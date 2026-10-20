20 октября 2026, 12:35

Аяз Шабутдинов (Фото: Instagram* @ayazshabutdinov)

Блогер, предприниматель и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов 21 октября отмечает день рождения. Ещё недавно его имя гремело на всю страну как символ «успешного успеха»: основатель сети хостелов и кофеен, создатель образовательной империи «Like Центр», миллионер, обещавший любому желающему миллионные доходы. Сегодня же он осуждённый по делу о мошенничестве, человек, чья карьера превратилась из учебника по бизнесу в учебник по осторожности. Его путь, от ларька на рынке до премиум-курсов за полтора миллиона рублей, закончился приговором Пресненского суда и этапом в колонию. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аяза Шабутдинова За что коуч получил уголовный срок Семья Шабутдинова Где сейчас Шабутдинов и почему он не идёт на СВО



Биография Аяза Шабутдинова

Аяз Шабутдинов (Фото: Instagram* @ayazshabutdinov)

За что коуч получил уголовный срок

Семья Шабутдинова

Лидия Муцольгова и Аяз Шабутдинов (Фото: Instagram* @ayazshabutdinov)

«Это была первая возможность поговорить через стекло, решётки, телефонную трубку, услышать голос… Мы оба чувствовали безумное счастье».

«Это очень жестоко и страшно. Будем держаться».

Где сейчас Шабутдинов и почему он не идёт на СВО

Аяз Шабутдинов (Фото: Instagram* @ayazshabutdinov)

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