«Ночка», придумавшая логотип ВИD: почему Альбина Назимова сбежала из России и как сейчас живёт «чёрная вдова» Влада Листьева
Она была женой самого прославленного телеведущего страны, автором узнаваемого логотипа ВИD и женщиной, которую коллеги называли «Ночкой». После убийства Владислава Листьева дизайнер вышла замуж снова — и овдовела. Пресса окрестила молодую женщину «чёрной вдовой». А потом реставратор исчезла из России. Почему Альбина Назимова перестала давать интервью и куда пропала создательница концептуальных проектов после смерти известного журналиста, читайте в материале «Радио 1».
Почему коллеги Листьева дали его избраннице прозвище «Ночка»?Владислав Листьев и Альбина Назимова заключили брак 31 декабря 1991 года. На момент свадьбы Листьеву было 35 лет, Назимовой — 28. Альбина — искусствовед и реставратор. В период становления телекомпании ВИD, сооснователем которой выступал Листьев, она оказывала значительное влияние на визуальное оформление канала.
Назимовой принадлежит авторство знаменитого логотипа ВИD — изображения древнекитайской скульптуры, которое стало узнаваемым символом телекомпании в 90-е годы. Владислав Листьев в этот период вёл программу «Тема» и активно занимался развитием ВИD. По рассказам доверенных лиц, пара часто меняла места проживания: они жили в мастерской Назимовой, в гостинице «Останкино», у родственников, пока незадолго до гибели Листьева не переехали в квартиру на Новокузнецкой улице.
В окружении журналиста к новой избраннице поначалу относились с настороженностью. Им казалось, что в женщине скрывалась некая загадочная, почти мистическая притягательность — коллеги даже дали ей прозвище «Ночка». Однако со временем это отношение сменилось уважением к образованной и неординарной личности, к тому же ставшей для Влада ангелом-хранителем.
Убийство первого ведущего «Поля Чудес» и обстоятельства делаВ начале 1995 года Владислав Листьев занял пост первого генерального директора Общественного российского телевидения (ОРТ). Одной из его ключевых инициатив стало объявление моратория на рекламу на канале с 1 апреля 1995 года. Это решение вызвало острый конфликт с крупными рекламодателями и медиаструктурами того времени.1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит выстрелами в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве, куда он вернулся после записи программы «Час пик». Согласно воспоминаниям коллег и самой Альбины, Листьев категорически отказывался от услуг личной охраны, несмотря на предупреждения об угрозах и напряжённую обстановку вокруг новых обязанностей ведущего. После трагедии вдова неоднократно публично критиковала ход официального расследования.
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В своих интервью женщина говорила о некомпетентности действий оперативных групп на месте преступления. Реставратор заявила «Ъ», что убийство «никогда не будет раскрыто».
За что Альбина Назимова получила ярлык «чёрная вдова»?Спустя три года после гибели ведущего «Взгляда» поклонники получили новый повод для недовольства: Альбина вышла замуж за Андрея Разбаша. В этом союзе в конце 2004 года у пары родился сын Иван. Несмотря на рождение общего ребёнка, брак оказался недолговечным. Впоследствии Назимова признавалась в прессе, что инициатором расставания стала именно она.
«Развод — это полностью мой выбор. Причины накапливались в течение последних трёх лет нашей жизни, а поводом стало появление сына Ивана. Моё внимание полностью переключилось на него, на двоих меня уже не хватало», — цитирует слова бывшей супруги «СтарХит».Спустя непродолжительное время после расставания, летом 2006 года, Андрей Разбаш скоропостижно скончался от сердечного приступа, вызванного ишемической болезнью сердца. Череда смертей мужчин, с которыми дизайнер была близка, привела к тому, что в прессе за ней закрепился ярлык «чёрной вдовы».
Кто стал новым избранником вдовы журналиста?В какой-то момент «Ночка» пропала: перестала давать интервью, не общалась с московскими друзьями и уехала из страны. Причиной стали серьёзные перемены в личной жизни. Она познакомилась с автогонщиком и владельцем сети ресторанов Александром Русиновым. Пара перебралась в Испанию и ведёт преимущественно закрытый образ жизни. В семье царит полная идиллия. Сама Альбина Владимировна продолжает работать в сфере дизайна интерьеров.
Услугами реставратора пользуются различные коммерческие объекты, включая отели. Несмотря на эмиграцию, дизайнер периодически возвращается в Россию в связи с профессиональной деятельностью, а также изредка даёт комментарии прессе, касающиеся её прошлого и памяти о Владиславе Листьеве.