«Ощущение, что мы живём втроём»: роман с Наташей Королёвой и оскорбление супруги. Почему разводятся Стас Михайлов и его украинская жена
Со своей будущей женой Стас Михайлов познакомился, когда у обоих рушилась жизнь: у него — развод, у неё — неудачный брак с футболистом. Жили в съёмной однушке, она оставалась рядом, когда у музыканта не было ничего, кроме песен. А спустя 20 лет Инна Михайлова публично назвала мужа «человеком-фейком» и объявила о расставании. Что произошло в самой закрытой семье российского шоу-бизнеса и почему она добавила к афише тура смайлик клоуна, читайте в материале «Радио 1».
Знакомство Стаса Михайлова и Инны МихайловойСтас Михайлов появился на свет 27 апреля 1969 года в Сочи. Будущую жену Инну музыкант увидел в 2006 году на концерте в Москве. По словам самого Стаса, они встретились, когда у обоих был непростой этап в жизни. У Михайлова — развод и двое детей. У Инны — неудачный брак с футболистом Андреем Канчельскисом, которому она родила сына и дочь.
«К этому невозможно подготовиться. Она появилась в тот период жизни, когда моё сердце было открыто. У неё была тяжёлая жизненная ситуация. Все переросло из искорки в пламя. Хорошая жена даётся от неба в награду. Сложная жена — в назидание», — вспоминал сочинец в программе «Судьба человека».К моменту знакомства с Инной Михайлов уже более десяти лет выступал в Московском театре эстрады и много гастролировал, а также пробовал себя в малом бизнесе — видеопрокат, торговля кассетами, автоматы с булочками и продажа выпечки. Но этот стартап не задался, и Стас оставил бизнес. Зато в личной жизни ему улыбнулась удача.
«Мы снимали с ней однокомнатную квартиру. Я никогда не видел на её лице дискомфорта. Она пришла в момент, когда у меня ничего не было, кроме песен. За это я ее больше всего люблю и уважаю. Очень многие из нынешнего шоу-бизнеса мне говорили: «Ты что, головой поехал?». Она пошла со мной по жизни. Для мужчины очень важен тыл. У неё есть возможность с годами мягко на меня влиять. Она знает, что мной невозможно управлять. Она умная женщина», — откровенничал музыкант.Инна и Стас не раз говорили в интервью, что главная дата в их отношениях — 25 ноября 2006 года, когда они впервые встретились. Годовщину супруги отмечают именно в этот день, а не по дате регистрации брака. Сама свадебная церемония состоялась 12 августа 2011 года во Франции, в замке Шато д'Эсклимон. В семье воспитываются шестеро детей: Андрей (1993 г. р.) и Ева (1999 г. р.) — наследники Инны от первого брака; Никита (2001 г. р.) и Дарья (2005 г. р.) — дети Стаса от предыдущих отношений; Иванна (2009 г. р.) и Мария (2012 г. р.) — общие дочери пары.
Почему Инна назвала мужа «человеком-фейком» и при чём тут клоунВ последние годы Стас Михайлов заметно изменил свою внешность: автор песен похудел, сделал пересадку волос и обновил гардероб.
В соцсетях тут же поползли домыслы о пластике и ботоксе. На шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» певец эти слухи опроверг. Музыкант признался, что изменения по большей части появились благодаря спорту, правильному питанию и отказу от алкоголя.
«После ботокса у меня до сих пор не поднимается вот эта бровь. После этого я закончил», — подытожил кумир разведёнок.А в сентябре 2026 года Инна Михайлова объявила в интернет-пространстве о расставании со Стасом, сопроводив его фразой «Мы больше не вместе». В своём сообщении супруга артиста подчеркнула, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. В посте она также раскритиковала формат грядущего шоу: назвала артиста «человеком-фейком» и добавила к афише тура смайлик клоуна.
«Таким публичным образом в соцсетях Инна Михайлова протестует против того, что концертное шоу «Народный корпоратив», в создании которого она много лет назад была задействована, придумывала с командой формат, проведут теперь без её присутствия. Впервые в 2015 году прошёл концерт в этом формате. Теперь женщина таким способом показала, что все новые шоу не имеют отношения к тому, в чём участвовала ранее она», — цитирует инсайдера «КП».
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Сам артист не давал официальных объяснений причин расставания и не выкладывал совместных материалов с супругой, опровергающих информацию о разрыве. Комментарии к своим постам Инна закрыла.
Официальная версия и слухи о причинах расставанияМузыкальный продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье артиста, подтвердил факт расставания Стаса и Инны Михайловых. По его словам, причиной разрыва стало то, что за 20 лет совместной жизни отношения изжили себя, при этом Дворцов категорически опроверг слухи об интрижках. Инна тоже не стала молчать и отреагировала на домыслы предельно лаконично.
«Измен не было!!!» — заявила 53-летняя победительница конкурса «Мисс Кировоград».В медиапространстве также обсуждалась версия о возможном романе певца с Наташей Королёвой на фоне их активного творческого сотрудничества. Артисты исполнили совместный дуэт на дне рождения Михайлова в апреле 2026 года и анонсировали музыкальные премьеры на весну и сентябрь того же года. Возвращение артиста к его бывшей партнёрше Наталье Зотовой СМИ считают маловероятным. Их отношения завершились в середине 2000-х годов, а их общая дочь Дарья (2005 г. р.) была официально признана отцом лишь спустя несколько лет после рождения. Сама она предпочитает не вспоминать давние времена.
«У меня замечательная семья. Но такое ощущение, что мы живём втроём — я, муж и Михайлов. Столько лет минуло, а меня все про Стаса спрашивают. Хватит уже ворошить прошлое», — цитирует женщину «ЭГ».