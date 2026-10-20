Обещал миллион в месяц, получил семь лет: скандальная история бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, как сейчас обстоят дела?
Блогер, предприниматель и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов 21 октября отмечает день рождения. Ещё недавно его имя гремело на всю страну как символ «успешного успеха»: основатель сети хостелов и кофеен, создатель образовательной империи «Like Центр», миллионер, обещавший любому желающему миллионные доходы. Сегодня же он осуждённый по делу о мошенничестве, человек, чья карьера превратилась из учебника по бизнесу в учебник по осторожности. Его путь, от ларька на рынке до премиум-курсов за полтора миллиона рублей, закончился приговором Пресненского суда и этапом в колонию. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Аяза ШабутдиноваАяз Шабутдинов родился 21 октября 1991 года в Ижевске, но раннее детство провёл в посёлке Куеда Пермского края, куда семья перебралась, когда ему было четыре года. Сам он в интервью и блогах любил подчёркивать скромность происхождения: рассказывал, что в доме не было горячей воды, а пол был земляной, хотя его отец владел консервным цехом и производством лимонада. Первые деньги будущий коуч заработал ещё подростком: писал стихи на заказ, вёл мероприятия, а в 14 лет попросил у отца средства на торговлю сладостями и игрушками на рынке. После девятого класса он переехал в Ижевск, окончил школу экстерном и поступил в Удмуртский государственный университет на специальность «Государственное и муниципальное управление».
Переломным моментом стала поездка в Екатеринбург, где Шабутдинов познакомился с концепцией хостелов. В Ижевске такого формата не было, и вместе с другом он арендовал четырёхкомнатную квартиру, поставил двухъярусные кровати и открыл Like Hostel. Почти одновременно, в ноябре 2013 года, заработал первый кофе-бар Coffee Like, в который партнёры вложили по 66 тысяч рублей.
Франшиза позволила сети разрастись стремительно: к 2023 году в России и странах СНГ работало более 50 хостелов под брендом Like, а Coffee Like, по словам самого Шабутдинова, был продан за 200 миллионов рублей, хотя позднее выяснилось, что речь шла о 151 миллионе за 75,5 процента компании. В 2015 году он запустил «Like Центр» — образовательную площадку для предпринимателей, которая к 2018 году имела представительства в 241 городе России. Самый дорогой пакет обучения, премиум-программа МСА, стоил полтора миллиона рублей и обещал прошедшим доход от миллиона в месяц.
За что коуч получил уголовный срокУголовное дело Шабутдинова стало одним из самых громких в российской практике по инфобизнесу. 3 ноября 2023 года его задержали в Москве после возвращения из Австрии. Следствие установило, что Шабутдинов вместе с подельниками реализовывал образовательные программы, вводя клиентов в заблуждение относительно перспектив открытия прибыльного бизнеса. При этом их деятельность велась в рамках организованной преступной группы.
Всего по делу проходило 113 эпизодов, а общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, люди платили за программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Первоначально бизнес-коуч называл обвинения недоразумением, но в мае 2025 года публично признал вину и раскаялся, отметив, что применял агрессивные методы продаж и не учитывал, что не каждый способен стать предпринимателем.
Прокуратура запросила для него восемь лет колонии и штраф более 15 миллионов рублей. Защита настаивала на смягчающих обстоятельствах: возмещение ущерба 74 потерпевшим, признание вины, наличие малолетних детей, положительные характеристики. Сам Шабутдинов в последнем слове просил о милосердии и извинялся. 31 октября 2025 года Пресненский районный суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 5 миллионов рублей. Позднее, осенью 2026 года, срок был сокращён на год, при этом время в СИЗО зачли из расчёта день за полтора, и у защиты появилась возможность ходатайствовать об УДО значительно раньше.
Семья ШабутдиноваЛичная жизнь Шабутдинова всегда оставалась чуть в тени его бизнес-триумфов, но именно она высветила парадоксы его натуры. Бизнес-коуч официально не состоял в браке. Он сам рассказал, что союз с Лидией Муцольговой, девушкой из Ингушетии, был оформлен по мусульманским традициям — никах. Познакомились они на работе. В 2021 году у пары родилась дочь с необычным именем Весна, а в 2022-м — сын Мир.
Именно Лидия стала главным голосом поддержки, когда разразился скандал. В интервью MSK1.RU она рассказывала, как пережила обыск и первое свидание в СИЗО спустя почти год разлуки:
«Это была первая возможность поговорить через стекло, решётки, телефонную трубку, услышать голос… Мы оба чувствовали безумное счастье».Детям, по её словам, объяснили отсутствие отца просто: «Для детей папа на работе». После приговора Муцольгова написала в соцсетях:
«Это очень жестоко и страшно. Будем держаться».Её верность и публичная стойкость стали одним из немногих человеческих сюжетов в истории, где всё остальное измерялось миллионами рублей.
Где сейчас Шабутдинов и почему он не идёт на СВОПосле приговора Шабутдинов отбывает наказание в колонии, и, по данным на осень 2026 года, необходимую часть срока он уже отбыл, получив формальное право на условно-досрочное освобождение. Семья по-прежнему поддерживает с ним связь через письма и короткие свидания: Лидия присылает фотографии детей, рассказывает об их успехах, а на дни рождения от отца приходят подарки. Адвокат Дмитрий Григориади называл разлуку с семьёй самым тяжёлым наказанием для своего подзащитного: «Самое большое наказание — это не видеть свою семью». Сам Шабутдинов, по словам защиты, много читает в изоляторе, что адвокат Калой Ахильгов объяснял просто: «Там особенно делать-то и нечего».
Отдельный сюжет — вопрос об участии в специальной военной операции, который в последние годы стал своеобразным тестом для осуждённых публичных фигур. Адвокат заявил, что его подзащитный не рассматривает участие в СВО как способ искупления вины. По словам Ахильгова, Шабутдинов считает, что может быть «гораздо более полезен для общества, находясь в Москве, в мирной части нашей страны. Даже пусть это будет СИЗО».