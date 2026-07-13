13 июля 2026, 16:30

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)

Актеру Евгению Ширикову, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Красивая жизнь», «Капитан Голливуд» и культовому сериалу «Чикатило», 14 июля исполняется 38 лет. Он прошел долгий и тернистый путь от воспитанника детского дома до статуса одного из самых востребованных артистов театра и кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгения Ширикова Личная жизнь артиста Тени прошлого Как сейчас живет артист

Биография Евгения Ширикова

«Я вышел на кухню и увидел, как мама, испытывая недомогание, попросила позвать отца. Это были ее последние слова», — вспоминал позже актер в откровенном интервью для программы «Однажды…» на ТК «НТВ».

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)

«Я так обиделся, что решил стать военным», — шутил актер, но судьба распорядилась иначе.

Личная жизнь артиста

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)

«Если я чувствую, что-то не так, что-то не получается, я смотрю на своих пацанов и понимаю, что главное у меня уже получилось. Это дает силы двигаться вперед», — делился артист на своей странице.

Тени прошлого

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)

Как сейчас живет артист

Евгений Шириков (Фото: Instagram* @eshirikov)

«Через фильм мы хотим донести, что в любой ситуации важно оставаться человеком. Многие ребята, вернувшиеся с боевых действий, должны увидеть, что нужно двигаться дальше», — заявил артист в интервью изданию «Вологда регион».

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