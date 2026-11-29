Нос, вытертый купюрой, отъезд матери в США и новая любовь из числа актрис: как Григорий Верник строит карьеру в тени знаменитой фамилии?
Актеру Григорию Вернику 30 ноября исполняется 27 лет. Наследник знаменитой фамилии, он с детства на виду: сначала как сын Игоря Верника, затем как студент Школы-студии МХАТ, а теперь как один из самых снимаемых молодых артистов Театра на Бронной. За его плечами более 40 работ в кино и сериалах, роли у именитых режиссеров и репутация человека, который отказывается играть по правилам звездных семей. Подробности — в материале «Радио 1».
Биорафия Григория ВерникаГригорий Игоревич Верник появился на свет 30 ноября 1999 года в Москве, в семье, где искусство было не профессией, а воздухом. Его отец — народный артист России Игорь Верник, человек, чье имя давно стало синонимом обаятельного ловеласа на экране и на сцене. Мать — Мария Казакова, журналистка и светская львица, чья фигура в тусовке значила не меньше, чем актерский талант супруга. С ранних лет мальчик был погружен в богемную среду: за кулисами театров, на светских раутах, в компании людей, чьи лица не сходили с экранов. Уже в 2012 году, тринадцатилетним подростком, он появился в эфире вместе с отцом в детском шоу «Школа музыки», словно примеряя на себя роль продолжателя династии.
Однако путь к собственной карьере оказался не таким гладким, как могло показаться со стороны. Родители развелись, когда Григорию было около девяти лет, и этот разрыв стал одним из самых болезненных эпизодов его биографии. Мать вскоре уехала в США, где построила новую жизнь и родила дочь, а мальчик остался с отцом. Именно этот период, по признанию самого актера, сформировал его отношение к семье и публичности: он научился не выносить сор из избы, но при этом никогда не отказывался говорить о том, что считает важным.
Образование Григорий получил более чем достойное: в 2021 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ, мастерскую Евгения Писарева — ректора вуза и одного из самых уважаемых театральных педагогов страны. Уже во время учебы он выходил на сцену Учебного театра в постановках «Двенадцатая ночь» и «Шварц. Недосказанные сказки», а сразу после выпуска был принят в труппу Театра на Малой Бронной, где служит по сей день. Параллельно с театром развивалась и киношная карьера: дебют в мелодраме «Избранница» в 2015-м, затем эпизоды в «Домашнем аресте», «Мамах чемпионов» и, наконец, заметные роли в «Цикадах», «Немодельном агентстве» и «Фандорине. Азазель».
Хроника сердечных драм ВерникаЛичная жизнь Григория Верника — тема, которая интересует публику едва ли не больше, чем его фильмография. И здесь молодой актер успел наделать шума. Первый громкий выход в свет случился еще в шестнадцать лет: на Бал дебютанток журнала Tatler он появился в компании подруги детства Анастасии Горшковой, что мгновенно породило слухи о романе. Однако сам Григорий позже пояснил, что между ними исключительно дружеские отношения, а светские хроники просто любят дорисовывать детали.
Настоящая драма разыгралась в стенах Школы-студии МХАТ. Однокурсница Мария Янычева стала той, ради кого Верник-младший, по его собственному признанию, учился готовить и преодолевал природную застенчивость. Их роман длился около трех лет, пара жила вместе, и поклонники уже ждали свадьбы. Однако в конце 2024 года отношения неожиданно сошли на нет.
Следующей в списке оказалась Полина Денисова, звезда сериала «Папины дочки. Новые». Их совместный выход на премию журнала «ОК!» в ноябре 2024-го стал сенсацией: пара вела себя подчеркнуто нежно, позировала в обнимку и отказывалась комментировать свой статус. В прессе тут же поползли слухи, что именно Денисова стала причиной разрыва с Янычевой. Однако и этот роман, если он и был, оказался недолгим.
Уже летом 2025 года Григория заметили с другой Полиной — актрисой Полиной Гухман. Влюбленные вместе посетили фестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде, и их совместные фотографии не оставляли сомнений в характере отношений. Сам Верник по-прежнему хранит молчание, предпочитая, чтобы публика додумывала за него.
Как одна фотография едва не разрушила репутациюЛетом 2019 года, когда Григорию было всего девятнадцать и он только начинал обучение в Школе-студии МХАТ, в его Instagram появился снимок, мгновенно превратившийся в бомбу замедленного действия. На фотографии молодой человек вытирал нос пятитысячной купюрой — и это изображение, растиражированное по всем таблоидам, вызвало волну возмущения, которая едва не перечеркнула его начинающуюся карьеру.
Первым, кто публично отреагировал на провокационный кадр, стал музыкальный продюсер Андрей Разин. Именно он сохранил копию удаленного поста и опубликовал ее на своей странице с гневным комментарием, который моментально разлетелся по сети.
«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал Разин.Пользователи сети поддержали продюсера: комментаторы упрекали представителя «золотой молодежи» в неуважении к национальным символам и отсутствии реального опыта зарабатывания денег. Для девятнадцатилетнего юноши, еще не сыгравшего ни одной заметной роли, это был болезненный удар — его впервые узнала страна, и узнала не как актера, а как скандального отпрыска знаменитой фамилии.
Однако развязка оказалась неожиданной. Григорий удалил снимок и принес извинения, пояснив, что фотография была сделана на съемочной площадке и не имеет отношения к реальной жизни.
«Как правильно заметили СМИ, я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом — прошу прощения. И не воспринимайте всё так буквально. Это только кино. Короткий метр под рабочим названием "Интересное кино", где я играю такого вот персонажа», — написал тогда Верник-младший.Его отец, Игорь Верник, поспешил подтвердить эту версию, уточнив, что сын играл «гламурного подонка» в короткометражке, а купюра была ненастоящей.
Как сейчас живет артистСегодня Григорий Верник последовательно наращивает профессиональную мощь. В 2025 году с его участием вышли драма «Разочарованные», исторический сериал «Натали и Александр», музыкальная комедия «ВИА "Васильки"» и фэнтези-детектив «Потомокъ». Кроме того, 27 июня 2025 года состоялась премьера лирической комедии «Он просто чудо», где Верник сыграл одну из главных ролей — Леху, уличного художника, чья дружба с особенным человеком переворачивает представление обоих о мире. Сценарий, по словам создателей, родился из реальной истории о нескольких днях, проведенных в психиатрической больнице, и получился одновременно смешным и пронзительным.
Что касается 2026 года, то главным событием стал хоккейный драмеди-сериал «Седьмой игрок», где компанию Вернику составили Антон Лапенко и Николай Фоменко. Сюжет строится вокруг хоккейного клуба «Строитель», оказавшегося на дне турнирной таблицы, и бывшего тренера по фигурному катанию, который пытается изменить игру изнутри. Съемки проходили в Твери, Москве и Минске, а премьера состоялась 15 октября. Кроме того, в производстве находятся проект «Хоспис», где Верник, судя по всему, вновь примеряет на себя сложный, неоднозначный образ, а также картины «Выйти из игры», «Казино», «Нормальный» и «Триггер-4».