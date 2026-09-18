Носит женское бельё, сыновья отреклись, а мать хотела сбросить с балкона: что скрывает Юрий Стоянов и о чём горько сожалеет
Он был мастером перевоплощения — надевал чулки и бюстгальтер ради женских ролей в «Городке», хотя терпеть не мог этот процесс. В детстве мать в шутку грозилась выбросить его с балкона, а он пообещал, что она будет им гордиться. И слово сдержал: сын гинеколога, «подкаблучник» и мастер спорта по фехтованию стал народным артистом. Но за кулисами осталось то, о чём мэтр говорит и вспоминает с горечью. Какую боль Юрий Стоянов до сих пор носит в себе и почему пародисту пришлось закрыть легендарную передачу после смерти друга, читайте в материале «Радио 1».
За что мать хотела выбросить его с балкона?Юрий Стоянов родился 10 июля 1957 года в селе Бородино Одесской области. Его отец, Николай Георгиевич Стоянов, был болгарином по происхождению и работал врачом-гинекологом. Мать, Евгения Леонидовна, преподавала украинский язык и литературу, позже стала директором педагогического колледжа.
После окончания медицинского вуза отец получил распределение в село Бородино, куда переехала вся семья. В сельской местности не было электричества, и отец проводил операции при свете керосиновой лампы, которую держала мать. Позже они вернулись в Одессу и поселились в районе Пересыпь — в маленькой квартире. Учился Юрий без особого рвения, и родители нередко бранили отпрыска за плохие оценки. Однажды школьнику задали сочинение на тему «Место работы моего отца». В качестве иллюстрации Стоянов срисовал картинку из учебника по гинекологии. Как-то раз, после очередной двойки мать-завуч в шутку пригрозила выбросить сына из окна.
«Когда был маленьким, моя мама, абсолютно в духе своей должности, сказала: «Я тебя выброшу с пятого этажа, с балкона». На что я сказал: «Не выбрасывай меня, пожалуйста. Ты ещё будешь мною гордиться», — цитирует слова юмориста «РБК».
Догилева, Сухоруков и Стоянов: что связывало будущих звёздЮрий Стоянов в юности занимался фехтованием и получил звание мастера спорта СССР. Параллельно молодой человек посещал студию киноактёра при Одесской киностудии. В 1974 году 18-летний провинциал поступил в ГИТИС в мастерскую Всеволода Остальского. На одном курсе с ним учились будущие известные артисты: Татьяна Догилева и Виктор Сухоруков. Бунтарь-сокурсник, был старше Стоянова почти на 6 лет. В студенческом общежитии они жили в одной комнате.
По словам комика, именно там, в московских общагах, формировался его актёрский характер. Во время учёбы между Татьяной Догилевой и Юрием Стояновым вспыхнул краткосрочный роман.
«На первом курсе я была влюблена в Юрия Стоянова. Он был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. Юра приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились», — приводит слова кинодивы «СтарХит».Однако сам артист не считает те юношеские чувства серьёзными. По словам мэтра, мимолётное увлечение вряд ли можно назвать любовью: тогда однокурсников связывали лишь дружба и общая страсть к театру.
«Слушайте, мне на эту тему надоело и серьёзно отвечать, и шутить. На нашем курсе у всех были романы друг с другом. Но никаких особенных отношений с ней у нас, конечно, не было. Ну были симпатии... Мы, однокурсники, все друг другу нравились. Возьмите любой актёрский курс, где 25 человек сутками вместе на протяжении четырёх лет — это одна большая семья», — уверял юморист.В юности Стоянов также писал стихи и играл на гитаре.
Какая фраза стала поводом для увольнения?В 1978 году Юрий был принят в труппу Ленинградского Большого драматического театра (БДТ) имени М. Горького, которым руководил Георгий Товстоногов. Стоянов проработал в БДТ до 1995 года. За все время службы на сцене он в основном был занят в эпизодических и второстепенных ролях. Единственной крупной работой стала роль Моцарта в спектакле Георгия Товстоногова «Амадеус», в котором проникновенно раскрыл образ великого маэстро.
