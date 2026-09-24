«Ночка», придумавшая логотип ВИD: почему Альбина Назимова сбежала из России и как сейчас живёт «чёрная вдова» Влада Листьева

24 сентября 2026, 20:15

Альбина Назимова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Она была женой самого прославленного телеведущего страны, автором узнаваемого логотипа ВИD и женщиной, которую коллеги называли «Ночкой». После убийства Владислава Листьева дизайнер вышла замуж снова — и овдовела. Пресса окрестила молодую женщину «чёрной вдовой». А потом реставратор исчезла из России. Почему Альбина Назимова перестала давать интервью и куда пропала создательница концептуальных проектов после смерти известного журналиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему коллеги Листьева дали его избраннице прозвище «Ночка»? Убийство первого ведущего «Поля Чудес» и обстоятельства дела За что Альбина Назимова получила ярлык «чёрная вдова»? Кто стал новым избранником вдовы журналиста?

Почему коллеги Листьева дали его избраннице прозвище «Ночка»?



Альбина Назимова (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Убийство первого ведущего «Поля Чудес» и обстоятельства дела



Альбина Назимова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Ощущение, что мы живём втроём»: роман с Наташей Королёвой и оскорбление супруги. Почему разводятся Стас Михайлов и его украинская жена

За что Альбина Назимова получила ярлык «чёрная вдова»?

«Развод — это полностью мой выбор. Причины накапливались в течение последних трёх лет нашей жизни, а поводом стало появление сына Ивана. Моё внимание полностью переключилось на него, на двоих меня уже не хватало», — цитирует слова бывшей супруги «СтарХит».

Кто стал новым избранником вдовы журналиста?