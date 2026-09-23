«Ощущение, что мы живём втроём»: роман с Наташей Королёвой и оскорбление супруги. Почему разводятся Стас Михайлов и его украинская жена

23 сентября 2026, 19:22

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Со своей будущей женой Стас Михайлов познакомился, когда у обоих рушилась жизнь: у него — развод, у неё — неудачный брак с футболистом. Жили в съёмной однушке, она оставалась рядом, когда у музыканта не было ничего, кроме песен. А спустя 20 лет Инна Михайлова публично назвала мужа «человеком-фейком» и объявила о расставании. Что произошло в самой закрытой семье российского шоу-бизнеса и почему она добавила к афише тура смайлик клоуна, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство Стаса Михайлова и Инны Михайловой Почему Инна назвала мужа «человеком-фейком» и при чём тут клоун Официальная версия и слухи о причинах расставания

Знакомство Стаса Михайлова и Инны Михайловой



Стас Михайлов с супругой Инной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы снимали с ней однокомнатную квартиру. Я никогда не видел на её лице дискомфорта. Она пришла в момент, когда у меня ничего не было, кроме песен. За это я ее больше всего люблю и уважаю. Очень многие из нынешнего шоу-бизнеса мне говорили: «Ты что, головой поехал?». Она пошла со мной по жизни. Для мужчины очень важен тыл. У неё есть возможность с годами мягко на меня влиять. Она знает, что мной невозможно управлять. Она умная женщина», — откровенничал музыкант.

Почему Инна назвала мужа «человеком-фейком» и при чём тут клоун



Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«После ботокса у меня до сих пор не поднимается вот эта бровь. После этого я закончил», — подытожил кумир разведёнок.

«Таким публичным образом в соцсетях Инна Михайлова протестует против того, что концертное шоу «Народный корпоратив», в создании которого она много лет назад была задействована, придумывала с командой формат, проведут теперь без её присутствия. Впервые в 2015 году прошёл концерт в этом формате. Теперь женщина таким способом показала, что все новые шоу не имеют отношения к тому, в чём участвовала ранее она», — цитирует инсайдера «КП».

«Муж бабушки к её маме ночью приходил?»: тайна отцовства 14-летней внучки Ларисы Долиной и за что девочку травят в школе

Официальная версия и слухи о причинах расставания

«Измен не было!!!» — заявила 53-летняя победительница конкурса «Мисс Кировоград».



Стас Михайлов с супругой Инной (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

«У меня замечательная семья. Но такое ощущение, что мы живём втроём — я, муж и Михайлов. Столько лет минуло, а меня все про Стаса спрашивают. Хватит уже ворошить прошлое», — цитирует женщину «ЭГ».