Нож в грудь от любовницы, психиатрическая лечебница и роман с дочерью армейского друга: перипетии жизни актера Андрея Краско
Андрей Краско — человек, которому удалось невозможное. Сын народного артиста, он чудом пережил трудные для кинематографа 90-е, месил бетон на кладбище, шил джинсы и бомбил на такси, чтобы прокормить себя. А после вернулся, став всенародным любимцем после роли оперативника Краснова в «Агенте национальной безопасности», и успел сняться в десятках культовых картин, включая ленты «Брат», «Особенности национальной рыбалки», «9 рота» и «72 метра». 10 августа артист мог бы отпраздновать свой 69-й день рождения. О том, как сложилась жизнь артиста и что стало причиной его безвременного ухода, читайте в материале «Радио 1».
Биография Андрей КраскоАндрей Краско родился в Ленинграде 10 августа 1957 года в семье актёра Ивана Краско и учительницы Киры Петровой. Он рос в театральной среде и после школы решил попробовать свои силы в ЛГИТМиКе. С первого раза Краско не получилось стать студентом театрального. Не отчаявшись, он год проработал монтировщиком сцены в театре имени Комиссаржевской, после чего поступил на курс Льва Додина и Аркадия Кацмана.
Его кинодебют состоялся в 1979 году с эпизодической ролью в фильме «Личное свидание» . После института последовало распределение в Томский ТЮЗ, затем был Димитровградский театр, где он, по его собственным воспоминаниям, играл на сцене, где «на балконе росли кусты, а внизу паслись козы» .Однако 90-е годы для Краско стали настоящим испытанием на прочность. Кино почти не снимали, театры пустовали, а молодой актёр остался без работы.
«Кем я только не работал! Помню, штаны шил. Тогда в моду вошли слаксы, брюки с большим количеством карманов. Я и на кладбище бетон месил для оградок, книжками торговал, на машине «бомбил»», — вспоминал Краско в интервью для viperson.ru.
Всё изменил 1999 год, когда на экраны вышел сериал «Агент национальной безопасности». Роль напарника агента ФСБ, которую сыграл Краско, принесла ему долгожданную славу и признание. Кинокритик Александр Шпагин отмечал:
«В роли Краснова Андрей угадал какой-то русский раздолбайский ментальный код. Образ получился чрезвычайно убедительным».После этого успеха роли посыпались одна за другой. За свою жизнь Краско сыграл более 80 ролей. Он снимался у ведущих режиссёров: у Балабанова в «Брате» и «Блокпосте», у Рогожкина в «Особенностях национальной рыбалки», у Бондарчука в «9 роте» и у Лунгина в «Олигархе». Казалось, что звездный час наконец настал, но расплата за годы лишений и тяжелой работы была уже близко.
Личная жизнь КраскоНесмотря на далеко не голливудскую внешность, Андрей Краско пользовался невероятной популярностью у женщин и сам был страстно влюбчив. Первой женой актёра стала студенческая любовь — актриса Наталья Акимова. Этот брак закончился трагедией: Наталья ушла к другу Андрея, актёру Игорю Скляру. Предательство стало настолько сильным ударом, что Краско попал в психиатрическую лечебницу с маниакальным психозом. Близкие артиста всерьёз опасались, что он покончит с собой. К счастью, своевременное обращение к специалистам быстро дало свои плоды, и актёр смог вернуться к нормальной жизни.
Второй избранницей Краско стала польская актриса Мириам Александрович. Она родила ему сына Яна, и ради ребёнка Краско женился на ней. Однако брак оказался формальностью. Андрей не любил Мириам и вёл разгульный образ жизни, заводя романы на стороне, не скрывая их.
«Я обожала Андрея, готова была лишиться всего — родины, друзей, языка, лишь бы быть с ним рядом», — вспоминала Мириам в интервью изданию woman.ru.Развод они оформили лишь за пять месяцев до его смерти, хотя фактически не жили вместе 26 лет.
Позже от гражданского брака с актрисой Маргаритой Звонарёвой у Краско родился ещё один сын — Кирилл. Ещё один роман был у Андрея Краско с Каролиной Поповой, дочерью его армейского друга, которая родила ему дочь Алису.
Скандалы и расплата за талант90-е и начало нулевых прошли для Краско в постоянной борьбе не только с безденежьем, но и с репутацией. Из-за пристрастия к алкоголю он попал в так называемый «черный список» продюсеров, которые отказывались брать его в проекты. Режиссер Александр Стриженов, снимавший Краско незадолго до смерти в фильме «Любовь-морковь», вспоминал, что ему пришлось преодолеть «огромные препятствия», чтобы утвердить актёра на роль. Продюсеры говорили:
«Ну как ты можешь брать Андрея, если все договорились его как бы наказать? Я Андрея отстоял. И это была его последняя роль», — делился Стриженов с изданием news.ru.Быт актёра также был полон трагикомических эпизодов. Однажды одна из череды бесконечных любовниц всадила ему в грудь кухонный нож, и выжил он чудом.
«Всё было как в кино. Моя девушка в припадке ревности схватила кухонный нож и вонзила мне в грудь. Повредила легкое и артерию. Меня чудом откачали в Институте скорой помощи, где, на мое счастье, работали хирурги, вернувшиеся из Афганистана. А то бы точно помер — много крови потерял», — цитирует Краско издание starhit.ru.Смерть подстерегала его на каждом шагу, но он словно искал с ней встречи.
Последние годы и роковая съемкаПоследние годы жизни Краско работал на износ. Он снимался «как подорванный», соглашаясь на всё, чтобы наверстать упущенное. Однако стресс, усталость и алкоголь, которым он глушил нервы, делали своё дело. Друг артиста Вячеслав Смородинов шокировал общественность признанием: Краско предчувствовал скорую смерть и отказался от лечения. «Дай умереть, как мне хочется», — говорил он товарищу. Через две недели его не стало.
4 июля 2006 года на съемках сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация» в Одессе у Андрея Краско случился инфаркт. Ему было 48 лет. Роль, которая должна была стать новой яркой страницей в его карьере, стала для него последней. Похоронили актера в костюме, который был сшит для его роли в фильме «Любовь-морковь», — в последний путь его провожали в образе, который он создал на экране.