В 1995 году артист уволился из театра, объяснив причины ухода отсутствием перспектив: «Я мучился, мучился, никому был не нужен». После этого мастер комедийного жанра сосредоточился на юмористическом проекте «Городок» с Ильёй Олейниковым. Вернулся на сцену актёр в 2006 году, сыграв Соломона в спектакле «Перезагрузка» в театре «Балтийский дом» (Санкт-Петербург). А в 2010 году состоялся его дебют в МХТ имени Чехова.
Почему в их творческом тандеме Стоянов играл женские роли, а не Олейников?Юрий Стоянов и Илья Олейников познакомились 10 июля 1989 года на съёмках комедии Виктора Титова «Анекдоты». Оба актёра родились в один день — 10 июля, но с разницей в десять лет: Олейников — в 1947 году, Стоянов — в 1957 году. По словам Юрия, коллега шутил, что они «однояйцевые близнецы, просто рождённые от разных матерей и с опозданием на десять лет». В 1993 году сценические партнёры запустили юмористическую программу «Городок». Передача выходила на Ленинградском телевидении с 17 апреля 1993 года. В культовом проекте пародист исполнял множество ролей, включая женские персонажи, для чего приходилось наносить сложный грим и переодеваться. Сам актёр рассказывал, что это требовало психологического преодоления.
«Если вы думаете, что актёру нравится надевать чулки и бюстгальтер, то это не так. Для меня это была ещё одна роль, и профессиональная задача», — приводит слова Юрия «NEWS».Олейников женские роли почти не играл. В интервью RTVI Стоянов сообщил, что воплощал дам в юмористическом шоу «Городок», потому что его другу «категорически нельзя было сбривать усы». В 2001 году указом президента Владимира Путина творческие партнёры получили звание «Народный артист Российской Федерации».
Нашла свою дочь в детдоме в 46 и отказала Лукашенко: куда пропала звезда НТВ Светлана Сорокина
Сериал «Вампиры средней полосы», в котором Юрий Николаевич исполнил главную роль деда Славы, вышел в 2021 году. На момент премьеры артисту было 63 года. Эта работа показала, что Стоянов — не только комедийный, но и глубокий драматический актёр.
Что он пообещал другу ещё при жизни?После смерти Олейникова Стоянов принял решение прекратить работу над программой «Городок», заявив, что шоу не может существовать без его соавтора и друга. Официально о закрытии передачи было объявлено в январе 2013 года. В своих интервью Юрий отмечал, что они обсуждали будущее программы ещё при жизни, и он твёрдо обещал партнёру не продолжать съёмки в одиночку. Илья Львович Олейников (настоящая фамилия — Клявер) скончался 11 ноября 2012 года в возрасте 65 лет.
Основной причиной смерти стал рак лёгких, который был осложнён тяжёлой пневмонией и проблемами с сердцем. В последние дни жизни актёр находился в реанимации в состоянии медикаментозного сна и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Юрий Стоянов регулярно навещал товарища в больнице.
Церемония прощания с народным артистом РФ состоялась 14 ноября 2012 года в Петербургском театре эстрады.
Почему старшие дети не общаются с ним до сих пор?Личная жизнь актёра складывалась непросто. Первый раз Юрий Стоянов женился на искусствоведе Ольге Синельченко в 1978 году, ещё во время учёбы в ГИТИСе. В браке родились двое сыновей — Николай (1978) и Алексей (1980). Однако через пять лет супруги расстались. По признанию самого Стоянова, развод произошёл из-за его измены с Мариной Венской, редактором литературной части БДТ. После развода бывшая жена вышла замуж за учёного Максима Хлопова, и сыновья взяли фамилию и отчество отчима. Оба наследника практически не общаются с биологическим отцом. Стоянов в интервью признавал свою вину перед детьми и называл ситуацию трагической. Во второй раз Стоянов женился на Марине Венской, с которой тоже познакомился в театре. Брак продлился почти 11 лет и завершился в 1995 году.
В начале 2000-х годов Юрий Стоянов женился в третий раз на Елене, у которой были две дочери от предыдущего брака. Стоянов принял падчериц как родных, и они называют его «папой». В 2003 году, когда актёру было 45 лет, у пары родилась общая дочь Екатерина. В соцсетях Стоянов называет себя «счастливым подкаблучником» и с юмором признаёт, что жена полностью управляет его графиком и деловой жизнью.