«О, это Вовка, а чо?»: развод, четверо детей, победа на «Кинотавре» и новая жизнь звезды фильма «Бумер» Алексея Филимонова
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Кислород», «Вертинский», «Берлинская жара», Алексею Филимонову 3 февраля исполняется 45 лет. Этот талантливый артист, лауреат «Кинотавра», прошёл путь от Иркутска до главных ролей в Москве. Его карьера строится на мастерском перевоплощении и сознательном уходе от публичности, что лишь подогревает интерес к его персоне. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Алексея ФилимоноваАлексей Филимонов родился 3 февраля 1981 года в Иркутске в семье, далёкой от мира искусства. Его отец был муровщиком доменных печей — представителем редкой и тяжелой профессии, а мать — филологом. Будущее молодого человека могло сложиться иначе, если бы не проницательность его школьной учительницы литературы, Натальи Георгиевны Гавриловой. Она разглядела в непоседливом подростке творческое начало и, как вспоминает сам актёр, буквально за руку привела его на прослушивание в Иркутское театральное училище. Этот шаг перевернул его жизнь.
«Оказалось, что есть на свете люди, с которыми можно говорить», — признавался Филимонов, с головой окунувшись в новую для себя среду.
После училища у Алексея была работа в провинциальных театрах и решительный переезд в Москву для поступления в РАТИ-ГИТИС на курс Олега Кудряшова. Кинодебют артиста состоялся в 2006 году с небольшой, но запоминающейся роли Вовки в фильме «Бумер. Фильм второй». Эта работа стала для него одновременно и визитной карточкой, и своеобразным проклятием.
«После "Бумера" я переиграл бесчисленное множество разных подонков, убийц, гопников, наркоманов. Это смешно, но меня до сих пор люди, если на улице узнают, то говорят: "О, это Вовка, а чо?". Меня еще ни разу не узнали по другой роли. Только по этой. Я уже превратился в пожухлую курагу, а меня все равно узнают», — с улыбкой отмечал актёр в интервью изданию «Теленеделя».
Настоящим прорывом стала главная роль в драме Ивана Вырыпаева «Кислород» (2009), а звёздным часом — победа на «Кинотавре» в 2014 году за лучшую мужскую роль в фильме Оксаны Бычковой «Ещё один год». На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 50 работ в кино и сериалах.
За закрытыми дверями: личная жизнь под покровом тайныАлексей Филимонов — один из самых закрытых актёров российского кино. Он тщательно оберегает частную жизнь от посторонних глаз. Известно, что он был женат. Его избранницей стала коллега по цеху, актриса Ольга Смирнова, с которой он познакомился ещё во время учёбы в ГИТИСе. Первые два года они были просто друзьями, причём Ольга строго придерживалась принципа не встречаться с однокурсниками, считая их одной семьёй. Однако Алексей был настойчив и планомерно добивался её внимания. На третьем курсе Ольга сдалась, а к концу учёбы пара уже ждала ребёнка. Осенью 2006 года на свет появилась их дочь Варвара, а спустя несколько лет — сын Фёдор.
Алексей никогда не выносил эту историю на публику, и лишь из редких интервью Ольги было известно, что они женаты. Тем неожиданнее для многих стало её откровение о том, что после 15 лет брака они с Алексеем развелись. Причина была проста и лишена какой-либо скандальности: чувства остыли.
«Просто потому, что охладели друг к другу», — признавалась актриса.
Этот период дался паре нелегко. Было время, когда даже видеть друг друга им было тяжело. Но жизнь взяла своё, и, пройдя через трудности расставания, они сумели выстроить новые, удивительно тёплые и взрослые отношения.
Перед премьерой «Вертинского» актёр дал одно из своих редких интервью. На вопрос о внимании поклонниц он заявил, что считает себя полностью реализовавшимся мужчиной, у которого четверо детей. Однако он не стал раскрывать, кто является матерью ещё двух его детей и как их зовут, оставив эти подробности в тени.
Как сейчас живет артистНесмотря на личные перемены, Алексей Филимонов остается одним из самых востребованных и плодотворно работающих актёров своего поколения. Он продолжает раскрывать новые грани своего таланта, часто выбирая сложных, отрицательных персонажей.
«Это правда интереснее — отрицательных играть. У них больше внутренних проблем и нестандартных задач», — рассуждает Алексей.
В 2025 году он блеснул в образе шефа нацистской контрразведки Вальтера Шелленберга в сериале «Берлинская жара», сознательно уходя от сравнений с каноническим исполнением Олега Табакова. Среди его недавних работ — роли в сериалах «Выжившие 2», «Я дождусь», «Убить Риту», а также в полнометражном фильме «Горыныч», где он сыграл боярина Парамона Дундука.