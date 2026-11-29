29 ноября 2026, 16:44

Григорий и Игорь Верники (Фото: Instagram* @gr_vernik)

Актеру Григорию Вернику 30 ноября исполняется 27 лет. Наследник знаменитой фамилии, он с детства на виду: сначала как сын Игоря Верника, затем как студент Школы-студии МХАТ, а теперь как один из самых снимаемых молодых артистов Театра на Бронной. За его плечами более 40 работ в кино и сериалах, роли у именитых режиссеров и репутация человека, который отказывается играть по правилам звездных семей. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биорафия Григория Верника Хроника сердечных драм Верника Как одна фотография едва не разрушила репутацию Как сейчас живет артист



Биорафия Григория Верника

Григорий Верник и Мария Казакова (Фото: Instagram* @gr_vernik)

Хроника сердечных драм Верника

Григорий Верник и Полина Гухман (Фото: Instagram*@polina.guhman)

Как одна фотография едва не разрушила репутацию

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал Разин.

«Как правильно заметили СМИ, я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом — прошу прощения. И не воспринимайте всё так буквально. Это только кино. Короткий метр под рабочим названием "Интересное кино", где я играю такого вот персонажа», — написал тогда Верник-младший.

Как сейчас живет артист