Носит женское бельё, сыновья отреклись, а мать хотела сбросить с балкона: что скрывает Юрий Стоянов и о чём горько сожалеет

18 сентября 2026, 18:35

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он был мастером перевоплощения — надевал чулки и бюстгальтер ради женских ролей в «Городке», хотя терпеть не мог этот процесс. В детстве мать в шутку грозилась выбросить его с балкона, а он пообещал, что она будет им гордиться. И слово сдержал: сын гинеколога, «подкаблучник» и мастер спорта по фехтованию стал народным артистом. Но за кулисами осталось то, о чём мэтр говорит и вспоминает с горечью. Какую боль Юрий Стоянов до сих пор носит в себе и почему пародисту пришлось закрыть легендарную передачу после смерти друга, читайте в материале «Радио 1».





Содержание За что мать хотела выбросить его с балкона? Догилева, Сухоруков и Стоянов: что связывало будущих звёзд Какая фраза стала поводом для увольнения? Почему в их творческом тандеме Стоянов играл женские роли, а не Олейников? Что он пообещал другу ещё при жизни? Почему старшие дети не общаются с ним до сих пор?

За что мать хотела выбросить его с балкона?



Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Когда был маленьким, моя мама, абсолютно в духе своей должности, сказала: «Я тебя выброшу с пятого этажа, с балкона». На что я сказал: «Не выбрасывай меня, пожалуйста. Ты ещё будешь мною гордиться», — цитирует слова юмориста «РБК».

Догилева, Сухоруков и Стоянов: что связывало будущих звёзд



Татьяна Догилева (Фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»)

«На первом курсе я была влюблена в Юрия Стоянова. Он был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. Юра приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились», — приводит слова кинодивы «СтарХит».

«Слушайте, мне на эту тему надоело и серьёзно отвечать, и шутить. На нашем курсе у всех были романы друг с другом. Но никаких особенных отношений с ней у нас, конечно, не было. Ну были симпатии... Мы, однокурсники, все друг другу нравились. Возьмите любой актёрский курс, где 25 человек сутками вместе на протяжении четырёх лет — это одна большая семья», — уверял юморист.

Какая фраза стала поводом для увольнения?

Почему в их творческом тандеме Стоянов играл женские роли, а не Олейников?



Илья Олейников и Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Если вы думаете, что актёру нравится надевать чулки и бюстгальтер, то это не так. Для меня это была ещё одна роль, и профессиональная задача», — приводит слова Юрия «NEWS».

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Что он пообещал другу ещё при жизни?

Почему старшие дети не общаются с ним до сих пор?