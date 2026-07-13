Тюремный срок отца, тяжелое детство в детдоме и обвинения в пафосности: какие перипетии судьбы пережил звезда «Чикатило» Евгений Шириков?
Актеру Евгению Ширикову, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Красивая жизнь», «Капитан Голливуд» и культовому сериалу «Чикатило», 14 июля исполняется 38 лет. Он прошел долгий и тернистый путь от воспитанника детского дома до статуса одного из самых востребованных артистов театра и кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Евгения ШириковаБудущий актер родился 14 июля 1988 года в Вологде в самой обычной семье: отец работал автослесарем, мать — завхозом. Счастливое детство рухнуло в один миг, когда мальчику было всего пять лет — его мать скоропостижно скончалась от сердечного приступа прямо на глазах у ребенка.
«Я вышел на кухню и увидел, как мама, испытывая недомогание, попросила позвать отца. Это были ее последние слова», — вспоминал позже актер в откровенном интервью для программы «Однажды…» на ТК «НТВ».Через три года судьба нанесла новый удар: отец, пытаясь наладить бизнес в тяжелые 90-е, оказался втянут в криминальные разборки и попал в тюрьму на длительный срок. Мальчика, у которого не осталось близких родственников, определили в интернат города Сокола Вологодской области.
Именно в казенном учреждении, где, по признанию артиста, процветала жестокая дедовщина, и закалился его характер. Чтобы выжить в агрессивной среде, Шириков записался во все возможные кружки: лыжи, альпинизм, акробатика, брейк-данс. Однако главной любовью стал театр. Первое выступление в постановке «Кошкин дом», где он сыграл котенка, едва не перечеркнуло его карьеру — в благодарственной грамоте имя мальчика по ошибке написали как «Евгения Ширикова».
«Я так обиделся, что решил стать военным», — шутил актер, но судьба распорядилась иначе.Талант Ширикова заметила педагог, которая настояла на поступлении в драматическую студию. В 13 лет он уже был победителем Всероссийского конкурса «Рождественские встречи» в номинации «Лучший актер». В 2011 году Евгений с красным дипломом окончил СПбГАТИ им. Черкасова по специальности «артист рок-оперы».
Кинодебют Ширикова состоялся в 2012 году, а широкая известность пришла после главной роли в мелодраме «Красивая жизнь» (2014). С тех пор фильмография актёра пополняется ежегодно и уже насчитывает более 65 работ, включая картины «Чемпионы», «Мосгаз», «Чикатило», «Идеальный пациент», «Украденная жизнь», «Глаз пустыни» и ряд громких проектов, сделавших его узнаваемым лицом российского кино.
Личная жизнь артистаВ отличие от насыщенного драмами прошлого, личная жизнь Ширикова сложилась на удивление стабильно и гармонично. Актер счастливо женат на девушке по имени Леонора, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу и работает профессиональным инструктором по китайской йоге. Пара воспитывает двоих сыновей — Тимура и Даниила. Судя по редким публикациям, свадьба состоялась еще осенью 2013 года, и именно в семье актер черпает силы для новых свершений.
Известно, что Шириков — строгий отец, который прививает мальчикам любовь к спорту. Они занимаются легкой атлетикой, боксом и лыжами. Сам актер неоднократно признавался, что именно дети помогли ему преодолеть кризисы в карьере.
«Если я чувствую, что-то не так, что-то не получается, я смотрю на своих пацанов и понимаю, что главное у меня уже получилось. Это дает силы двигаться вперед», — делился артист на своей странице.Свободное от съемок время Евгений Шириков старается проводить с женой и детьми, редко появляясь на светских тусовках.
Тени прошлогоНесмотря на образ положительного героя, жизнь Ширикова омрачена несколькими громкими историями, которые актер предпочитает не афишировать. Главная трагедия — это судьба его отца. В 90-е годы он попал в тюрьму и умер там, так и не выйдя на свободу, от тяжелой болезни. Шириков тяжело переживает этот разрыв. В своих редких интервью он признавался, что сожалеет о том, что перестал навещать отца в колонии и не успел попросить у него прощения за одну ложь, связанную со свадьбой.
Также журналисты не раз писали о сложных отношениях актера с театральными критиками, которые обвиняли его в излишней пафосности и «золотом голосе», не подходящем для реалистичного кино. Однако Шириков всегда парировал эти нападки, доказывая свой профессионализм работой в самых разных жанрах — от мюзиклов до остросоциальных драм. Серьезной встряской для актера стал и скандал вокруг съемок сериала «Тень Чикатило», где его персонажа сочли «слишком романтизированным», что вызвало волну критики в прессе. Тем не менее Ширикову удалось выйти из всех передряг с высоко поднятой головой, не дав негативу перекрыть его профессиональные достижения.
Как сейчас живет артистСегодня Евгений Шириков продолжает активно сниматься и пробовать себя в качестве сценариста и продюсера. 2025 год выдался для артиста крайне плодотворным. На экраны вышли военная драма «Солдатская мать» и масштабный боевик «Отверженные». Также зрители увидели его в историческом фильме «Война и музыка» и драме «Сломанная стрела».
Главной новостью 2026 года стал фильм «Позывной "Аскет"». Это проект, особенно важный для Ширикова, поскольку он не только исполняет главную роль бывшего спецназовца, но и выступил соавтором сценария. Съемки проходили на родине актера в Вологде, на территории подшипникового завода, и при поддержке Министерства культуры РФ.
«Через фильм мы хотим донести, что в любой ситуации важно оставаться человеком. Многие ребята, вернувшиеся с боевых действий, должны увидеть, что нужно двигаться дальше», — заявил артист в интервью изданию «Вологда регион».Премьера картины запланирована на лето 2026 года. Кроме того, в 2026 году ожидается выход комедии «За любовь». Актер также активно работает в театре музыкальной комедии, продолжая исполнять главные партии в мюзиклах «Граф Монте-Кристо» и «Петр I».