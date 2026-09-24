Отвергла Киркорова и закрутила роман с 50-летним евреем: почему критикуют роман олигарха и титулованной мисс России Валентины Алексеевой

24 сентября 2026, 20:09

Валентина Алексеева (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Она стала «Мисс Россия», поступила в медицинский и, казалось, сама построила свою судьбу. Но когда в её жизни появился 50-летний олигарх, общество обрушилось на девушку с обвинениями: мол, титулы и успех — не её заслуга. А параллельно в прессе обсуждали её связь с Филиппом Киркоровым, называвшим модель «королевой своего сердца». Почему Валентину Алексееву так яростно осуждают и как на самом деле складываются её отношения с Ильёй Мительманом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Смертельный приговор для брата и человек, который появился вовремя Сын известного челябинского политика Личная жизнь Ильи Мительмана и знакомство с Валентиной Алексеевой Отдых на Мальдивах, реакция общественности и слухи об отношениях с Киркоровым Опровержение слухов о свадьбе Состояние здоровья брата и благотворительный фонд

Смертельный приговор для брата и человек, который появился вовремя

Сын известного челябинского политика

Личная жизнь Ильи Мительмана и знакомство с Валентиной Алексеевой



Валентина Алексеева и Илья Мительман (Фото: Инстаграм* @viallentinka)

«Я никому не позволю переписывать мою историю и обесценивать то, к чему я шла годами. Мой мужчина появился в моей жизни уже после того, как я сама поступила в медицинский вуз, завоевала титулы «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», — подытожила Валентина.

Отдых на Мальдивах, реакция общественности и слухи об отношениях с Киркоровым

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«Валентина, я тебя люблю! Спасибо, что ты есть в моей жизни. Спасибо за твою красоту, за твою энергию и за то, что хочется становиться лучше, находясь с тобой рядом», — приводит слова певца «iz.ru».



Валентина Алексеева и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @viallentinka)

«Вы ждали мой комментарий. В последнее время вокруг моей жизни слишком много шума: съёмки, эфиры, проекты, титулы, работа с Филиппом Киркоровым… Но в последние дни это перешло все границы. Я просто устала читать этот бред и грязь — домыслы о том, с кем же встречается Валентина Алексеева, приписывали то, что для меня недопустимо», — написала модель в соцсетях.



Опровержение слухов о свадьбе

«Никакой свадьбы не намечается. Да, я состою в отношениях. Я об этом не раз говорила: и месяц назад, и два месяца назад, и на днях выставила видео с молодым человеком. Но читать про свадьбу за 500 млн рублей, особенно в наше время, — это, конечно, смешно. Никакой свадьбы не ожидается, но, если мне сделают предложение, вы узнаете об этом первыми», — написала она в своём блоге.

Состояние здоровья брата и благотворительный фонд



Валентина Алексеева (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Для спасения Лёвы нужен был укол жизни. Один из самых дорогих препаратов в мире, который везли к нам из Америки. Его цена — 130 миллионов рублей. Благодаря фонду «Круг добра» это чудо случилось», — комментирует Алексееву «СтарХит».