года в поселке Светлый Яр Волгоградской области. Его детство и юность были полны неустроенности. После развода родителей он с матерью переехал в Невинномысск, а затем в Краснодар, сменив, по разным данным, восемь школ. Учителя не верили в его будущее, давая негативные характеристики. В 9 классе по настоянию семьи он поступил в ПТУ на наладчика оборудования. Он практически не посещал занятия и даже не забрал диплом после окончания обучения.
Первые попытки вести блог с юмористическими видео не принесли успеха. Деньги и известность пришли из сомнительной сферы — платных консультаций по ставкам на спорт. Он продавал доступ к «точным прогнозам» и информации о «договорных матчах». Такую деятельность критики сразу окрестили мошенничеством и «инфоцыганщиной». Сам Ершов позже заявил, что оставил этот бизнес, чтобы сосредоточиться на музыке и блогинге.
В 2020 году случился прорыв: он победил в кастинге «Нового радио» и стал ведущим утреннего «ТикТок-шоу», обойдя 2000 претендентов. Примерно тогда же началась его телевизионная карьера — путь по бесконечным реалити-шоу, где он и нашел свою нишу.
Личная жизнь блогераНесмотря на публичную скандальность, подробности личной жизни Ершова остаются в тени. Известно, что он был женат на блогере Карине Кросс, с которой когда-то начинал свой путь в соцсетях. Отношения блогеров были для многих образцом успешного дуэта. Их совместные вайны, где они то изображали счастливую пару, то ссорились, собирали миллионы просмотров и сделали их звездами. Но за кулисами их брак, продлившийся чуть больше двух лет, был полон внутренних противоречий, которые в итоге привели к болезненному, но тихому разводу.
«Все банально — я просто был ребенком. И просто лгал в определенном моменте. И на одном и том же моменте попадался»
В 2022 году на шоу «Вызов» у Ершова случился роман с участницей Зариной Шафигуллиной, который, по ее словам, не был постановочным. Однако и эти отношения не стали долговечными. Сейчас Ершов предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В своих интервью он делает акцент на карьере и работе, а все эмоции, кажется, оставляет для телевизионных баталий.
Громкие скандалы ЕршоваЕршов не просто участвует в скандалах — он их генерирует. В феврале 2025 года на съемках шоу «Это нормально?» он бросился с кулаками на другого эксперта, который критиковал его внешний вид. Конфликт едва не перерос в массовую потасовку, остановить которую смогла только охрана. Это не единичный случай: Ершов — частый гость на пресс-конференциях поп-ММА, где регулярно ввязывается в драки с другими бойцами.
Одно дело скандалы с мужчинами, но Ершов без стеснения позволяет себе хамство и оскорбления женщин. Настоящий шквал ненависти настиг блогера после шоу «Сокровища императора». Его конфликт с бывшей женой Кариной Кокс стал хрестоматийным. В ответ на игровой жест он обрушился на нее с унизительной тирадой:
«Ты кто такая? Двадцать лет назад ты перепела чужую песню. Это все твои достижения. Сейчас ты здесь, потому что тебя подтянула Искандарова. Ничтожество, которое возомнило себя кем-то!».
Позже он частично извинился, но оговорился: «Ну, сейчас я бы вряд ли бы ей так смог сказать, но раз сделал, значит, сделал». В том же шоу он грубо отчитывал свою мать, Елену Путылину, когда та упала, назвав ее «жижей».
В шоу «Сокровища императора» Ершов систематически нарушал правила: прятал конверты с заданиями других команд, чтобы затормозить их, и открыто хвастался этим. Когда его в этом уличили, он в ответ обзывал других участников. Его поведение психолог Марианна Абравитова охарактеризовала как проявление сути:
«Это однозначно проявится в жестких условиях... Это порода людей, которые могут идти по головам, потому что им нужна победа».
Сам Ершов откровенно заявляет, что играет роль «тёмного» персонажа осознанно. В интервью furormedia.ru о шоу «Мастер игры» он сказал:
«Кто-то же должен негативную роль на себя забирать... Это добавляет перчинки».
На вопрос, почему он нападает в основном на женщин, он парировал:
«У мужчин вокруг меня не хватает смелости рот в мою сторону открыть».
Жизнь в режиме реалити: что дальше?Несмотря на волну хейта, карьера Ершова только набирает обороты. Телеканалы видят в нем идеального «поджигателя» для своих проектов. После «Сокровищ императора» и «Новых звезд в Африке» он вернулся в новый сезон «Вызова», а весной 2025 года стал участником психологической игры «Мастер игры» в Марокко.
В этом шоу его роль «тёмного» игрока и манипулятора пришлась как нельзя кстати. Он сам отмечает, что такой формат, где победа зависит от лжи и интриг, ему ближе:
«Здесь всё скооперировано только вокруг лжи... Любая ошибка может быстро выслать тебя из этого прекрасного шоу!».
Параллельно с телепроектами Ершов развивает музыкальную карьеру под псевдонимом ERSHOV, выпуская треки в жанре поп-рэпа («Нет меня», «Разорви», «Побудь со мной»). Он также остается активным бойцом в поп-ММА, где его скандальная известность гарантирует зрительский интерес, несмотря на не самые выдающиеся бойцовские успехи.
Евгений Ершов — продукт новой медийной реальности, где откровенная провокация и готовность стать объектом всеобщей ненависти стали рабочим инструментом. Он не герой и не жертва, а расчётливый игрок, который понял простую формулу: в эпоху кликов и просмотров любая известность, даже самая скандальная, конвертируется в деньги и карьеру. И пока зрители негодуют, продюсеры с удовольствием приглашают его в новые проекты, ведь за его выходками следят миллионы. Его история — безжалостное зеркало, отражающее правила игры современного шоу-бизнеса.