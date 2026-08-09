09 августа 2026, 15:04

Андрей Краско (Фото: скриншот т/п «Далёкие близкие»)

Андрей Краско — человек, которому удалось невозможное. Сын народного артиста, он чудом пережил трудные для кинематографа 90-е, месил бетон на кладбище, шил джинсы и бомбил на такси, чтобы прокормить себя. А после вернулся, став всенародным любимцем после роли оперативника Краснова в «Агенте национальной безопасности», и успел сняться в десятках культовых картин, включая ленты «Брат», «Особенности национальной рыбалки», «9 рота» и «72 метра». 10 августа артист мог бы отпраздновать свой 69-й день рождения. О том, как сложилась жизнь артиста и что стало причиной его безвременного ухода, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрей Краско Личная жизнь Краско Скандалы и расплата за талант Последние годы и роковая съемка



Биография Андрей Краско

«Кем я только не работал! Помню, штаны шил. Тогда в моду вошли слаксы, брюки с большим количеством карманов. Я и на кладбище бетон месил для оградок, книжками торговал, на машине «бомбил»», — вспоминал Краско в интервью для viperson.ru.

Андрей Краско и Михаил Пореченков (Фото: скриншот т/п «Далёкие близкие»)

«В роли Краснова Андрей угадал какой-то русский раздолбайский ментальный код. Образ получился чрезвычайно убедительным».

Личная жизнь Краско

Андрей Краско и Мириам Александрович с сыном (Фото: скриншот т/п «Далёкие близкие»)

«Я обожала Андрея, готова была лишиться всего — родины, друзей, языка, лишь бы быть с ним рядом», — вспоминала Мириам в интервью изданию woman.ru.

Скандалы и расплата за талант

«Ну как ты можешь брать Андрея, если все договорились его как бы наказать? Я Андрея отстоял. И это была его последняя роль», — делился Стриженов с изданием news.ru.

Андрей Краско (Фото: скриншот т/п «Далёкие близкие»)

«Всё было как в кино. Моя девушка в припадке ревности схватила кухонный нож и вонзила мне в грудь. Повредила легкое и артерию. Меня чудом откачали в Институте скорой помощи, где, на мое счастье, работали хирурги, вернувшиеся из Афганистана. А то бы точно помер — много крови потерял», — цитирует Краско издание starhit.ru.

Последние годы и роковая съемка