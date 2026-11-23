23 ноября 2026, 12:10

Наталья Гудкова (Фото: кадр из фильма «Карпов. Сезон третий»)

Она сыграла более 60 ролей в кино, а всероссийскую известность ей принесла Виктория Колобкова из сериала «Солдаты». На экране Наталья Гудкова сильная и решительная, а в жизни — полная противоположность своих героинь. По её собственному признанию, она мягкая и застенчивая — за роли никогда не боролась, интриг не плела. Но один раз всё-таки осмелилась. И осталась ни с чем. Что это была за история, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Нежданный сюрприз в поезде и путь в МХАТ Каскадёрские трюки и амплуа стервы вопреки характеру «Я его пилила»: развод, ставший главной ошибкой Грыжа, обезболивающие и звонкая тишина в телефоне «Чуть ли не силой заставила»: тайна отца младшего сына Эпилог: близкие братья и несвободное сердце

Нежданный сюрприз в поезде и путь в МХАТ



Наталья Гудкова (Фото: кадр из фильма «Убойная сила-6»)

«Я боролась со многими комплексами, понимая, что моего рождения не ждали. Второму всегда тяжелее идти. В случае двойняшек во время родов первый становится второму на голову и отталкивается. Хотя когда у Вани в школе были драки, то я бегала и защищала его. Кричала: «Не бейте, это мой брат!». На что он говорил: «Иди отсюда!», — цитирует Гудкову «78.ru».

Каскадёрские трюки и амплуа стервы вопреки характеру

«Я его пилила»: развод, ставший главной ошибкой



Наталья Гудкова (Фото: кадр из фильма «Колобков. Настоящий полковник!»)

Грыжа, обезболивающие и звонкая тишина в телефоне

Травля Утёсова, связь с Сенчиной и тюрьма. Почему сбежал в лесную глушь и как провел последние годы Сергей Захаров

«Чуть ли не силой заставила»: тайна отца младшего сына



Наталья Гудкова (Фото: кадр из фильма «Акушерка. Счастье на заказ»)

«Я увидела совершенно другого человека, поняла, что всё это время мне врали. А я ведь попросила прощения у его жены, я действительно хотела разобраться в ситуации, но меня выставили виноватой», — поделилась звезда в интервью.

«И эта сумма вообще не меняется с 2007 года», — отметила она.

Эпилог: близкие братья и несвободное сердце