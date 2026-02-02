02 февраля 2026, 14:50

Алексей Филимонов (Фото: Instagram* /@lexachelovek)

Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Кислород», «Вертинский», «Берлинская жара», Алексею Филимонову 3 февраля исполняется 45 лет. Этот талантливый артист, лауреат «Кинотавра», прошёл путь от Иркутска до главных ролей в Москве. Его карьера строится на мастерском перевоплощении и сознательном уходе от публичности, что лишь подогревает интерес к его персоне. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Филимонова За закрытыми дверями: личная жизнь под покровом тайны Как сейчас живет артист



Биография Алексея Филимонова

«Оказалось, что есть на свете люди, с которыми можно говорить», — признавался Филимонов, с головой окунувшись в новую для себя среду.

Алексей Филимонов (Фото: Instagram* /@lexachelovek)

«После "Бумера" я переиграл бесчисленное множество разных подонков, убийц, гопников, наркоманов. Это смешно, но меня до сих пор люди, если на улице узнают, то говорят: "О, это Вовка, а чо?". Меня еще ни разу не узнали по другой роли. Только по этой. Я уже превратился в пожухлую курагу, а меня все равно узнают», — с улыбкой отмечал актёр в интервью изданию «Теленеделя».

За закрытыми дверями: личная жизнь под покровом тайны

Ольга Смирнова и детьми Варварой и Федором (Фото: Instagram* /@olga_smir_nova)

«Просто потому, что охладели друг к другу», — признавалась актриса.

Как сейчас живет артист

Алексей Филимонов (Фото: Instagram* /@lexachelovek)

«Это правда интереснее — отрицательных играть. У них больше внутренних проблем и нестандартных задач», — рассуждает Алексей.