Отвергла Киркорова и закрутила роман с 50-летним евреем: почему критикуют роман олигарха и титулованной мисс России Валентины Алексеевой
Она стала «Мисс Россия», поступила в медицинский и, казалось, сама построила свою судьбу. Но когда в её жизни появился 50-летний олигарх, общество обрушилось на девушку с обвинениями: мол, титулы и успех — не её заслуга. А параллельно в прессе обсуждали её связь с Филиппом Киркоровым, называвшим модель «королевой своего сердца». Почему Валентину Алексееву так яростно осуждают и как на самом деле складываются её отношения с Ильёй Мительманом, читайте в материале «Радио 1».
Смертельный приговор для брата и человек, который появился вовремяВалентина Алексеева родилась 11 августа 2006 года в Чебоксарах. Отец работает на заводе, мать — бухгалтер. Училась в медицинском, а в 2024 году стала третьей представительницей Чувашии, получившей титул «Мисс Россия». У девушки есть младший брат Лев, которому был поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа» (СМА). Это редкое генетическое заболевание, для лечения которого требуется дорогостоящий препарат; стоимость лекарства составляет около 130 миллионов рублей.
«В один день наш мир полностью рухнул. Лёва вдруг перестал двигаться. Диагноз прозвучал как смертельный приговор: спинальная мышечная атрофия — самая агрессивная форма. Видеть, как ребёнок гаснет на глазах, и ты не можешь ему ничем помочь — это невыносимо больно», — цитирует модель «СтарХит». Семья Алексеевых привлекла внимание благотворительных фондов для сбора средств на лечение ребёнка. Но денег не хватало. И тогда в их жизни появился человек, чьё имя в Челябинске знают многие.
Сын известного челябинского политикаИлья Мительман родился 11 июня 1976 года в столице Южного Урала. Он является сыном Семена Мительмана — известного предпринимателя, экономиста и бывшего председателя Законодательного собрания Челябинской области. Наследник бизнесмена получил высшее образование на экономическом факультете Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Свою карьеру молодой человек начал в семейном бизнесе, связанном с холдингом «Хлебпром», который в дальнейшем возглавил. Впоследствии в его бизнес-портфель также вошла кондитерская фабрика «Фантэль».
Личная жизнь Ильи Мительмана и знакомство с Валентиной АлексеевойВремя от времени в СМИ писали о романах Ильи Мительмана с известными женщинами, но подтверждений этому нет. По рассказам из ближнего окружения экономиста, ранее он состоял в браке с Мелани Корман. У пары двое детей, однако в 2023 году супруги развелись. В 2024 году стало известно о романе 50-летнего Ильи Мительмана с российской моделью Валентиной Алексеевой. Многие решили, что своим успехом титулованная мисс обязана ему, — и на девушку обрушился шквал критики. Алексеева не стала скрывать, что состоит в отношениях с олигархом. По словам победительницы конкурса красоты, это первый серьёзный роман в её жизни и чувства, которых прежде она не испытывала. При этом избранница наследника олигарха подчеркнула: Илья появился рядом уже после того, как она сама добилась немалых успехов.
«Я никому не позволю переписывать мою историю и обесценивать то, к чему я шла годами. Мой мужчина появился в моей жизни уже после того, как я сама поступила в медицинский вуз, завоевала титулы «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», — подытожила Валентина.
Отдых на Мальдивах, реакция общественности и слухи об отношениях с КиркоровымВ конце 2024 — начале 2025 года в социальных сетях Валентины Алексеевой появились фотографии с отдыха на Мальдивах. Кто рядом с ней, сначала было неясно. Но пользователи быстро поняли, что это Илья Мительман. Выдали внешность и аксессуары. Эта публикация вызвала активное обсуждение в сети.
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Многие критиковали пару за большую разницу в возрасте. В медиапространстве также активно обсуждалась связь Алексеевой с певцом Филиппом Киркоровым. Артист публично называл модель «своей музой» и «королевой красоты и моего сердца», а на фестивале «Новая волна» поп-исполнитель не сдержал эмоций.
«Валентина, я тебя люблю! Спасибо, что ты есть в моей жизни. Спасибо за твою красоту, за твою энергию и за то, что хочется становиться лучше, находясь с тобой рядом», — приводит слова певца «iz.ru».Однако официального подтверждения романтических отношений между ними нет. Сама модель позже заявила, что познакомилась с Киркоровым значительно раньше Мительмана и её общение с музыкантом носило творческий характер.
«Вы ждали мой комментарий. В последнее время вокруг моей жизни слишком много шума: съёмки, эфиры, проекты, титулы, работа с Филиппом Киркоровым… Но в последние дни это перешло все границы. Я просто устала читать этот бред и грязь — домыслы о том, с кем же встречается Валентина Алексеева, приписывали то, что для меня недопустимо», — написала модель в соцсетях.
Опровержение слухов о свадьбеВ медиапространстве и социальных сетях активно обсуждались неподтверждённые слухи о подготовке пышной свадебной церемонии за рубежом с привлечением звёзд эстрады и многомиллионным бюджетом. В ответ на эти спекуляции Валентина опубликовала видеообращение, в котором опровергла информацию о масштабных торжествах. По словам девушки, пара не планирует дорогостоящих мероприятий.
«Никакой свадьбы не намечается. Да, я состою в отношениях. Я об этом не раз говорила: и месяц назад, и два месяца назад, и на днях выставила видео с молодым человеком. Но читать про свадьбу за 500 млн рублей, особенно в наше время, — это, конечно, смешно. Никакой свадьбы не ожидается, но, если мне сделают предложение, вы узнаете об этом первыми», — написала она в своём блоге.
Состояние здоровья брата и благотворительный фондПосле курса дорогостоящей генной терапии, на которую были собраны средства при участии благотворительных фондов, состояние младшего брата Валентины — Лёвы — начало улучшаться.
«Для спасения Лёвы нужен был укол жизни. Один из самых дорогих препаратов в мире, который везли к нам из Америки. Его цена — 130 миллионов рублей. Благодаря фонду «Круг добра» это чудо случилось», — комментирует Алексееву «СтарХит».По сообщениям близких, ребёнок стал демонстрировать положительную динамику в двигательной активности. Илья Мительман, по данным из близкого окружения пары, принимает участие в жизни семьи Алексеевых, в том числе поддерживает процесс реабилитации мальчика и общается с ним.