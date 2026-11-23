«Заставила лечь с ней в постель»: решилась на разговор с супругой любовника и совершила главную ошибку. Потерянное счастье звезды «Солдат» Натальи Гудковой
Она сыграла более 60 ролей в кино, а всероссийскую известность ей принесла Виктория Колобкова из сериала «Солдаты». На экране Наталья Гудкова сильная и решительная, а в жизни — полная противоположность своих героинь. По её собственному признанию, она мягкая и застенчивая — за роли никогда не боролась, интриг не плела. Но один раз всё-таки осмелилась. И осталась ни с чем. Что это была за история, читайте в материале «Радио 1».
Нежданный сюрприз в поезде и путь в МХАТИстория Натальи Гудковой началась с шока для её родителей. В 1977 году, когда УЗИ в Советском Союзе ещё не было, врачи предрекали её матери рождение богатыря из-за огромного живота. Роды начались прямо в поезде, и женщину экстренно высадили в Горьком (ныне Нижний Новгород).
Сначала на свет появился мальчик Иван, и молодая мама, считая, что самое страшное позади, расслабилась. Но спустя 20 минут схватки возобновились, и родилась девочка Наталья. Всю жизнь актриса комплексовала из-за того, что стала для родителей неожиданным сюрпризом. Никто не говорил ей, что она нежеланна, но ощущение «второй и внезапной» преследовало звезду экрана с детства. Тем не менее, к старшему брату она была невероятно привязана и всегда бросалась его защищать в дворовых драках, хотя Ваня такие порывы не ценил и прогонял сестру с «места мальчишеских разборок».
«Я боролась со многими комплексами, понимая, что моего рождения не ждали. Второму всегда тяжелее идти. В случае двойняшек во время родов первый становится второму на голову и отталкивается. Хотя когда у Вани в школе были драки, то я бегала и защищала его. Кричала: «Не бейте, это мой брат!». На что он говорил: «Иди отсюда!», — цитирует Гудкову «78.ru».Наталья и Иван росли в семье инженеров, но оба мечтали о творчестве. После Московской международной киношколы, где они учились на художников-мультипликаторов, наследница планировала стать модельером. Но страх перед математикой заставил её передумать. Вслед за братом, метившим в операторы, она решила попробовать себя в актёрской профессии. При поддержке педагога киношколы девушка подготовила программу и с первой же попытки поступила в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Лазарева и Дмитрия Брусникина.
Каскадёрские трюки и амплуа стервы вопреки характеруУчёба давалась непросто, но Гудкова старалась изо всех сил. Уже в студенческие годы она блистала в дипломных спектаклях «Зойкина квартира» и «Звезды на весеннем небе», причём педагоги с изумлением наблюдали, как находящаяся в положении студентка лихо отплясывала танго со сложными поддержками.
Её кинодебют состоялся в 2003 году в сериале «Адвокат». Именно там проявился её бесстрашный характер: когда девушка-каскадёр не пришла на съёмки, Наталья вынуждена была сама прыгать со второго этажа и бросаться под машину.
Настоящая слава пришла к ней с ролью Виктории Колобковой в шестом сезоне культового сериала «Солдаты». Впоследствии артистке часто доставались роли властных стерв в проектах «Доярка из Хацапетовки», «Атлантида» и «Дом на Озёрной». По признанию самой актрисы, эти героини — полная её противоположность: в жизни она человек довольно мягкий и нерешительный.
«Я его пилила»: развод, ставший главной ошибкойЕщё в студенческие годы Наталья вышла замуж за однокурсника Дениса Манохина. В 2000 году у пары родился сын Николай, но сохранить семью не удалось. Супруги не выдержали испытания безденежьем: Денис служил в театре за мизерную зарплату и подрабатывал на стройке, но денег катастрофически не хватало.Наталья, получавшая неплохие гонорары за съёмки, взяла ситуацию в свои руки и начала постоянно упрекать мужа в отсутствии финансового прогресса. Недопонимание росло, и в какой-то момент, поддавшись советам матери, актриса решила, что не готова тащить семью на себе в одиночку. Она попросила мужа съехать и подала на развод.
Супруг пытался сохранить брак, умолял жену одуматься, но Наталья была непреклонна. Спустя годы она признает, что поступила глупо: вместо поддержки она бесконечно «пилила» супруга. Сейчас она уверена: мужчине надо не выедать мозг, а «дуть в крылья» и давать дельные советы. После развода она не запрещала сыну общаться с отцом, но вскоре Денис уехал в США. Их связь поддерживалась лишь видеозвонками, пока в 44 года отец её первенца не скончался.
Грыжа, обезболивающие и звонкая тишина в телефонеПосле развода у Натальи начались серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за непомерных нагрузок и постоянных переездов у неё образовалась межпозвоночная грыжа. Актриса жила на обезболивающих препаратах, без которых не могла даже стоять на ногах, и в итоге вовсе перестала ходить.
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Операция и курс реабилитации вернули её к жизни, но в этот период она остро почувствовала своё одиночество. По словам самой кинодивы, никто из коллег, с которыми она поддерживала хорошие отношения, ни разу не поинтересовался о её судьбе. Звонили только по работе, приглашая на пробы, дойти до которых она физически не могла.
«Чуть ли не силой заставила»: тайна отца младшего сынаДолгие годы Наталья скрывала имя отца своего младшего сына Владимира, который родился в 2010 году. В интервью с Борисом Корчевниковым актриса рассказывала, что её избранник был женат, но клялся в любви, обещал развестись и уверял, что в официальном браке у него нет детей. Когда мальчику исполнилось два года, измученная неопределённостью Гудкова решилась на разговор с законной супругой возлюбленного. По словам артистки, встреча обернулась унижением: на разговор явился сам виновник, который вывернул историю так, будто Наталья шантажирует его и «чуть ли не силой заставила лечь с ней в постель». Поняв, что перед ней вовсе не тот, за кого он себя выдавал, Гудкова попросила прощения у обманутой женщины и вернулась домой.
«Я увидела совершенно другого человека, поняла, что всё это время мне врали. А я ведь попросила прощения у его жены, я действительно хотела разобраться в ситуации, но меня выставили виноватой», — поделилась звезда в интервью.После этого общения мужчина сразу исчез из жизни бывшей возлюбленной, заблокировал её и даже не интересуется сыном, ограничиваясь ежемесячными алиментами в размере 13 тысяч рублей.
«И эта сумма вообще не меняется с 2007 года», — отметила она.При этом выяснилось, что в его семье есть дети.